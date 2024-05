Sao phim 'Chạng vạng' Kristen Stewart lên án Hollywood

Kristen Stewart cho rằng Hollywood thường tự khen vì đã tạo sự công bằng cho mọi nghệ sĩ. Trong khi trên thực tế, Hollywood chỉ ưu tiên một nhóm phụ nữ được chọn lọc hoạt động trong thế giới điện ảnh.

Kristen Stewart gióng lên hồi chuông cảnh báo khi nói rằng những thay đổi đối với phụ nữ ở Hollywood không sâu rộng như mọi người mong muốn.

Kristen Stewart chỉ trích Hollywood vì không tạo ra sự công bằng VARIETY

"Thật dễ dàng để nói hơn làm. Hãy nhìn những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đang làm phim của Maggie Gyllenhaal, phim của Margot Robbie! Tôi yêu và ngưỡng mộ những phụ nữ đó nhưng dường như họ được ưu ái hơn", Stewart nhìn nhận.

Kristen Stewart đã phải vật lộn trong vài năm qua để tìm nguồn tài chính cho bộ phim đầu tay do cô đạo diễn - The Chronology of Water. Nữ diễn viên nói với Variety vào đầu năm nay, trước Liên hoan phim (LHP) Sundance, rằng cô không còn hứng thú với việc tham gia các dự án phim mới cho đến khi nỗ lực thực hiện bộ phim của mình thành công.

"Tôi sẽ làm bộ phim này trước khi làm việc cho người khác. Tôi sẽ không đóng bất cứ bộ phim nào khác cho đến khi làm xong tác phẩm này", cô xác nhận.

Kristen Stewart nói ngay tại LHP Sundance rằng một phần lý do vì sao cô dự LHP năm 2024 là để tìm kiếm nguồn tài chính cho bộ phim. "Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi sẽ làm bộ phim đó!", cô nói thêm.



Trò chuyện với tạp chí Porter, Stewart không đưa ra thông tin cập nhật mới nào về thời điểm The Chronology of Water khởi quay. Bộ phim chuyển thể từ cuốn hồi ký cùng tên của Lidia Yuknavitch.

Kristen Stewart và Robert Pattinson trong phim Chạng vạng (2008) IMDb

"Bộ phim của tôi nói về sự loạn luân, trong đó một người phụ nữ chiếm lại giọng nói và cơ thể của mình một cách thô bạo. Thật khó để xem… nhưng đây sẽ là một bộ phim hồi hộp. Tôi nghĩ mọi người sẽ muốn xem bộ phim đó", Kristen Stewart nhận định.

Sau khi xuất hiện trong một số tác phẩm như Zathura: A Space Adventure (2005), Into the Wild (2007), Kristen Stewart nổi tiếng thế giới với vai diễn Bella Swan qua loạt phim Chạng vạng (2008-2012) - một trong những loạt phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh.

Năm 2012, cô đóng phim Snow White and the Huntsman rồi chuyển hướng sang tham gia dòng phim nghệ thuật độc lập kinh phí thấp, tạm rời xa các dự án điện ảnh kinh phí lớn trong vòng vài năm. Bộ phim mới nhất Kristen Stewart tham gia là Love Lies Bleeding của nữ đạo diễn Rose Glass, ra rạp hôm 8.3 tại Mỹ.