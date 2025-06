Bức Tường mang rock Việt 'đốt cháy' trái tim kiều bào châu Âu

Tối 14.6, ban nhạc rock huyền thoại Bức Tường chính thức mở màn tour diễn châu Âu đầu tiên tại Paris (Pháp) với chương trình We Are The Wall, đánh dấu chặng đường 30 năm âm nhạc. Gần 3 giờ đồng hồ cuồng nhiệt và sâu lắng, đêm nhạc không chỉ là lời tri ân khán giả mà còn là nơi người Việt xa quê tìm lại thanh xuân.

Hàng trăm khán giả từ khắp nơi đổ về thủ đô Paris, có người vượt hàng trăm cây số, thậm chí chạy xe từ Hà Lan sang. Âm nhạc bất hủ của Bức Tường như Tâm hồn của đá, Bông hồng thủy tinh, Đường đến ngày vinh quang… được tái hiện sống động qua hai giọng ca Phạm Anh Khoa – Dương Trần Nghĩa. Khoảnh khắc giọng hát cố nhạc sĩ Trần Lập vang lên trong Cơn mưa tháng 5 khiến khán phòng xúc động lặng đi.

Ban nhạc rock huyền thoại Bức Tường chính thức mở màn tour diễn châu Âu đầu tiên tại Paris (Pháp) với chương trình We Are The Wall, đánh dấu chặng đường 30 năm âm nhạc. ẢNH: NVCC

Sau Paris, tour diễn châu Âu của Bức Tường sẽ tiếp tục đến Praha (Cộng hòa Séc) và Berlin (Đức). Chương trình không chỉ là liveshow, mà còn là cuộc tái ngộ của cộng đồng yêu rock Việt tại châu Âu như một điểm hẹn ký ức và văn hóa đầy tự hào.