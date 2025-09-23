Trung thu, mùa đoàn viên, mùa giữ gìn nét vị truyền thống Việt

Nhấp một ngụm trà, thưởng một miếng bánh, Trung thu tưởng chừng như sáng rực rỡ trên môi

Phong vị cổ truyền, đậm đà hương sắc

Khi trăng rằm sáng nhất cũng là lúc hương vị Trung thu lan tỏa khắp phố phường. Từ bao đời, chiếc bánh Trung thu không chỉ là món ăn ngọt ngào mà còn là biểu tượng của triết lý Á Đông: viên mãn, sum vầy, đoàn tụ. Hình dáng tròn đầy tượng trưng cho mặt trăng trọn vẹn, cho khát vọng bình an và hạnh phúc đủ đầy trong mỗi gia đình.

Trải qua năm tháng, việc chọn bánh, biếu bánh, thưởng bánh đã trở thành một phần của nghi thức Trung thu. Đó là khoảnh khắc người con xa quê tìm một hộp bánh tinh tế gửi về cho cha mẹ; là phút giây gia đình quây quần bên mâm cỗ, chia nhau từng miếng bánh để cùng ngắm trăng; là hành động trao đi một món quà, nhưng thực chất là trao gửi yêu thương, trân trọng và gắn kết.

Chiếc bánh Trung thu vì thế mang trong mình lát cắt của văn hóa Việt - nơi ẩm thực, phong tục và tình thân giao hoà. Mỗi chiếc bánh không chỉ làm từ bột, đường, trứng… mà còn ướp đầy hương vị ký ức, để dù ở thời nào, Trung thu vẫn là mùa nhắc nhở con người gìn giữ và trân quý những giá trị truyền thống.

Những chiếc bánh giản dị nhưng ẩn chứa chiều sâu tinh tế và cả bề dày văn hoá

The 350F: Giữ trọn hồn thu qua từng vị bánh

Với tình yêu dành cho hương vị cổ truyền, nhiều năm qua, The 350F không ngừng gửi gắm tâm huyết vào từng chiếc bánh Trung thu, như một cách gìn giữ và lan tỏa giá trị tinh thần của mùa trăng.

Điểm nhấn của thương hiệu chính là sự am hiểu của người thợ lành nghề, sự chỉn chu trong lựa chọn nguyên liệu và phong vị bánh tinh tế, ít ngọt. Trong đó, bánh thập cẩm nổi bật với 16 nguyên liệu thượng hạng như xá xíu, mỡ đường, trứng muối, trần bì, rượu Mai Quế… Bên dưới lớp vỏ bánh vàng ruộm, mỏng mềm, phần nhân thập cẩm tỏa sáng tựa một nốt nhạc được trau chuốt tỉ mỉ để càng thưởng thức càng thấy tinh tế, quyến luyến đến tận miếng cuối cùng.

Chiếc bánh thập cẩm công phu với quá trình chuẩn bị phải tính bằng năm

Bên cạnh thập cẩm, các dòng bánh nhân nhuyễn của The 350F cũng ghi dấu ấn nhờ phần nhân nền 100% hạt sen tươi - thanh khiết, dẻo mịn và hài hòa cùng nguyên liệu phối trộn. Với bộ sưu tập đa dạng: Kim sa & Custard Bồ Đào Nha, Lá dứa Hoàng kim, Mè đen Quảng Nam, Hạt sen Huế ít ngọt, Vải thiều Thanh long đỏ, Táo đỏ Long nhãn Hạt sen… từng vị bánh tinh xảo hứa hẹn sẽ mang đến hành trình vị giác bất ngờ và đầy cảm xúc trong mùa trăng năm nay.

Mang dấu ấn văn hóa vào từng món quà trăng

Không dừng lại ở hương vị, tinh thần sáng tạo của The 350F còn thể hiện mạnh mẽ qua từng hộp bánh. Lấy cảm hứng từ kho tàng văn hoá Việt, bộ sưu tập Trung thu của thương hiệu tựa như một "bảo tàng" thu nhỏ, nơi truyền thống giao hòa cùng mỹ cảm đương đại.

Trong không khí đoàn viên năm nay, The 350F giới thiệu BST Trung thu với tâm điểm là hai biểu tượng mang dấu ấn miền Trung: Mắt Cửa và Bài Chòi. Nếu Mắt Cửa gợi nhắc đến nét kiến trúc xưa, gửi gắm ước nguyện bình an, thì Bài Chòi lại khắc họa tinh thần hội làng rộn rã, biểu trưng cho niềm vui kết nối và đoàn viên.

Những mẫu hộp sắc sảo, sang trọng đủ để vui khi nhận và tự hào khi trao

Bằng sự kết hợp khéo léo các chất liệu dân gian vào từng đường nét thiết kế, The 350F mong muốn mỗi hộp bánh Trung thu không chỉ là món quà thưởng thức, mà còn là tác phẩm để chiêm ngưỡng, lưu giữ và kể lại câu chuyện văn hóa đầy ý nhị. Mỗi chiếc bánh, mỗi hộp quà là một mảnh ghép tinh tế của dòng chảy văn hoá - nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, để mùa trăng thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

