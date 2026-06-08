Brad Pitt say đắm bên bạn gái kém 29 tuổi

Brad Pitt tình tứ bên bạn gái Ines de Ramon ẢNH: REUTERS

Trong loạt ảnh được ghi lại, Brad Pitt và Ines de Ramon cùng theo dõi trận chung kết đơn nữ của giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) ở Paris hôm 6.6 (giờ địa phương). Tài tử 63 tuổi xuất hiện rạng rỡ, phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng tối giản, quần kaki và kính râm kiểu phi công, trong khi bạn gái 9X của anh thanh lịch, nhẹ nhàng với váy maxi trắng phối cùng kính, áo khoác da. Cặp đôi ngồi cạnh nhau, trò chuyện, cười nói vui vẻ. Sao phim F1 liên tục dành cho người yêu những ánh nhìn trìu mến, say đắm.

Theo Hola!, trước khi đến trận đấu, ngôi sao Hollywood và bạn gái kém 29 tuổi đã dành thời gian ở Paris để xem buổi biểu diễn của ban nhạc Red Hot Chili Peppers. Các nguồn tin cũng tiết lộ họ còn gặp gỡ đạo diễn David Fincher và dùng bữa tối tại Grand Palais.

Cặp đôi gắn bó gần 4 năm qua, giữ cuộc sống riêng kín tiếng ẢNH: REUTERS

Dù đang hạnh phúc bên tình trẻ, Brad Pitt được cho là chưa có ý định tái hôn ẢNH: REUTERS

Thời gian qua, Brad Pitt và Ines de Ramon thường xuyên sánh bước tại các sự kiện công khai hơn. Trước những hình ảnh tình tứ ở Pháp, cặp đôi gây chú ý khi tay trong tay dự một sự kiện lớn ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm đó, màn xuất hiện của họ gây bàn tán xôn xao bởi ngôi sao loạt phim Ocean's vắng mặt trong lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara ở Atlanta (Mỹ) từ đó khiến mối quan hệ xa cách giữa tài tử và các con một lần nữa trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên truyền thông. Hiện có thông tin rằng nam diễn viên kỳ cựu này và 6 người con của mình gần như không còn giữ liên hệ.

Giữa những căng thẳng trong cuộc chiến pháp lý dai dẳng với vợ cũ Angelina Jolie và mối quan hệ lạnh nhạt với các con, Brad Pitt tìm thấy niềm hạnh phúc, sự hỗ trợ từ bạn gái Ines de Ramon. Họ vượt qua nhiều khác biệt do tuổi tác chênh lệch lớn, âm thầm bên nhau từ năm 2022. Người yêu kém 29 tuổi ở cạnh Pitt trong khoảng thời gian nam nghệ sĩ đối mặt với cú sốc mất mẹ hồi năm ngoái. Cô cũng thường đồng hành cùng ngôi sao Hollywood trong các dự án phim, sự kiện trong ngành giải trí, có mối quan hệ thân thiết với bạn bè của tài tử.

Ines de Ramon trở thành người đồng hành, hỗ trợ Brad Pitt trong công việc và cuộc sống riêng ẢNH: AFP

Hồi tháng 3, cặp đôi được nhìn thấy trên đảo Hydra (Hy Lạp) - nơi Brad Pitt bận rộn quay bộ phim kinh dị tâm lý The Riders. Nam diễn viên cũng là nhà sản xuất. Ngoài dự án này, tài tử 6X còn hai tác phẩm mà anh đóng vai trò nam chính lẫn làm nhà sản xuất sắp được trình làng: Heart of the Beast, The Adventures of Cliff Booth.

Theo Daily Mail hồi tháng trước, bạn bè của họ chia sẻ tài tử phim Fight Club đang tận hưởng sự bình yên, đồng hành tuyệt vời của bạn gái nhưng hiện không muốn ràng buộc bởi hôn nhân. "Anh ấy có một người bạn đời tuyệt vời mà anh ấy rất trân trọng, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch gì vội vàng cả", nguồn tin cho biết thêm. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa kết thúc cuộc chiến pháp lý với vợ cũ và được cho là suy sụp vì bị các con xa lánh.