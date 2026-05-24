Brad Pitt không muốn cưới bạn gái kém 29 tuổi giữa lúc bị các con 'từ mặt'?

Brad Pitt bên bạn gái Ines de Ramon ẢNH: AFP

Ở tuổi 63, Brad Pitt vẫn là cái tên được công chúng và truyền thông săn đón nồng nhiệt với những dự án điện ảnh nổi bật bên cạnh đời tư phức tạp. Gần 4 năm qua, ngôi sao phim F1 sống hạnh phúc bên bạn gái Ines de Ramon kém 29 tuổi. Cách đây ít ngày, cặp đôi được nhìn thấy sánh vai cùng nhau tại sự kiện ở Los Angeles (Mỹ). Cả hai được nhìn thấy tay trong tay dự buổi tối sang trọng, liên tục cười nói, dành những cử chỉ âu yếm cho "nửa kia".

Theo Daily Mail hôm 23.5, nguồn tin thân cận với Brad Pitt tiết lộ mặc dù nam diễn viên đang rất hạnh phúc bên tình trẻ nhưng không có ý định kết hôn hay có thêm con. Bạn bè của họ chia sẻ tài tử loạt phim Ocean's đang tận hưởng sự bình yên, đồng hành tuyệt vời của bạn gái nhưng không muốn ràng buộc bởi hôn nhân. "Anh ấy có một người bạn đời tuyệt vời mà anh ấy rất trân trọng, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch gì vội vàng cả", nguồn tin cho biết thêm.

Sau ly hôn, Angelina Jolie sống cùng các con trong khi Brad Pitt từ lâu không còn được nhìn thấy xuất hiện bên bọn trẻ ẢNH: AFP

Một trong những nguyên nhân khiến Brad Pitt không hứng thú với chuyện tái hôn được đồn đoán là do cuộc ly hôn ồn ào với Angelina Jolie và mối quan hệ xa cách với 6 người con chung của họ. Nguồn tin thân cận từ phía nam nghệ sĩ tiết lộ anh suy sụp vì bị các con xa lánh và Jolie được cho là người đứng sau gây chia rẽ tình cảm cha con. Có thông tin tài tử 63 tuổi từ lâu đã không còn gặp gỡ bọn trẻ.

Cuối tuần trước, ông bố nổi tiếng này không tham dự lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara ở Atlanta (Mỹ) mà cùng bạn gái dự sự kiện tại Los Angeles (Mỹ). Nguồn tin của TMZ cho hay: "Mối quan hệ xa cách giữa Brad Pitt và Zahara vẫn chưa được cải thiện... nam diễn viên đã không liên lạc với con gái trước lễ tốt nghiệp". Đáng nói, Zahara được phát hiện đã không dùng họ cha từ khi tham gia hoạt động công khai hồi 2023. Mới đây, cô gái 21 tuổi lên nhận bằng tốt nghiệp với tên gọi Zahara Marley Jolie.

3 người con nuôi của Angelina Jolie - Brad Pitt thân thiết với mẹ và được cho là đã cắt đứt quan hệ với cha ẢNH: AFP

Kể từ khi ly hôn Angelina Jolie, các con chung của họ sống cùng mẹ còn Brad Pitt có quyền thăm nom. Tài tử hiếm khi nhắc đến các con và được cho là đau lòng khi mối quan hệ giữa họ ngày càng xa cách, lạnh nhạt. Ngoài Zahara, hai con gái ruột của Brad Pitt là Shiloh và Vivienne cũng được tiết lộ không mang họ cha từ năm 2024. Khi ấy, truyền thông Mỹ đưa tin Vivienne dùng tên Vivienne Jolie (thay vì Vivienne Jolie-Pitt như trước kia). Còn Shiloh được tiết lộ đã nộp đơn lên tòa để bỏ họ cha khỏi tên của mình sau khi cô bé đủ 18 tuổi.

Cùng với đó, mối quan hệ giữa Brad Pitt với hai con trai lớn là Maddox và Pax Thiên cũng được đồn đoán đã bất hòa nhiều năm. Trong một bài đăng hồi 2020 được cho là của Pax Thiên, Pitt bị chỉ trích là người không hề quan tâm hay có sự cảm thông với các con và 4 đứa con nhỏ nhất của tài tử run rẩy vì sợ hãi khi ở gần cha. "Cha sẽ không bao giờ hiểu được những tổn thương mà mình đã gây ra cho gia đình vì cha không có khả năng làm được điều đó", bài viết đề cập. Theo Daily Mail, Pax cũng chỉ dùng họ mẹ khi đảm nhận công việc sản xuất phim. Thời điểm Pax Thiên gặp tai nạn xe hồi 2024 và phải nằm trong phòng ICU, tài tử này được cho là bất lực vì không thể liên lạc được với con trai.

Một người bạn tiết lộ Brad Pitt vẫn luôn nuôi hy vọng những khúc mắc giữa hai bên sẽ được hóa giải và một ngày nào đó mình có thể gần gũi với các con.

Brad Pitt hạnh phúc bên bạn gái kém 29 tuổi ẢNH: AFP

Những năm gần đây, Brad Pitt bận rộn với các dự án phim ảnh trong vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Sau hai cuộc hôn nhân liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận, ngôi sao Hollywood giữ đời tư kín tiếng, gần như không chia sẻ về chuyện tình hiện tại với truyền thông. Sao phim Once upon a time in Hollywood và tình trẻ âm thầm gắn bó từ năm 2022. Đến tháng 2.2024, một số nguồn tin tiết lộ với People rằng cặp đôi đang sống chung tại nhà riêng của Pitt và mối quan hệ của cả hai đang tốt đẹp, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đến tháng 9 cùng năm, cặp đôi lần đầu công khai sánh bước cùng nhau tại Liên hoan phim Venice.

Sau gần 4 năm bên nhau, mối quan hệ của Brad Pitt và Ines de Ramon vẫn duy trì ổn định. Ines de Ramon ở bên cạnh bạn trai trong thời gian anh đau buồn vì cú sốc mất mẹ hồi năm ngoái. Người đẹp 9X thường đồng hành bên tài tử 63 tuổi trong các dự án phim, sự kiện trong ngành. Hồi tháng 3, cặp đôi được nhìn thấy trên đảo Hydra (Hy Lạp) - nơi Brad Pitt bận rộn quay bộ phim kinh dị tâm lý The Riders. Nam diễn viên cũng là nhà sản xuất. Ngoài dự án này, tài tử 6X còn hai tác phẩm mà anh đóng vai trò nam chính lẫn làm nhà sản xuất sắp được trình làng: Heart of the Beast, The Adventures of Cliff Booth.