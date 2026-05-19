Pax Thiên xuất hiện bên Angelina Jolie sau khi bị tung tin qua đời

Trong loạt ảnh vừa được Daily Mail tiết lộ, Pax Thiên được nhìn thấy cùng mẹ - minh tinh Angelina Jolie, em trai Knox (17 tuổi) và anh trai Maddox (24 tuổi) đến trường Spelman College ở Atlanta, bang Georgia (Mỹ) để dự buổi lễ tốt nghiệp của em gái Zahara (21 tuổi). Chàng trai gốc Việt mặc sơ mi trắng, quần tây, mang giày da và xách theo máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp tốt nghiệp của em gái.

Trong khi đó, Brad Pitt không được nhìn thấy trong ngày vui của con gái nuôi. Mối quan hệ cha con giữa họ dấy lên nhiều đồn đoán rạn nứt, xa cách, nhất là khi Zahara đã bỏ họ "Pitt" khỏi tên riêng của mình từ lâu, không còn dùng cụm "Jolie-Pitt" như trước đây. Trong dịp tốt nghiệp lần này, cô cũng dùng tên Zahara Marley Jolie.

Pax Thiên sống kín tiếng sau tai nạn hồi 2024. Trong ảnh, Pax cùng Garrett Patten dự sự kiện về phim độc lập tại Utah (Mỹ) vào tháng 1.2026 ẢNH: AFP

Hình ảnh mới của Pax Thiên góp phần xóa tan tin đồn thất thiệt gần đây. Trước đó, một fanpage tự nhận là người hâm mộ của Angelina Jolie với hơn 41.000 người theo dõi đăng tải bài viết với nội dung Pax vừa qua đời và minh tinh phim Maleficent đang vô cùng đau đớn vì mất con trai. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng được dân mạng phát hiện là tin giả vì không có nguồn xác thực, bên cạnh đó hàng loạt bài viết của trang này thường lạm dụng AI với những câu chuyện, tình huống bịa đặt.

Hơn một năm qua, Pax Thiên sống kín tiếng kể từ khi gặp tai nạn xe. Con trai cặp sao phim Ông bà Smith từng bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe đạp điện vào tháng 7.2024. Thời điểm đó, chàng trai sinh năm 2003 phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vì chấn thương phức tạp. Angelina Jolie đã túc trực bên cạnh chăm sóc con trai suốt thời gian cậu nằm trong phòng hồi sức đặc biệt và đồng hành cùng Pax trong quá trình trị liệu. Đầu năm 2025, con trai thứ nhà Jolie-Pitt tiếp tục gặp tai nạn xe. Cậu được cho là thường chạy ẩu, không chú ý quan sát, thậm chí có lúc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe.

Pax Thiên sống xa cách Brad Pitt, thân thiết với Angelina Jolie. Cậu thường cùng mẹ dự các sự kiện phim ảnh, hỗ trợ dự án phim với vai trò trợ lý ẢNH: AFP

Theo Hola! hồi tháng 3.2025, Angelina Jolie được cho là rất quan ngại trước khả năng lái xe của Pax Thiên và lo lắng cho sự an toàn của con trai. Có thông tin nữ diễn viên 7X đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt với Pax khi cậu chạy xe đạp điện ngoài phố. Ngoài việc yêu cầu quý tử tham gia các khóa học lái xe an toàn, minh tinh này được cho là bắt Pax ký một thỏa thuận, trong đó ghi rõ nhiều yêu cầu với cậu, bao gồm việc phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe.

"Cô ấy rất muốn Pax coi những tai nạn này như một lời cảnh tỉnh và từ bỏ thói quen chạy quá tốc độ, nhưng điều đó rất khó xảy ra", một nguồn tin nói với InTouch. Nguồn tin thân cận cho biết Angelina Jolie rất lo lắng mỗi khi con trai lái xe ra khỏi nhà, nữ diễn viên hy vọng Pax thấy may mắn khi bình an vô sự sau tai nạn hồi 2024 và hành động có trách nhiệm hơn mỗi khi cầm lái.

Pax Thiên bên cạnh mẹ và anh trai Maddox, em gái Zahara tại sự kiện hồi tháng 9.2024 ẢNH: AFP

Pax Thiên (tên tiếng Việt là Phạm Quang Sáng) sinh năm 2003, được vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi hồi 2007 tại TP.HCM. Kể từ khi cặp sao Hollywood ly hôn, Pax sống cùng mẹ và trở nên xa cách với bố. Chàng trai gốc Việt tốt nghiệp cấp ba hồi 2021 rồi chọn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Theo nhiều nguồn tin, con trai Angelina Jolie chủ yếu sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật thị giác theo trường phái trừu tượng. Năm 2022, Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie trong dự án phim Without Blood do nữ diễn viên cầm trịch. Hồi 2023, Pax làm việc cùng minh tinh 7X trên phim trường Maria mà cô đóng vai chính. Ngoài ra, cậu hỗ trợ mẹ xây dựng thương hiệu thời trang riêng.