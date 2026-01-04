Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do Angelina Jolie rời bỏ cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood?

Thanh Chi
Thanh Chi
04/01/2026 16:43 GMT+7

Khi các con dần trưởng thành, Angelina Jolie không còn mặn mà với cuộc sống hào nhoáng ở Los Angeles (Mỹ). Minh tinh được cho là đang lên kế hoạch rời Hollywood, bắt đầu chương mới của đời mình ở một nơi yên bình hơn.

Angelina Jolie ra sao sau khi rời bỏ cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood? - Ảnh 1.

Angelina Jolie dường như đã sẵn sàng rời Los Angeles để bắt đầu cuộc sống mới

ẢNH: AFP

Mới đây, People tiết lộ độc quyền rằng Angelina Jolie chuẩn bị rời Los Angeles (Mỹ) và chuyển ra nước ngoài sinh sống. Ngôi sao 50 tuổi đã rao bán bất động sản trị giá 25 triệu USD (nơi cô sống cùng các con từ năm 2016) và đang âm thầm dẫn khách hàng tiềm năng đi xem nhà. Theo PageSix hôm 3.1, nguồn tin của trang này cho hay trong năm 2026 này, nữ diễn viên phim Maria sẽ dành thời gian sống luân phiên giữa New York (Mỹ) - nơi cô sở hữu thương hiệu thời trang và cửa hàng Atelier Jolie và châu Âu, cũng như Campuchia (nơi cô mang quốc tịch thứ hai).

Quyết định của bà mẹ 6 con nhằm đảm bảo có cuộc sống riêng tư, yên bình hơn. "Sau những gì cô ấy đã trải qua với Brad, cả cuộc đời họ đều sống dưới ánh hào quang và suốt bao nhiêu năm như vậy… cách duy nhất để nghỉ ngơi là rời khỏi đó", Jae Benjamin, một diễn viên kiêm nhà sản xuất có mối quan hệ với Jolie từ năm 2005 tiết lộ. Vị này cho biết thêm: "Cô ấy sẽ dành thời gian thư giãn, chỉ làm những việc khiến trái tim, tâm hồn và niềm đam mê của cô ấy rung động. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, tài năng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác".

Angelina Jolie ra sao sau khi rời bỏ cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood? - Ảnh 2.

Nữ diễn viên thường xuyên di chuyển nhiều nơi trên thế giới để quay phim, làm việc hay tham gia các hoạt động nhân đạo

ẢNH: AFP

Trước đó, Angelina Jolie từng nhiều lần nhắc đến ý định rời Los Angeles sau khi con cái trưởng thành. Quyết định ở thành phố này chủ yếu liên quan đến vụ ly hôn căng thẳng giữa nữ diễn viên 7X và chồng cũ - tài tử Brad Pitt. Sao phim Tiên hắc ám từng tâm sự cô chỉ bị ràng buộc với Los Angeles cho đến khi cả 6 người con chung của cô với chồng cũ tròn 18 tuổi. Điều này sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, khi hai con út của họ là cặp song sinh Knox và Vivienne đón sinh nhật.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Hollywood Reporter hồi 2024, Angelina Jolie cho hay: "Tôi ở đây vì đang trong quá trình ly hôn, nhưng ngay khi các con đủ 18 tuổi, tôi sẽ có thể rời đi". Trả lời cuộc phỏng vấn khác vào năm 2021, cô nói lý do chính khiến mình mua nhà ở Los Angeles là vì muốn các con được ở gần cha khi cặp đôi cùng chia sẻ quyền nuôi con. Chỗ ở của Jolie và các con chỉ cách nhà Brad Pitt khoảng 5 phút.

Angelina Jolie ra sao sau khi rời bỏ cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood? - Ảnh 3.

Angelina Jolie bên con trai út Knox Jolie-Pitt (sắp 18 tuổi). Nữ diễn viên mong muốn có cuộc sống riêng tư, bình yên sau khi các con trưởng thành

ẢNH: AFP

Từ lâu, Angelina Jolie đã tự coi mình là một công dân toàn cầu với những khát vọng vượt ra ngoài Los Angeles - nơi cô sinh ra. Sau khi quay Tomb Raider (2001) ở Campuchia, minh tinh 7X có nhiều cơ duyên với đất nước này. Cô thành lập tổ chức từ thiện, thực hiện công tác nhân đạo. Xứ sở chùa tháp cũng là quê hương gốc của Maddox - con trai nuôi và là con cả của nữ diễn viên.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal hồi 2023, ngôi sao Hollywood tiết lộ rằng mình mong muốn được dành "nhiều thời gian ở Campuchia" trong tương lai và khao khát sống một cuộc sống riêng tư hơn. "Khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp, người ta chưa kỳ vọng nghệ sĩ phải sống quá công khai hay chia sẻ quá nhiều về đời tư", cô tâm sự.

Trong khi Angelina Jolie không còn mặn mà với cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood, Brad Pitt vẫn gắn bó sâu sắc với "kinh đô điện ảnh". Tài tử sống chung với bạn gái Ines de Ramon (kém gần 30 tuổi). Công ty sản xuất Plan B Entertainment (có trụ sở ở Los Angeles) của nam diễn viên hoạt động sôi nổi, đứng sau nhiều thành công lớn trong những năm gần đây: Beetlejuice, Nickel Boys, Adolescence…

