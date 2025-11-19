Chồng cũ hé lộ lý do ly hôn Angelina Jolie

Billy Bob Thornton - Angelina Jolie thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn mới trên tạp chí Rolling Stone, nam diễn viên Billy Bob Thornton chia sẻ về chuyện hôn nhân và mối quan hệ với Angelina Jolie. Hiện, ngôi sao 70 tuổi đang chung sống hạnh phúc bên người vợ thứ sáu - Connie Angland. Nhắc đến chuyện hôn nhân, ông chia sẻ với trang này: "Tôi đã tìm được nơi mình thuộc về. Những lần kết hôn trước với tôi kiểu như… bạn uống hơi nhiều vào một buổi tối nào đó rồi có người nói: 'Hay là mình cưới nhau đi' và bạn đáp: "Được thôi'. Tôi luôn nói với mọi người rằng ít nhất tôi cũng đã cố gắng".

Billy Bob Thornton cũng nhắc đến cuộc hôn được công chúng và truyền thông quan tâm nhiều nhất. Sao phim Landman kết hôn với Angelina Jolie hồi 2000 rồi chia tay sau 3 năm chung sống. Nam nghệ sĩ kỳ cựu nói với tạp chí rằng cả hai đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Ông bộc bạch: "Đó là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất trong đời tôi. Giữa tôi và cô ấy đến giờ vẫn là những người bạn rất, rất thân thiết. Và đó cũng là cuộc chia tay diễn ra một cách văn minh nhất. Chúng tôi đơn giản chỉ chấm dứt vì lối sống của hai người quá khác biệt".

Billy Bob Thornton vẫn dành tình cảm đặc biệt khi nhắc về vợ cũ ẢNH: AFP

Tài tử Mỹ cũng nói thêm rằng sự hiếu kỳ, bàn tán của công chúng về mối quan hệ của họ thời đó là điều "khá kỳ lạ". "Khi chúng tôi gặp nhau, tôi mới là người nổi tiếng hơn. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, vì lý do nào đó mà mọi người và truyền thông lại cực kỳ quan tâm đến các cặp đôi nổi tiếng - dường như đó là chủ đề rất được chú ý. Thế nên mọi thứ khá kỳ quặc. Chúng tôi gần như chẳng thể đi đâu được. Ý tôi là vẫn đi, nhưng đôi lúc chúng tôi nói vài câu và nó bị biến thành những câu 'gây sốt' hay gì đó", nam diễn viên giải thích.

Về tin đồn Billy Bob Thornton và Angelina Jolie từng "uống máu ăn thề" cùng nhau, nghệ sĩ 70 tuổi nói đó là điều chưa bao giờ tồn tại. Ông phân trần: "Cả hai chúng tôi chỉ có một chiếc mặt dây chuyền nhỏ, thật sự chỉ có một giọt máu bên trong. Đó là một ý tưởng lãng mạn nho nhỏ và chỉ có vậy thôi. Nhưng rồi đến khi câu chuyện bị thổi phồng lên, chúng tôi bị biến thành ma cà rồng, sống trong hang tối, uống máu của nhau và đủ thứ chuyện kỳ quái khác".

Mối quan hệ của Angelina Jolie với 3 người chồng cũ

Hai nghệ sĩ giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn ẢNH: AFP

Sau chia tay, Billy Bob Thornton vẫn dành lời có cánh khi nhắc đến mối tình với Angelina Jolie. Trong cuộc phỏng vấn hồi 2018, diễn viên kỳ cựu nói rằng họ có lẽ vẫn sẽ bên nhau nếu không vì lối sống quá khác biệt. "Cô ấy có lối sống mang tính toàn cầu, còn tôi thì sống kiểu sợ không gian rộng, thích ở trong nhà. Chúng tôi muốn đi những con đường khác nhau trong cuộc đời", ông nói thêm.

Trong khi đó, con trai của Billy Bob Thornton là Harry James Thornton từng tiết lộ Angelina Jolie vẫn gửi quà Giáng sinh cho anh mỗi năm. Anh nói với Entertainment Tonight vào năm 2022: "Tôi không gọi điện cho cô ấy mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện".

Angelina Jolie cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với người chồng đầu tiên - Jonny Lee Miller (từ 1996 đến 1999). Hồi đầu năm, khi dự Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara, nữ diễn viên từng đoạt Oscar chia sẻ rằng cô vẫn trò chuyện, giữ quan hệ bạn bè với Miller. Cả hai đều có con trai trạc tuổi nhau, điều đó khiến nữ diễn viên rất vui.

Còn với Brad Pitt, cô và tài tử hàng đầu Hollywood đối đầu gay gắt gần chục năm qua và cả hai đến nay vẫn trải qua cuộc chiến pháp lý căng thẳng.

