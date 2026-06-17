Trương Bá Chi thắng vụ kiện 42 tỉ đồng với quản lý cũ

Những tranh chấp hợp đồng trong giới giải trí vốn không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, trường hợp của Trương Bá Chi lại thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn biến vụ việc liên tục đảo chiều, từ vị thế bị đòi bồi thường sang chiến thắng hoàn toàn trước quản lý cũ.

Trương Bá Chi được minh oan trong tranh chấp hợp đồng

Ngày 16.6, Tòa án tối cao Hồng Kông đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa nữ diễn viên Trương Bá Chi và cựu quản lý Dư Dục Hưng. Theo đó, tòa bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường trị giá 12,76 triệu đô la Hồng Kông (HKD) do phía nguyên đơn Dư Dục Hưng đưa ra. Đồng thời, nguyên đơn cũng phải tự chịu toàn bộ chi phí tố tụng. Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hả hê và cho rằng đây là kết quả xứng đáng sau thời gian dài tranh chấp.

Trương Bá Chi đã giành chiến thắng hoàn toàn trong vụ kiện kéo dài nhiều năm với quản lý cũ Ảnh: AFP

Cuối năm 2025, Dư Dục Hưng cùng công ty quản lý của mình đệ đơn kiện Trương Bá Chi lên tòa án. Phía nguyên đơn cáo buộc nữ diễn viên đã nhận hơn 40 triệu HKD tiền ứng trước từ các dự án điện ảnh nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng phim ảnh và hợp đồng quản lý đã ký kết. Họ cho rằng Trương Bá Chi nhận tiền nhưng không hoàn thành công việc như cam kết, đồng thời yêu cầu cô hoàn trả ít nhất 12,76 triệu HKD cùng việc công khai các khoản thu nhập liên quan.

Thoạt nhìn, những cáo buộc này được cho là có cơ sở. Tuy nhiên, phía Trương Bá Chi nhanh chóng đưa ra động thái phản bác mạnh mẽ. Trong quá trình xét xử, đội ngũ luật sư của nữ diễn viên khẳng định bản hợp đồng được phía nguyên đơn gọi là "hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu" thực chất không hợp pháp. Trương Bá Chi cho biết chữ ký xuất hiện trên tài liệu này không phải do cô ký và nghi ngờ hợp đồng đã bị làm giả.

Cáo buộc này khiến bản chất vụ việc thay đổi hoàn toàn. Từ một vụ tranh chấp hợp đồng thông thường, vụ kiện chuyển sang cuộc đối đầu xoay quanh tính xác thực của các tài liệu được sử dụng làm bằng chứng trước tòa.

Tòa án xác định các dự án điện ảnh liên quan không thể triển khai đúng tiến độ do nguyên nhân từ phía đơn vị sản xuất, không phải lỗi của Trương Bá Chi Ảnh: Chụp màn hình phim Love Won't Wait

Một trong những diễn biến nhận được nhiều quan tâm nhất trong quá trình xét xử là phản ứng cảm xúc của Trương Bá Chi tại phiên tòa. Theo các nguồn tin địa phương, trong lúc liên tục phải trả lời các câu hỏi từ luật sư phía nguyên đơn, nữ diễn viên đã không kìm được cảm xúc và bật khóc ngay tại phòng xử án. Cô nghẹn ngào nói: "Tôi đã hai ngày không ngủ. Điều này quá bất công với tôi. Truyền thông gây cho tôi rất nhiều áp lực. Tất cả những điều đó đều là giả". Trước tình huống này, thẩm phán đã lên tiếng trấn an và hỏi liệu cô có thể tiếp tục phần thẩm vấn hay không. Sau khi lau nước mắt, Trương Bá Chi trả lời ngắn gọn: "Tôi có thể".

Theo kết luận của tòa, các dự án điện ảnh liên quan không thể khởi quay đúng kế hoạch chủ yếu do nguyên nhân từ phía đơn vị sản xuất. Vì vậy, Trương Bá Chi không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng như những gì nguyên đơn cáo buộc. Tòa cũng nhận định các chứng cứ do phía Dư Dục Hưng cung cấp không đủ sức thuyết phục để chứng minh yêu cầu bồi thường. Do đó, toàn bộ đơn kiện đã bị bác bỏ. Chiến thắng này được xem là bước ngoặt quan trọng đối với nữ diễn viên sau nhiều năm vướng vào những tranh chấp pháp lý kéo dài.

Đáng chú ý, vào tháng 5 vừa qua, phòng làm việc của Trương Bá Chi xác nhận cô đã chính thức gia nhập Warner Music và sẽ trở lại hoạt động âm nhạc với vai trò ca sĩ. Trong bối cảnh đó, chiến thắng tại tòa án được xem như một tín hiệu tích cực, mở ra chương mới thuận lợi hơn cho hành trình nghệ thuật của người đẹp 8X.