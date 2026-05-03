Sức khỏe của Trương Bá Chi liên tục bất ổn

Trong video được Trương Bá Chi đăng tải trên Instagram cá nhân, người đẹp cho biết buổi tối hôm trước, mới hơn 7 giờ cô đã lên giường đi ngủ nhưng đột ngột thấy đau bụng dữ dội. Bà mẹ ba con lộ rõ vẻ hoang mang khi kể lại: "Sau đó tôi đi vệ sinh hai lần bất thường, rồi bắt đầu vừa nôn vừa tiêu chảy, tiếp đó phải chống tay xuống sàn, suýt nữa thì ngất, thật sự tôi suýt ngất rồi". Minh tinh Hồng Kông cho biết lúc đó mình đau đớn đến mức không thể đứng thẳng, phải khom người, chống tay xuống đất và bị trượt ngã rồi nôn ra sàn.

Trước tình huống bất thường, Trương Bá Chi cho biết cô cố gắng trấn tĩnh bản thân sau đó gắng gượng dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, sàn nhà rồi đánh răng và trở lại giường nghỉ ngơi. May mắn là sau khi thức dậy, cơ thể cô đã hồi phục. Nữ diễn viên tâm sự cô rất biết ơn vì cơ thể không gặp vấn đề nghiêm trọng hơn và đã khỏe lại.

Câu chuyện mới của Trương Bá Chi lại khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo ngại cho sức khỏe của ngôi sao 46 tuổi. Nguyên nhân là trước đó không lâu, sao phim Vô cực tiết lộ sức khỏe ngày càng giảm sút. Hồi tháng 4.2026, nghệ sĩ đăng ảnh thuốc kèm chú thích: "Còn tệ hơn". Minh tinh cũng chia sẻ ảnh tự tay nấu cháo dưỡng bệnh rồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người đẹp không chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe, khiến fan hoang mang, lo lắng.

Năm 2023, Trương Bá Chi cũng từng làm dấy lên mối lo ngại khi công ty quản lý thông báo cô gặp vấn đề về sức khỏe và phải hủy bỏ tất cả lịch trình công việc trong tháng 8 năm đó, bao gồm quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, hoạt động quảng bá thương hiệu và các buổi biểu diễn. Trong thời gian này, cô tập trung nghỉ ngơi, điều trị bệnh song công ty không tiết lộ bệnh tình của nghệ sĩ. Theo HK01, sau hơn một năm gần như "ở ẩn", đến cuối năm 2024, minh tinh mới chính thức quay lại làm việc.

Hồi 2025, đạo diễn Vương Tinh từng tiết lộ sức khỏe của Trương Bá Chi không tốt từ vài năm trở lại đây nên cô dần rút khỏi màn ảnh, chỉ tập trung tham gia các chương trình giải trí, các hoạt động thương mại. Nữ diễn viên thường xuyên gặp vấn đề bất ổn, thể trạng yếu, từng phải nhập viện vì đau bụng dữ dội.

Trương Bá Chi tất bật chăm sóc 3 con

Nhiều năm qua, Trương Bá Chi quay cuồng với việc chăm sóc ba con trai. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải quá trình vừa đảm bảo lịch trình công việc, vừa tất bật làm việc nhà, đi siêu thị, nấu ăn cho các con. Theo truyền thông Hồng Kông, bà mẹ ba con luôn tự mình lo toan việc nhà, chăm sóc các con từng bữa ăn, không dựa vào người giúp việc. Ngay cả khi con trai cả là Lucas (hiện 19 tuổi) du học ở Úc, Trương Bá Chi cũng thường xuyên sang thăm nom, chăm sóc con.

HK01 tiết lộ Trương Bá Chi là người mẹ ân cần, tháo vát và giỏi chi tiêu. Cô không vì là ngôi sao kiếm nhiều tiền mà tiêu xài hoang phí ngược lại còn rất tiết kiệm mỗi khi đi siêu thị và không ngần ngại dùng phiếu giảm giá. Nữ diễn viên từng chia sẻ với dân mạng rằng mình thường đi siêu thị vào ba ngày cuối tuần, tận dụng các chương trình ưu đãi để tiết kiệm tiền.

Lucas (trái, sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010) - hai con trai chung của Trương Bá Chi và chồng cũ Tạ Đình Phong. Ngoài ra, cô còn một con trai tên Marcus sinh năm 2018 nhưng giấu danh tính người cha ẢNH: HK01

Trương Bá Chi đặt việc chăm sóc, nuôi dạy 3 con trai lên hàng đầu. Cô khẳng định con cái là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Người đẹp từng chia sẻ trong một chương trình hồi 2006: "Nếu bạn trai muốn cầu hôn tôi, việc đầu tiên là phải đi đến văn phòng luật sư để ký thỏa thuận, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, quyền nuôi con đều phải thuộc về tôi". Tham gia chương trình giải trí khác vào năm 2021, Trương Bá Chi cho biết cô không ngại tái hôn nhưng người đó phải thực sự yêu thương mẹ con cô.