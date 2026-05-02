Cuộc sống của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng thời đóng
Thần điêu đại hiệp (bản 1995) và hiện tại
Ở tuổi 60,
Lý Nhược Đồng có cuộc sống độc thân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên vẫn hoạt động sôi nổi ở làng giải trí xứ tỉ dân. Ngoài diễn xuất, minh tinh phim còn đắt show quảng cáo, dự sự kiện, livestream… Cô cũng liên tục gây chú ý trên mạng xã hội với hàng loạt video tập luyện thể hình ở cấp độ khó. Những thước phim ngắn này gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung với hàng trăm nghìn lượt thích, hàng chục nghìn bình luận, đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thể lực khỏe khoắn, dẻo dai của ngôi sao Hồng Kông. Thần điêu đại hiệp
Nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng luôn khiến công chúng kinh ngạc với vẻ đẹp không tuổi. Nữ diễn viên thu hút ánh nhìn với gương mặt thanh thoát, xinh đẹp, làn da căng, trắng sáng, ít lộ dấu vết thời gian cùng thân hình thon gọn với những múi cơ săn chắc. Thậm chí, minh tinh xứ cảng thơm được nhận xét trông cô như mới ở độ tuổi 30, 40
Để có được sắc vóc đáng mơ ước ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng tuân thủ chế độ tập luyện kỷ luật, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Theo
HK01, nữ diễn viên cho biết cô giữ dáng không bằng chế độ ăn kiêng mà nhờ tập luyện. Nghệ sĩ bắt đầu tập thể dục từ hơn 20 năm trước để ăn được nhiều loại bánh ngọt, đồ ăn vặt và dần biến việc tập luyện thành thói quen. "Tôi có thể tập luyện 7 ngày/tuần, nhưng chủ yếu duy trì ít nhất 3 ngày/tuần. Từ quá trình khởi động, tập luyện cho đến giãn cơ, tốn khoảng 2 tiếng/lần", minh tinh cho hay
Lý Nhược Đồng còn chú trọng giấc ngủ, thường đảm bảo ngủ ít nhất 10 tiếng/đêm (trừ khi có những trường hợp đặc biệt) để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, làn da căng tràn sức sống. "Khi bạn ngủ ngon và tinh thần vui vẻ, làn da của bạn chắc chắn sẽ ở trạng thái tuyệt vời", ngôi sao 6X chia sẻ
Trên mạng xã hội, Lý Nhược Đồng thường xuyên đăng tải nhiều video tập luyện hay cập nhật những bài tập hữu ích, dễ thực hiện, truyền cảm hứng tập luyện, làm đẹp đến mọi người
Lý Nhược Đồng hiện chủ yếu hoạt động ở thị trường đại lục. Đầu năm nay, nữ diễn viên được xác nhận tham gia dự án phim
The Night Manager bản tiếng Trung cùng với dàn sao: Bành Vu Yến, Lưu Thanh Vân, Lương Lạc Thi… Theo Variety, tác phẩm được quay tại nhiều địa điểm ở châu Á, dự kiến được ra mắt vào cuối năm nay. Vài năm trở lại đây, mỹ nhân họ Lý chủ yếu đóng vai phụ trong một số phim truyền hình, tham gia phim chiếu mạng
Minh tinh 60 tuổi cũng là gương mặt được khán giả săn đón, hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp, tham gia nhiều chương trình giải trí, livestream bán hàng, đắt show quảng cáo, dự sự kiện…
Hồi tháng 4.2026, diễn viên vướng lùm xùm quảng bá, rao bán thực phẩm chức năng "dỏm" trên livestream. Sau khi sản phẩm bị phát hiện gian dối về xuất xứ, chất lượng, câu chuyện thương hiệu, giải thưởng… nữ nghệ sĩ công khai xin lỗi, hoàn tiền cho khách hàng và cam kết chịu trách nhiệm với người mua. Dù nhận lỗi, giải quyết vấn đề khẩn trương, sự việc vẫn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Lý Nhược Đồng
Sau ánh hào quang, Lý Nhược Đồng tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do tự tại suốt nhiều năm qua. Mối tình 10 năm với đại gia Quách Ứng Tuyền trở thành vết sẹo trong tim mỹ nhân phim
Thiên long bát bộ, khiến cô không còn mặn mà chuyện yêu đương, lập gia đình. Trong cuộc phỏng vấn hồi 2025, nữ diễn viên tuyên bố mình không có ý định tìm bạn trai, hài lòng với cuộc sống không chồng con
Lý Nhược Đồng năng động, tích cực trong những hình ảnh đời thường. Ngôi sao kỳ cựu không sợ tuổi già và từng tuyên bố: ""Tuổi tác chỉ là con số, vị trí của bạn mới là câu trả lời". Sao phim
Nữ nhân câu lạc bộ cũng không tiếc nuối khi từng rời làng giải trí suốt một thập niên vì biến cố và tái xuất khi tuổi xuân đã qua đi. "Chính nhờ những khó khăn mà tôi đã trải qua trong 10 năm đó, tôi học được cách yêu thương bản thân một cách trọn vẹn. Và bởi vì tôi yêu thương bản thân, tôi đã tìm thấy dũng khí để trở lại", nghệ sĩ từng chia sẻ
Lý Nhược Đồng cũng hạnh phúc khi nhiều khán giả vẫn nhớ đến cô với vai diễn Tiểu Long Nữ trong
Thần điêu đại hiệp và gọi mình là "Cô Cô" hơn 30 năm qua. “Có được vai diễn in sâu trong tâm trí khán giả như vậy là vinh dự lớn đối với một nữ diễn viên”, minh tinh Hồng Kông bộc bạch
Bình luận (0)