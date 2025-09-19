Trương Mạn Ngọc nhiều lần khổ vì tình, từng bị bạn trai 'bào' sạch tiền

Đạo diễn Vương Tinh đăng video về đời tư Trương Mạn Ngọc, khiến chuyện tình cảm của minh tinh kỳ cựu này một lần nữa gây bàn tán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đạo diễn Vương Tinh (70 tuổi) thu hút sự quan tâm của khán giả trong thời gian gần đây đăng tải loạt video chia sẻ những điều "mắt thấy tai nghe" trong làng giải trí. Theo HK01, mới đây, nhà làm phim này đăng video chia sẻ về chuyện tình cảm của minh tinh Trương Mạn Ngọc. Đạo diễn kỳ cựu này cho biết ông đã theo dõi hành trình của sao phim Tâm trạng khi yêu, từ thời trẻ cho đến giai đoạn trưởng thành, rực rỡ. Ông kể mỹ nhân này vốn có tính cách hoạt bát, sôi nổi, hay cười nhưng càng về sau, khi trải qua nhiều trắc trở trong tình yêu, nữ diễn viên dần trở nên sống khép kín, không còn muốn chia sẻ chuyện riêng.

Vương Tinh nhận xét Trương Mạn Ngọc là kẻ si tình, nhiều lần khổ sở vì chuyện yêu đương và điều này khiến ông thấy tiếc nuối cho nữ nghệ sĩ. Trong video được đăng tải, nam đạo diễn kể 4 mối tình (tập trung ở giai đoạn 1980 - 1990) trong số nhiều cuộc tình dang dở của mỹ nhân phim Anh hùng.

Trương Mạn Ngọc không thể sống thiếu tình yêu và đường tình của cô đầy trắc trở ẢNH: AFP

Một trong số bạn trai đầu tiên của minh tinh họ Trương là nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc tên Mark Kim. Vương Tinh cho biết hai người có thể đã quen nhau khi quay quảng cáo và ông từng thấy Kim đến thăm nữ diễn viên trên phim trường. Cả hai trải qua mối tình say đắm nhưng đầy sóng gió, nhiều lần hết tan rồi hợp.

Về sau, Trương Mạn Ngọc hẹn hò với Nhĩ Đông Thăng rồi tiếp theo lại quen một chàng trai trẻ người Mỹ. Theo lời Vương Tinh, người này thậm chí từng công khai những bức thư tình mà người đẹp phim Điềm Mật Mật viết cho mình khiến cô vô cùng xấu hổ, tổn thương. Thêm vào đó, truyền thông lúc bấy giờ đưa tin chi tiết về cuộc tình này, đẩy minh tinh sinh năm 1964 vào tình huống bẽ bàng, khó xử.

Trương Mạn Ngọc từng bị phụ tình

Trương Mạn Ngọc và Tống Học Kỳ từng hẹn hò ở giai đoạn 1993 - 1995 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, theo Vương Tinh, mối tình của Trương Mạn Ngọc với một người đàn ông Malaysia mới là tệ hại nhất vì đã lừa hết sạch tiền của ngôi sao này. Qua những chia sẻ của đạo diễn này, nhân vật được nhắc đến dường như là doanh nhân bất động sản Tống Học Kỳ.

Năm 1993, Trương Mạn Ngọc và Tống Học Kỳ quen nhau trên một chuyến bay rồi nảy sinh tình cảm. Có tin đồn rằng cả hai nhanh chóng tính đến chuyện hôn nhân. Sau đó lại có thông tin doanh nhân họ Tống nói rằng việc kinh doanh của mình đột nhiên thiếu vốn, sao phim 2046 liền đem số tiền tích góp hàng chục triệu HKD của mình đầu tư vào công ty của bạn trai. Nhưng tiền của Trương Mạn Ngọc chẳng bao lâu liền thua lỗ sạch sẽ. Tệ hơn nữa là Tống Học Kỳ còn chia tay cô để hẹn hò với một cô gái nhà giàu, khiến minh tinh Hồng Kông suy sụp vì bị mất cả tình lẫn tiền.

Trương Mạn Ngọc trải qua vô vàn mối tình nhưng chỉ cưới một lần. Cô có cuộc hôn nhân với đạo diễn Pháp Olivier Assayas từ năm 1998 đến 2001 ẢNH: WIREIMAGE

Hiện, minh tinh tận hưởng cuộc sống bình yên, tự do tự tại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vương Tinh cảm thán: "Trong chuyện tình cảm, cô ấy vẫn luôn không được hạnh phúc nhưng cô ấy rất biết cách tự điều chỉnh bản thân". Ông cho biết Trương Mạn Ngọc luôn chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ đồng thời ám chỉ rằng đến nay minh tinh 61 tuổi vẫn độc thân.

Hơn chục năm qua, Trương Mạn Ngọc không còn đóng phim. Đóa hồng nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông lui về với cuộc sống bình yên, lặng lẽ, chỉ xuất hiện công khai vài lần, giữ kín đời tư. Gần đây, nữ diễn viên mở tài khoản mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống hằng ngày. Trong một bài đăng, ngôi sao kỳ cựu khoe cuộc sống làm nông dân trong trang trại ở vùng Bordeaux (Pháp). Nghệ sĩ thấy biết ơn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.