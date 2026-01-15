Con trai Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong là 'thế hệ F2' sáng giá nhất Cbiz

Trong giới giải trí, không nhiều con nhà sao có thể vượt qua "cái bóng" quá lớn của cha mẹ. Tuy nhiên, Lucas lại là trường hợp đặc biệt. Với diện mạo được ví sắc nét hơn cả Tạ Đình Phong, trí tuệ khiến công chúng nể phục cùng tính cách chín chắn, ấm áp, chàng trai 10X đang được cộng đồng mạng gọi tên như gương mặt F2 hàng đầu của Cbiz, theo Kbizoom ngày 14.1.

Gây chú ý vì tài năng toàn diện, nhan sắc đỉnh cao

Ở tuổi 18, Lucas đã sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và khí chất điềm đạm. Mới đây, hình ảnh cậu trong bộ vest lịch lãm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả trầm trồ cho rằng Lucas thậm chí còn cuốn hút hơn người cha từng được mệnh danh là "nam thần Hồng Kông". Một số ý kiến còn so sánh vẻ ngoài của cậu với ông nội Tạ Hiền, huyền thoại màn ảnh từng thuộc nhóm "Tứ đại thiên vương" của điện ảnh Hồng Kông.

Ngoại hình trưởng thành, khí chất lịch lãm ở tuổi 18 của con trai cả nhà Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong Ảnh: Kbizoom

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Lucas còn được xem là một thiên tài học thuật. Năm 15 tuổi, cậu học vượt cấp và được nhận vào một trường quốc tế tại Singapore, hoàn thành chương trình học kéo dài 5 năm chỉ trong vòng 3 năm. Thành tích viết luận văn của Lucas nằm trong nhóm 3% cao nhất toàn cầu.

Đến năm 18 tuổi, Lucas tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi nhận được thư mời nhập học trực tiếp vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge (Anh), nơi chỉ khoảng 15% hồ sơ toàn cầu được chấp nhận, trong đó sinh viên châu Á chiếm chưa đến 20% tổng số trúng tuyển.

Lucas khiến người hâm mộ bất ngờ vì màn "dậy thì" thành công Ảnh: Sohu

Không dừng lại ở đó, Lucas còn vượt qua kỳ tuyển sinh của Khoa Piano thuộc Học viện Âm nhạc Úc, nơi mỗi năm chỉ nhận vỏn vẹn 6 sinh viên trên toàn cầu. Cậu được trao học bổng trị giá 20.000 AUD. Dưới nghệ danh "Lux", Lucas đã tự sáng tác và đăng tải 6 ca khúc lên một diễn đàn âm nhạc vào đầu năm 2025, thu hút hơn 1,9 triệu lượt nghe, cho thấy khả năng âm nhạc độc lập, không dựa vào danh tiếng gia đình.

Ở lĩnh vực khoa học, Lucas cũng chứng minh năng lực vượt trội. Cậu từng thiết kế một cánh tay robot và giành huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế. Sản phẩm này hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hồng Kông.

Sinh ra đã ở tâm điểm truyền thông, Lucas từng được cha mua bảo hiểm trị giá 10 triệu HKD khi mới 22 ngày tuổi. Tên tiếng Trung của cậu là Tạ Chấn Hiên, do bà nội đặt, trong khi tên "Lucas" được Tạ Đình Phong lựa chọn với ý nghĩa "ánh sáng".

Diện mạo điển trai của Lucas trong khoảnh khắc đời thường lọt vào ống kính người hâm mộ Ảnh: Now News

Sau khi cha mẹ ly hôn khi Lucas mới 4 tuổi, cậu lớn lên trong gia đình đơn thân cùng mẹ Trương Bá Chi. Chính hoàn cảnh này đã khiến Lucas trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Cậu thường xuyên phụ giúp mẹ chăm sóc em trai Quintus và an ủi mẹ trong những lúc mệt mỏi. Từng có hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Lucas lặng lẽ ngồi bên cạnh khi Trương Bá Chi ngủ thiếp đi trong một nhà hàng, khiến nhiều người xúc động.

Thời niên thiếu, Lucas cũng từng đối mặt với không ít chỉ trích về ngoại hình, khi công chúng nghi ngờ cậu khó có thể kế thừa "gen nhan sắc" của cha mẹ. Tuy nhiên, mọi hoài nghi gần như tan biến sau khi Lucas xuất hiện nổi bật tại concert của Tạ Đình Phong vào tháng 4.2025.

Lucas (phải) được nhận xét có phong thái giống ông nội Tạ Hiền (trái) Ảnh: Xinhua

Mối quan hệ cha con từng được cho là xa cách nay đã cải thiện rõ rệt. Lucas và Quintus thường xuyên xuất hiện ủng hộ Tạ Đình Phong tại các buổi biểu diễn, cùng cha du lịch Dubai, Nhật Bản và thậm chí Lucas còn tham gia thiết kế trang phục biểu diễn cho cha trong một buổi diễn tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Không đơn thuần là "con nhà nòi" dựa vào hào quang gia đình, Lucas đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong học thuật, âm nhạc, khoa học và thời trang. Với những gì đã thể hiện, tương lai của chàng trai trẻ này được đánh giá là vô cùng rộng mở, xứng đáng với danh xưng "nam thần Hồng Kông" thế hệ mới.