Tranh cãi không gian sống 'bừa bộn' của Trương Bá Chi

Việc ê kíp ghi hình ghé thăm căn hộ tại Thượng Hải (Trung Quốc) của Trương Bá Chi đã mang đến cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống riêng tư của mỹ nhân hàng đầu Hồng Kông, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của một ngôi sao hạng A, Kbizoom đưa tin ngày 7.1.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân phía sau ánh hào quang

Căn hộ được bài trí theo phong cách châu Âu tối giản, trên tường treo nhiều ảnh của Trương Bá Chi cùng ba con trai. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, khán giả không khỏi bất ngờ trước khung cảnh bừa bộn hiện lên trước ống kính: xe trượt trẻ em chất đầy gần lối ra vào, thú bông vây quanh một chiếc ghế lười trong phòng khách, ván trượt tuyết đặt dưới bàn cà phê, các mảnh lego rải khắp sàn nhà và cậu con út đang ngồi vẽ trực tiếp xuống nền.

Trương Bá Chi hé lộ không gian sống tại Thượng Hải, phản ánh đời sống bận rộn của một bà mẹ đơn thân nuôi ba con Ảnh: Kbizoom

Khu bếp còn thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tủ bếp đầy bát đĩa ngổn ngang, bình sữa đang chờ để rửa được đặt trên khu vực đảo bếp. Ống kính cũng ghi lại hình ảnh bánh mì bị mốc, lọ gia vị sắp xếp lộn xộn, một bó rau héo nhét trong giỏ mây và đôi ủng cao su lấm bùn đặt gần đó.

Những hình ảnh về căn nhà của Trương Bá Chi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng, cho rằng không gian sống của một minh tinh lẽ ra phải gọn gàng, sang trọng hơn. Nhiều bình luận đặt câu hỏi vì sao một ngôi sao nổi tiếng lại sống trong khung cảnh bừa bộn như vậy.

Khu bếp để lộ nhiều vật dụng chưa kịp dọn dẹp Ảnh: Kbizoom

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng căn nhà không hề bẩn mà đơn giản là "có cảm giác có người đang sống". Nhiều chi tiết cho thấy không gian vẫn mang đậm dấu ấn sang trọng, với sofa nhập khẩu từ Ý, tường gương viền ánh vàng và cách bài trí ưu tiên sinh hoạt chung. Phòng ngủ chính được cho là có giường phong cách công chúa với chăn ga họa tiết hoạt hình, trong khi phòng của các con được thiết kế ấm cúng, tạo cảm giác an toàn.

Những người ủng hộ đánh giá cao việc Trương Bá Chi cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ, đồng thời dám để công chúng nhìn thấy một phiên bản đời thường, không tô vẽ của mình.

Trương Bá Chi sống tại Thượng Hải từ năm 2021. Sau khi ly hôn với tài tử Tạ Đình Phong vào năm 2012, cô một mình nuôi dưỡng ba con trai là Lucas, Quintus và Marcus. Với nhiều người, sự bừa bộn trong căn nhà phản ánh ưu tiên của cô: đặt sự thoải mái và tự do của các con lên trên một hình ảnh hoàn hảo kiểu ngôi sao.

Sau ly hôn, Trương Bá Chi vẫn có cuộc sống sung túc dư dả nhờ vị thế mỹ nhân hàng đầu Hồng Kông Ảnh: Instagram cecilia_pakchi_cheung

Trong khi đời sống riêng tư gây nhiều bàn tán, sự nghiệp của Trương Bá Chi vẫn thăng hoa. Riêng năm 2024, cô tham gia 6 chương trình truyền hình thực tế và được cho là đạt doanh thu khoảng 200 triệu nhân dân tệ chỉ trong một phiên livestream. Trong vòng 6 tháng, nữ diễn viên ký 7 hợp đồng quảng cáo và 3 vai trò đại sứ thương hiệu, với tổng thu nhập vượt 50 triệu nhân dân tệ.

Nhờ thành công đó, Trương Bá Chi hiện sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và Úc, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 500 triệu nhân dân tệ. Bộ sưu tập tài sản của cô còn bao gồm các dòng xe sang như Range Rover, Ferrari, Lamborghini cùng nhiều trang sức đắt giá.