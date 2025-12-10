Trương Bá Chi tâm sự cách nuôi dạy 3 con trai

Trương Bá Chi bên hai con trai chung với chồng cũ Tạ Đình Phong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01 hôm 10.12, trong một chương trình tạp kỹ mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con và nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Quá trình trò chuyện, khi được hỏi về chuyện giáo dục con cái, nữ diễn viên là người dùng lý lẽ hay dùng hình phạt, người đẹp chia sẻ: "Tôi rất hiếm khi mắng các con nhưng tôi sẽ nói thẳng vấn đề mà chúng gặp phải và luôn thêm một câu: con tự đưa ra quyết định thì con phải chịu hậu quả".

Trương Bá Chi không lo ngại con mắc lỗi, phạm sai lầm

Bà mẹ ba con cũng cho biết bản thân không lo ngại con mắc lỗi, phạm sai lầm. Sao phim Vua hài kịch bộc bạch: "Tôi thấy ổn với điều đó vì nếu không mắc lỗi, bạn sẽ khó lòng trở nên tiến bộ, tốt đẹp hơn". Bên cạnh đó, nữ diễn viên 45 tuổi cho rằng nếu cuộc sống của các con quá suôn sẻ, sung sướng thì chưa chắc đó đã là điều tốt.

Ở tuổi 45, Trương Bá Chi kín tiếng đời tư, tập trung chăm sóc 3 con trai ẢNH: INSTAGRAM NV

Trương Bá Chi nói cô chấp nhận để con học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm, thiếu sót. "Đôi khi hành trình của con càng suôn sẻ, tôi lại càng lo lắng. Khi con trai về nhà và nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, con chơi bóng không giỏi' hoặc 'Con không thắng được', tôi lại thấy vui. Vì tôi nghĩ con chơi bóng giỏi hay thắng tất cả các trận đấu thì có gì đâu? Con chỉ đang chơi bóng để thắng thôi, chứ chưa chắc học được điều gì từ đó. Tôi thà để con đường của chúng vất vả hơn một chút", cô bộc bạch.

Trương Bá Chi từng trải qua cuộc hôn nhân 5 năm với Tạ Đình Phong và có hai con chung: Lucas (hiện 18 tuổi) và Quintus (15 tuổi). Sau ly hôn hồi 2011, mỹ nhân 8X đảm nhận việc nuôi hai con. Hồi 2018, cô sinh con trai thứ ba tên Marcus song giấu kín danh tính người cha. Theo nhiều nguồn tin, sao phim Sư tử Hà Đông để trống thông tin về cha trong giấy khai sinh của con. Trong khi đó, Tạ Đình Phong từng lên tiếng mình không phải cha đứa bé đồng thời phủ nhận tin đồn tái hợp vợ cũ.

Trương Bá Chi vướng kiện tụng dai dẳng với cộng sự cũ ẢNH: HKO1

Những năm qua, Trương Bá Chi kín tiếng đời tư, cô tập trung mở rộng các hoạt động ở đại lục, đắt show quảng cáo, quay chương trình giải trí để có thể chăm lo cho các con tốt nhất. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4.2024, mỹ nhân nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông thừa nhận bản thân không có thời gian dành cho chuyện yêu đương. "Không phải hiện tại tôi không cần tình yêu, mà là tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Giờ đây, sau khi đã làm một người mẹ, tôi thực sự không có thời gian cho các mối quan hệ nam nữ. Tất nhiên bạn vẫn có thời gian đi ra ngoài gặp gỡ, nhưng tình yêu không còn quá quan trọng nữa", người đẹp tâm sự.

Hiện tại, Trương Bá Chi đang gặp rắc rối vì vụ kiện lâu năm với cộng sự cũ là Dư Dục Hưng. Cụ thể, ông Dư và công ty giải trí AEG Entertainment kiện sao phim Tinh nguyện từ năm 2020, tố minh tinh họ Trương nhận tiền, ký hợp đồng nhưng không thực hiện đúng cam kết. Vị này bày tỏ sự thất vọng về người đẹp, chỉ trích cô "vong ân bội nghĩa" và yêu cầu bồi thường ít nhất 13 triệu HKD (hơn 44 tỉ đồng). Theo ST Headline, trong phiên tòa hôm 8.12, Trương Bá Chi bị luật sư nguyên đơn hỏi dồn dập, xoáy vào những mâu thuẫn trong lời khai của nữ diễn viên, khiến cô mất bình tĩnh, bật khóc. Nghệ sĩ 45 tuổi cho biết không thể chợp mắt suốt nhiều ngày qua, mọi thứ quá bất công, khiến cô áp lực và khẳng định: "Mọi chuyện đều là giả".