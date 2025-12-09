Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Trương Bá Chi mất bình tĩnh tại tòa trong cuộc chiến pháp lý với quản lý cũ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
09/12/2025 13:51 GMT+7

Nữ diễn viên Trương Bá Chi đã bật khóc và lớn tiếng tại tòa trong phiên xét xử vụ tranh chấp hợp đồng kéo dài nhiều năm với quản lý cũ Dư Dục Hưng.

Trong phiên xét xử ngày 8.12, Trương Bá Chi xuất hiện với vẻ mệt mỏi khi đối chất với quản lý cũ. Vụ kiện xoay quanh cáo buộc nữ diễn viên tự ý vi phạm hợp đồng và bị phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường 1,9 triệu USD.

Tranh chấp hợp đồng kéo dài nhiều năm vẫn chưa ngã ngũ

Theo HK01, nữ diễn viên 45 tuổi không thể kiểm soát cảm xúc, vừa khóc vừa hét lên: "Tất cả đều là dối trá!" trước khi được thẩm phán yêu cầu bình tĩnh để phiên xử tiếp tục.

Trương Bá Chi suy sụp tại tòa trong cuộc chiến pháp lý với quản lý cũ - Ảnh 1.

Trương Bá Chi xuất hiện bên ngoài tòa án Hồng Kông hôm 8.12

Ảnh: HK01

Buổi chiều, phiên tòa mở lại với phần chất vấn của luật sư nguyên đơn. Luật sư hỏi Trương Bá Chi về một đoạn ghi âm, trong đó cô được cho là đã 4 lần nói sẽ tuân thủ thỏa thuận. Bên nguyên đơn làm rõ rằng câu nói này có nhằm vào hợp đồng quản lý nghệ sĩ độc quyền đã ký hồi tháng 7.2014 hay không.

Trương Bá Chi một lần nữa mất bình tĩnh, bật khóc ngay tại tòa. Cô nói: "Tôi đã nói rất rõ ràng lý do tôi ở lại và tại sao tôi không muốn làm quá chuyện này lên. Tất cả câu trả lời bạn cần đều có ở đây. Lý do tôi ở đây là vì tôi biết anh ta đã làm điều gì đó phản bội tôi và tôi ở lại để bảo vệ bản thân, không muốn anh ta phản bội tôi thêm lần nữa".

Ngôi sao phim Sư tử Hà Đông nói thêm: "Thật ra, tôi đã có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người này. Tôi chỉ làm vậy vì anh ta có vợ trẻ và đang mắc bệnh ung thư. Tôi đã tha thứ cho anh ta. Thắng thua trong vụ kiện không quan trọng với tôi, nhưng tôi không muốn sống trong ngành giải trí 45 năm mà vẫn phải đối mặt với tình huống này. Chỉ ở đây tôi mới có thể tự do lên tiếng. Chỉ ở đây tôi mới có thể nói ra sự thật".

Thẩm phán một lần nữa phải tạm dừng phiên xử để ổn định tình hình và trấn an nữ diễn viên.

Trương Bá Chi suy sụp tại tòa trong cuộc chiến pháp lý với quản lý cũ - Ảnh 2.

Trương Bá Chi và quản lý cũ Dư Dục Hưng

Ảnh: Sina

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2011, khi Trương Bá Chi ký hợp đồng quản lý độc quyền với Dư Dục Hưng và Công ty AEG Entertainment Group Limited. Phía Dư Dục Hưng cho biết ông đã tạm ứng cho cô 40 triệu HKD để tham gia 4 bộ phim, đồng thời chi thêm 2,76 triệu HKD cho 2 dự án khác. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cáo buộc Trương Bá Chi không hoàn thành số lượng phim trong hợp đồng và vi phạm các điều khoản.

Theo chia sẻ từ Dư Dục Hưng, nhiều năm gần đây, Trương Bá Chi chuyển hướng hoạt động tại đại lục, vượt ngoài phạm vi quản lý của ông. Cô cũng không tham gia các phim do AEG sản xuất và không trả phí quản lý.

Dư Dục Hưng vì vậy cáo buộc Trương Bá Chi tự ý vi phạm hợp đồng, chiếm dụng khoản tiền Công ty AEG ứng trước nhưng không thực hiện nghĩa vụ. AEG yêu cầu cô bồi thường 1,9 triệu USD. Truyền thông Hồng Kông đánh giá đây là vụ kiện phức tạp, có khả năng kéo dài.

Dù đã kéo dài từ năm 2020, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết và tiếp tục gây chú ý sau sự xuất hiện đầy cảm xúc của Trương Bá Chi tại tòa.

