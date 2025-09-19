Châu Tấn, Trương Bá Chi và những mỹ nhân Hoa ngữ 'nghiện' thuốc lá

Trên màn ảnh, họ là những 'nữ thần' với vẻ ngoài thanh khiết, khí chất thoát tục. Thế nhưng, phía sau hào quang, không ít lần các sao nữ nổi tiếng ấy bị bắt gặp với hình ảnh phì phèo khói thuốc, khiến công chúng ngỡ ngàng. Làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những trường hợp như vậy. Từ Trương Bá Chi, Angelababy cho đến Châu Tấn, tất cả đều từng nhiều lần bị truyền thông ghi lại cảnh hút thuốc trong đời thường.

Khi nhan sắc thanh thuần đối lập với thói quen gây tranh cãi

Trương Bá Chi bước chân vào làng giải trí Cbiz từ một quảng cáo trà chanh, nhanh chóng nổi tiếng nhờ nhan sắc trong trẻo. Bộ phim đầu tay Vua hài kịch hợp tác cùng Châu Tinh Trì đã đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp, gắn liền với hình tượng "ngọc nữ" của màn ảnh Hồng Kông.

Trương Bá Chi thừa nhận đã hút thuốc từ năm 15 tuổi, lý giải vì sao giọng nói ngày càng khàn đặc trưng Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Trương Bá Chi từng thừa nhận đã hút thuốc từ năm 15 tuổi. Nhiều lần cô bị bắt gặp cầm điếu thuốc không rời tay ngay cả ở nơi công cộng. Giới truyền thông cho rằng thói quen này có thể là nguyên nhân khiến giọng nói và giọng hát của nữ nghệ sĩ trở nên khàn đặc trưng. Thay vì hình ảnh bị suy giảm, điều này lại khiến cô mang phong thái quyến rũ, phóng khoáng hơn trong mắt một bộ phận khán giả.

Thay vì bị chỉ trích, một bộ phận khán giả lại cho rằng hình ảnh này đã khiến Trương Bá Chi trông quyến rũ và phóng khoáng hơn Ảnh: Toutiao

Angelababy, người được mệnh danh là "búp bê sống" của Cbiz, từng gây thất vọng khi nhiều lần bị bắt gặp hút thuốc. Dù từng hứa trước truyền thông rằng sẽ bỏ thuốc, nhưng theo thời gian, hình ảnh cô cầm điếu thuốc vẫn liên tục xuất hiện, đặc biệt trong giai đoạn sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.

Angelababy nhiều lần bị ghi lại cảnh nhả khói thuốc, khác xa phong cách trong trẻo trên màn ảnh Ảnh: Sohu

Năm 2019, hình ảnh Angelababy hút thuốc trong không gian kín bị tung ra, làm sụp đổ phần nào hình tượng nữ thần thanh thuần mà cô xây dựng. Đến năm 2022, một đoạn video cho thấy cô hút thuốc cùng bạn bè tiếp tục gây tranh cãi dữ dội, nhất là khi hành động này gây ảnh hưởng đến những người xung quanh bởi khói thuốc thụ động.

Từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Huỳnh Hiểu Minh, mỹ nhân phim Thời đại lập nghiệp ngày càng thường xuyên xuất hiện cùng điếu thuốc Ảnh: Sohu

Được ca ngợi là một trong những gương mặt "linh khí" nhất màn ảnh Hoa ngữ, Châu Tấn từng khiến khán giả kinh ngạc khi lột tả trọn vẹn sự tinh nghịch của tuổi đôi mươi dù đã ngoài 30. Tuy nhiên, hình ảnh đời thường của cô gắn liền với khói thuốc và rượu đã phá vỡ nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Châu Tấn gây sốc khi một ngày hút tới 3 gói thuốc lá Ảnh: Toutiao

Theo tiết lộ của paparazzi, có thời điểm Châu Tấn hút tới 3 gói thuốc một ngày. Nữ diễn viên cũng từng thẳng thắn thừa nhận hút thuốc giúp cô giảm bớt căng thẳng. Giọng nói khàn trầm của Châu Tấn hiện nay cũng được cho là hậu quả từ thói quen này.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Vương Phi chưa bao giờ giấu diếm việc hút thuốc. Dù thường xuyên bị bắt gặp nhả khói, giọng hát của nữ ca sĩ gần như không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được sự trong trẻo, bay bổng.

Vương Phi nổi tiếng là người "nghiện" thuốc lá và điều này đã đem đến ảnh hưởng tiêu cực tới hai con gái Ảnh: Sohu

Những năm gần đây, cô chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, điều khiến công chúng lo ngại chính là việc thói quen này đã ảnh hưởng đến cả hai cô con gái là Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên - khi cả hai đều bị bắt gặp hút thuốc từ tuổi vị thành niên.