Angelababy bị 'réo tên' khi Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tranh vị trí trung tâm

Tháng 9 và tháng 10 hằng năm luôn là giai đoạn cao điểm của làng giải trí Trung Quốc, khi các ngôi sao cạnh tranh để giành trang bìa "Kim Cửu - Ngân Thập" - thời điểm vàng của ngành tạp chí thời trang, nơi các thương hiệu quốc tế và nhà xuất bản đồng loạt tung ra những số báo đặc biệt.

Trong số tháng 9 "Kim Cửu" kỷ niệm Vogue Trung Quốc 20 năm, vị trí trung tâm trang bìa đã thuộc về Lưu Diệc Phi. Ngược lại, Dương Mịch, vốn là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Cbiz hiện nay lại chỉ xuất hiện bên cạnh, gây nên nhiều tranh luận trái chiều. Thế nhưng khi cuộc tranh cãi giữa hai minh tinh còn chưa lắng xuống, Angelababy bất ngờ được réo tên với thành tích khủng cách đây 6 năm.

Trang bìa Vogue Trung Quốc quy tụ 11 nữ diễn viên đình đám với Lưu Diệc Phi đứng ở vị trí trung tâm

Ảnh: Vogue

Người hâm mộ Angelababy cho rằng thần tượng từng xuất hiện trên Vogue Mỹ năm 2019, một thành tựu "có hàm lượng vàng cao hơn" so với các phiên bản Trung Quốc. Họ nhấn mạnh Angelababy là nữ diễn viên nội địa đầu tiên và duy nhất cho tới nay được góp mặt trên trang bìa phiên bản Mỹ, thậm chí còn chiếm trọn một phần tư diện tích bìa, thay vì phải chung khung hình với nhiều ngôi sao khác.

Tuy nhiên, việc "đào" lại thành tích cũ bị không ít khán giả cho là khoe khoang quá mức, nhất là khi sự nghiệp hiện tại của Angelababy đã sa sút đáng kể.

Thành tựu rực rỡ chỉ còn trong quá khứ

Thời điểm đó, Angelababy đúng là đang ở đỉnh cao tài nguyên thời trang, nhưng theo nhiều nguồn tin, thành công này không hẳn đến từ thực lực cá nhân.

Chủ biên Vogue Trung Quốc thời điểm đó là Trương Vũ, người vốn nổi tiếng khắt khe trong lựa chọn nhân vật trang bìa, với xu hướng ưu ái các siêu mẫu hơn là diễn viên, kể cả những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Angelababy từng nhiều lần bị từ chối cơ hội lên bìa. Trong bối cảnh khó tiến xa ở thị trường nội địa, cô chuyển hướng sang quốc tế.

Angelababy xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Mỹ số tháng 4.2019 cùng các ngôi sao quốc tế như Elizabeth Debicki, Léa Seydoux, Adesua Etomi Ảnh: Vogue

Quan trọng hơn, Angelababy khi đó được hậu thuẫn bởi chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh - ngôi sao đã có chỗ đứng vững chắc và đang dần chuyển hướng sang vai trò nhà đầu tư, người đứng sau hậu trường. Nhờ mối quan hệ rộng khắp, Huỳnh Hiểu Minh có thể dễ dàng giới thiệu Angelababy với các nhân vật quyền lực trong giới thời trang. Sự xuất hiện trên Vogue Mỹ chính là đỉnh cao hào quang của cô, nhưng cũng mở ra chuỗi hệ lụy sau này.

Nhờ ánh hào quang quốc tế, Angelababy trở thành một trong những gương mặt đình đám nhất Cbiz và có nguồn tài nguyên dồi dào. Tuy nhiên, sự tự tin quá mức cùng mong muốn thoát khỏi cái bóng Huỳnh Hiểu Minh đã khiến cả hai chia tay. Sau khi rời khỏi bệ đỡ này, sự nghiệp của người đẹp 8X ngày càng lao dốc.

Sự nghiệp của người đẹp 8X ngày càng lao dốc sau khi ly hôn Ảnh: Instagram angelababyct

Nỗ lực tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài không đem lại kết quả. Angelababy bị cho là khúm núm khi tiếp xúc các nhân vật trong giới thời trang quốc tế, trong khi ở trong nước lại giữ hình ảnh lạnh lùng. Cú sốc lớn nhất là sự cố liên quan đến Lisa (BlackPink) và show thời trang, khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nặng nề, gần như mất cơ hội tại thị trường giải trí Trung Quốc.

Những năm gần đây, Angelababy chỉ còn loay hoay trong các hoạt động nhỏ lẻ, không thể trở lại nhóm Tứ đại lưu lượng 85 cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni hay Triệu Lệ Dĩnh.

Angelababy từng có mọi thứ trong tay, từ danh tiếng, tài nguyên cho đến cơ hội quốc tế, nhưng lại không giữ được. Trường hợp của cô hiện nay trở thành "bài học nhãn tiền" cho những ngôi sao trẻ: chỉ một bước sai lầm, có thể đánh mất tất cả.