Angelina Jolie thừa nhận không hẹn hò ai suốt 10 năm sau chia tay Brad Pitt

Angelina Jolie độc thân suốt 10 năm qua ẢNH: REUTERS

Angelina Jolie hiếm hoi chia sẻ về đời sống tình cảm của cô trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment khi quảng bá cho dự án phim mới Couture. Trong phim, minh tinh 51 tuổi vào vai Maxine Walker - một nhà làm phim được chẩn đoán mắc ung thư khi đang làm việc tại Tuần lễ thời trang Paris. Nhân vật là một phụ nữ đã có con đồng thời có mối quan hệ tình cảm với một nhà quay phim tên Anton (Louis Garrel thủ vai).

Nữ diễn viên 7X cho biết việc hóa thân vào nhân vật giúp cô nhận ra rằng phụ nữ vẫn có thể vừa hẹn hò, vừa tập trung lo cho các con của mình. Jolie thừa nhận: "Thành thật mà nói, tôi chưa hẹn hò với ai kể từ khi quyết định ly hôn cách đây chục năm. Vì vậy, tôi thường nghĩ rằng khía cạnh đó không phải trọng tâm trong cuộc sống của mình nữa, khi tôi dành sự tập trung vào các con và gia đình".

Bà mẹ 6 con tiếp tục: "Tôi đã phải mất một lúc mới có thể tự nhủ rằng: một phụ nữ vẫn có thể hết lòng yêu thương con cái, tận tụy với con cái, đồng thời cũng có những nhu cầu riêng của mình với tư cách là một phụ nữ và xứng đáng được đón nhận điều đó".

Angelina Jolie - Brad Pitt từng là cặp đôi được săn đón hàng đầu Hollywood trước khi đệ đơn ly hôn hồi 2016 ẢNH: AFP

10 năm kể từ khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie tập trung vào việc chăm sóc, nuôi dạy 6 người con và chữa lành, ổn định cuộc sống riêng của họ sau biến cố hôn nhân. Hiện các con của nữ diễn viên đều lần lượt trưởng thành và chúng khuyến khích minh tinh phim Maleficent đừng chỉ tập trung vào vai trò làm mẹ. "Tôi nghĩ theo một cách nào đó, các con đang đưa tôi trở lại con người cũ của mình. Mong muốn của tôi là các con có được tất cả sự mạnh mẽ, cởi mở, dịu dàng, niềm tin và sự quyết liệt. Tôi nghĩ bây giờ chúng muốn tôi không chỉ là một người mẹ nữa", nữ diễn viên 51 tuổi bộc bạch.

Angelina Jolie tâm sự cô không nghĩ về chuyện già đi mà thay vào đó cô đang tìm lại chính mình. "Tôi nghĩ mình phải sống lại, phải được tự do một lần nữa. Theo một cách nào đó, cuộc sống có lẽ đã làm tôi tổn thương đôi chút", sao phim Maria chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi đầu tháng 6.2026, Angelina Jolie cho biết tinh thần chiến đấu của mình đã trở lại sau khi đánh mất nó trong một thời gian dài. Ngôi sao Hollywood cho hay: "Nó đang dần quay trở lại, phần lớn nhờ các con tôi. Giờ đây, chúng đã trưởng thành hơn và luôn động viên tôi. Các con tôi sắp trưởng thành hết rồi, nên giờ chúng muốn thấy tôi đi khắp thế giới. Các con hiểu tôi hơn bất kỳ ai và vẫn luôn yêu quý tôi. Chỉ riêng điều đó đã nói lên rất nhiều thứ".

Angelina Jolie bên 3 người con lớn: Pax Thiên, Maddox, Zahara ẢNH: AFP

Dù đã "đường ai nấy đi" 10 năm, Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn đối đầu gay gắt trong những cuộc chiến pháp lý. Họ từng căng thẳng trong nhiều năm đầu chia tay vì cuộc chiến giành quyền nuôi con, sau đó là vụ kiện liên quan đến việc mua bán Château Miraval (điền trang, nhà máy rượu vang ở Pháp mà họ cùng sở hữu) mà hiện vẫn đang trong quá trình xử lý.

Nhiều năm qua, 6 người con chung của cặp sao phim Ông bà Smith ở với mẹ, trong khi Pitt có quyền thăm nom. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tài tử và các con được cho là ngày càng xa cách. Theo Page Six, 3 trong số 6 người con của họ là Maddox, Zahara và Shiloh đã tiến hành thủ tục pháp lý để bỏ họ "Pitt" ra khỏi tên của họ trong khi cặp song sinh Knox và Vivienne (sắp 18 tuổi) cũng từng công khai không dùng họ cha. Trong khi đó, nguồn tin của Page Six cho biết Pax Thiên vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình bên nội nhưng không có nhiều kết nối với Brad Pitt.