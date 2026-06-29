Madonna dự định 'hồi sinh' cuốn sách ảnh gây sốc

Theo Radar Online ngày 27.6, Madonna được cho là đang xem xét quay trở lại với một trong những dự án gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp. Nhiều nguồn tin tiết lộ "nữ hoàng nhạc pop" đang cân nhắc thực hiện phần tiếp theo của cuốn sách ảnh khỏa thân mang tên Sex, hơn ba thập kỷ sau lần đầu phát hành.

Madonna lại gây tranh cãi với kế hoạch phát hành sách ảnh khỏa thân ở tuổi U.70

Nữ ca sĩ 67 tuổi ra mắt Sex vào ngày 21.10.1992, cùng thời điểm phát hành album Erotica. Bộ đôi sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trong thập niên 1990.

Madonna là nghệ sĩ có phong cách gợi cảm táo bạo Ảnh: Reuters

Cuốn sách ảnh với nhiều hình ảnh táo bạo đã bán được hơn 1,5 triệu bản trên toàn thế giới chỉ trong vài ngày sau khi phát hành, bất chấp những chỉ trích gay gắt từ một bộ phận dư luận. Không ít ý kiến khi đó cho rằng Madonna cố tình tạo tranh cãi để thu hút sự chú ý.

Đến nay, Sex chưa từng được tái bản chính thức và vẫn là một trong những cuốn sách đã ngừng phát hành được săn đón nhất thế giới. Những bản hiếm, đặc biệt là các cuốn còn nguyên lớp bọc bạc Mylar, thường được giới sưu tầm giao dịch với mức giá từ 400 đến 1.500 USD.

Sex là cuốn sách ảnh nghệ thuật do Madonna thực hiện cùng nhiếp ảnh gia Steven Meisel, phát hành năm 1992. Tác phẩm khai thác mạnh các yếu tố gợi cảm, bản năng tình dục và những dàn dựng mang tính khiêu khích, kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật trình diễn và yếu tố thị giác táo bạo, tạo nên một phong cách thể hiện gây sốc vào thời điểm đó.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố gây tranh cãi, cuốn sách còn được xem như một tuyên ngôn nghệ thuật về quyền tự do cơ thể và sự kiểm soát bản sắc cá nhân. Madonna sử dụng chính hình ảnh của mình để thách thức các chuẩn mực xã hội, đồng thời phá vỡ ranh giới giữa nghệ thuật đại chúng, thời trang và khiêu dâm nghệ thuật.

Về mặt thương mại, Sex là một hiện tượng toàn cầu với doanh thu bán lẻ khoảng 70 triệu USD. Tuy nhiên, đi kèm với thành công này là làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng, các tổ chức tôn giáo và giới phê bình, khi cho rằng cuốn sách mang tính khiêu dâm và mang nặng yếu tố gây sốc để quảng bá.

Nếu Madonna thực sự phát hành phần tiếp theo của Sex, đây có thể sẽ là một trong những cú nổ lớn nhất của văn hóa đại chúng hiện đại Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin thân cận, sức hút bền bỉ của cuốn sách không hề nằm ngoài sự quan tâm của Madonna. Một người trong cuộc cho biết: "Madonna luôn bị cuốn hút bởi việc phá vỡ các giới hạn và thách thức những kỳ vọng. Việc Sex vẫn được xem là một biểu tượng văn hóa được săn đón sau hơn 30 năm đã khơi lại những cuộc thảo luận về khả năng thực hiện một phiên bản hiện đại".

Nguồn tin này nói thêm: "Hiện chưa có bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Tuy nhiên, Madonna hiểu rằng sức hút của cuốn sách gốc chưa bao giờ biến mất. Việc các nhà sưu tầm vẫn miệt mài tìm kiếm những bản phát hành từ nhiều thập kỷ trước khiến cô ấy thấy rất ấn tượng. Cô ấy cũng tin rằng nếu có một cuốn sách mới ghi lại hành trình nhiều thập kỷ kể từ những năm 1990 với tinh thần táo bạo như Sex, nó sẽ bán rất chạy".

Một nguồn tin khác tiết lộ Madonna vốn không phải nghệ sĩ thích lặp lại chính mình. Tuy nhiên, cô cũng rất ý thức về di sản nghệ thuật đã xây dựng trong suốt sự nghiệp. "Đã có những cuộc trao đổi về việc một phiên bản đương đại của dự án này sẽ trông như thế nào và phản ánh con người Madonna ở thời điểm hiện tại cũng như chặng đường sự nghiệp của cô ra sao", người này chia sẻ.