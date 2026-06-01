Madonna công khai mối quan hệ bí mật với con trai tổng thống John F. Kennedy

Theo People đưa tin hôm 30.5, Madonna mới đây đã có những chia sẻ hiếm hoi về đời sống tình cảm trong một chương trình trò chuyện nhằm quảng bá cho album mới sắp phát hành.

Chuyện tình từng được giữ kín suốt nhiều năm

Khi được hỏi về những mối tình trong quá khứ, nữ ca sĩ 67 tuổi cho biết cô chỉ muốn nhắc đến những người đã qua đời. Sau một thoáng suy nghĩ, Madonna nhắc đến cái tên John F. Kennedy Jr. và không ngần ngại dành cho ông những lời khen ngợi đặc biệt. "Đó là người bạn trai tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Anh ấy rất giỏi trong chuyện giường chiếu", Madonna hài hước chia sẻ trong buổi talkshow trên kênh YouTube Grindr được đăng tải ngày 29.5.

Madonna gây chú ý khi lần đầu công khai nhắc đến mối quan hệ tình cảm bí mật với John F. Kennedy Jr. Ảnh: Reuters

Cuộc trò chuyện được thực hiện nhằm quảng bá cho album Confessions II, dự kiến phát hành vào ngày 3.7. Trong chương trình, Madonna cùng nhà biên kịch Jeremy O. Harris và nhiều khách mời khác đã thảo luận thẳng thắn về các chủ đề xoay quanh tình yêu, các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân.

Khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề về những người tình cũ, Madonna bất ngờ nhắc đến con trai cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Sự tiết lộ này không khiến các khách mời quá bất ngờ. Một số người cho biết họ từng nghe nhiều câu chuyện về sức hút đặc biệt của người sáng lập tạp chí George.

Theo People, mối quan hệ giữa Madonna và John F. Kennedy Jr. bắt đầu vào cuối thập niên 1980, thời điểm cả hai đều là những cái tên đặc biệt nổi bật trong đời sống văn hóa và truyền thông nước Mỹ. Khi đó, Madonna đang ở đỉnh cao sự nghiệp với hình tượng táo bạo, nổi loạn và được xem là biểu tượng nhạc pop hàng đầu thế giới, trong khi John F. Kennedy Jr. là người thừa kế nổi tiếng của gia tộc Kennedy quyền lực, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí và được truyền thông săn đón.

Madonna và John F. Kennedy Jr. được cho là bắt đầu hẹn hò vào khoảng thập niên 1980, thời điểm cuộc hôn nhân giữa cô và nam diễn viên Sean Penn đang dần đi đến hồi kết Ảnh: AFP

Một số cuốn tiểu sử về John F. Kennedy Jr. cho biết con trai cố tổng thống Mỹ từng đặc biệt ngưỡng mộ Madonna và bị cuốn hút bởi sức ảnh hưởng cũng như cá tính mạnh mẽ của nữ ca sĩ. Những người thân cận tiết lộ cả hai từng bí mật hẹn hò, cùng tập luyện thể thao, chạy bộ tại Công viên Trung tâm ở New York (Mỹ) và cố gắng giữ kín mối quan hệ để tránh sự chú ý của truyền thông.

Theo tác giả Christopher Andersen trong cuốn sách viết về gia tộc Kennedy, John F. Kennedy Jr. từng bị choáng ngợp bởi sức hút của Madonna ngay từ lần đầu gặp mặt. Một số nguồn tin còn cho rằng mẹ của ông, bà Jacqueline Kennedy Onassis, không thực sự ủng hộ mối quan hệ này vì lo ngại hình ảnh quá nổi loạn của Madonna thời điểm đó không phù hợp với gia đình Kennedy.

Dù chuyện tình không kéo dài và cả hai sau đó đi theo những ngã rẽ riêng, nhiều người bạn của John F. Kennedy Jr. vẫn mô tả đây là "cuộc tình chớp nhoáng nhưng đáng nhớ" trong tuổi trẻ của con trai cố tổng thống Mỹ. Theo các nguồn tin được Page Six dẫn lại, sau khi chia tay, Madonna và John F. Kennedy Jr. vẫn giữ liên lạc, duy trì tình bạn và thỉnh thoảng gặp gỡ thông qua những người bạn chung.