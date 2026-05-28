Quá khứ cơ cực của 'nữ hoàng nhạc pop' Madonna

Tờ Page Six ngày 27.5 cho biết giọng ca huyền thoại Madonna đã có buổi chia sẻ thẳng thắn về xuất thân khó khăn và hoàn cảnh sống khắc nghiệt thời chưa nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Ankur Jain - người sáng lập kiêm CEO của Công ty Bilt, nữ ca sĩ 67 tuổi đã gợi lại ký ức kinh hoàng năm 19 tuổi khi vừa chuyển đến New York, Mỹ.

Vào cuối những năm 1970, sau khi quyết định chia tay bạn trai cũ vì không cho phép cô làm ca sĩ chính trong ban nhạc, Madonna rơi vào cảnh vô gia cư, không có chỗ dung thân. Để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông New York, cô buộc phải lén lút dọn đến sống "bất hợp pháp" tại một tòa nhà không có hệ thống sưởi.

Giọng ca Material Girl bàng hoàng nhớ lại tai nạn suýt tước đi mạng sống của mình: "Tôi phải ngủ trên sàn nhà với một chiếc túi ngủ và đặt vài cái máy sưởi xung quanh mình. Do chập điện, tôi đã vô tình gây ra hỏa hoạn. Lúc đó tôi đang ngủ say, nên khi giật mình tỉnh dậy, tôi đã thấy mình bị bao vây bởi ngọn lửa".

Madonna thời trẻ phải sống chật vật và đối mặt với nhiều thiếu thốn trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu ẢNH: REUTERS

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Madonna

Sau vụ cháy thoát chết trong gang tấc, Madonna trốn đến tòa nhà The Music Building ở Manhattan, New York. Đây là nơi ở chung dành cho những người nghèo đang nỗ lực theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Nữ nghệ sĩ từng đoạt 7 giải Grammy kể rằng thời điểm đó, mỗi căn phòng nhỏ là nơi sinh hoạt và tập luyện của hai đến ba ban nhạc. Để có chỗ ngả lưng qua đêm, cô phải chấp nhận chung phòng với người lạ và đặt chiếc gối ngủ ngay sát cạnh chiếc trống bass. Thậm chí, trước khi đến đây, cô cũng từng có thời gian phải trú ngụ tại một giáo đường Do Thái bỏ hoang ở quận Queens, New York. Nhìn lại chuỗi ngày gian khó, "nữ hoàng nhạc pop" khẳng định cô đã nỗ lực hết mình, làm đủ mọi việc để kiếm sống và không nề hà bất kỳ công việc nào.

Từng trải qua tuổi trẻ cơ cực, "nữ hoàng nhạc pop" Madonna luôn tích cực dùng tầm ảnh hưởng của mình để bảo vệ quyền lợi phụ nữ và thực hiện các chiến dịch thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội ẢNH: AFP

Sau khoảng một năm bám trụ tại The Music Building, bước ngoặt vĩ đại đã đến với cô gái 19 tuổi. Madonna lọt vào mắt xanh của DJ Mark Kamins tại câu lạc bộ Danceteria thuộc khu Lower East Side sau khi gửi cho ông bản băng nghe thử của mình. Nhờ đó, cô chính thức ký hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng Sire Records vào năm 1982 và phát hành đĩa đơn mở đường mang tên Everybody. Giai đoạn cơ cực chính thức khép lại, mở ra một kỷ nguyên thống trị âm nhạc toàn cầu với hàng loạt siêu phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 như Like a Virgin (1984) và giải thưởng Grammy danh giá vào năm 1992.

Được biết, Công ty Bilt kết hợp cùng Madonna đang triển khai chương trình hỗ trợ một tháng tiền thuê nhà tại The Music Building cho các nhạc sĩ nghèo. Đồng thời, Bilt cũng thông báo phát hành phiên bản đĩa than giới hạn cho album sắp ra mắt của nữ ca sĩ mang tên Confessions On A Dance Floor: Part II, dự kiến phát hành vào ngày 3.7.

Album Confessions On A Dance Floor: Part II sẽ tái hiện lại những năm tháng đầu sự nghiệp của cô, trong đó bao gồm một ca khúc đặc biệt mang tên Danceteria nhằm tri ân câu lạc bộ đã cứu rỗi cuộc đời cô.