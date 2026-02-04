Sự thật đằng sau sự cố 'ngớ ngẩn' của danh ca Cher tại Grammy 2026

Hàng triệu khán giả đã chứng kiến sự cố đáng nhớ của nữ ca sĩ Cher tại lễ trao giải Grammy 2026. Danh ca huyền thoại vừa nhận giải Thành tựu trọn đời trước đó và quay trở lại sân khấu để công bố giải Ghi âm của năm, Mirror đưa tin ngày 3.2.

Sai sót bất ngờ lại vô tình trở thành khoảnh khắc đáng nhớ

Khi đọc tên người chiến thắng, Cher bất ngờ xướng tên cố danh ca Luther Vandross, trong khi giải thưởng thực tế thuộc về Kendrick Lamar và SZA. Lý do nhầm lẫn là bởi tên bài hát đoạt giải là Luther (một ca khúc tri ân và có sử dụng đoạn sample từ bài If This World Were Mine của Luther Vandross). Khi nhìn thấy chữ "Luther" trên phong bì, Cher đã theo phản xạ gọi tên đầy đủ của người đồng nghiệp quá cố mà bà vốn rất quen thuộc.

Danh ca Cher đã có vài giây lúng túng khi xướng nhầm tên nghệ sĩ đoạt giải tại hạng mục Ghi âm của năm Ảnh: Chris Pizzello

Trên sân khấu, Cher lúng túng nói: "Và giải Grammy thuộc về… Ôi! Họ nói với tôi là tên sẽ hiện trên máy nhắc chữ. Ồ, Grammy thuộc về Luther Vandross. Ôi Kendrick, không, Kendrick Lamar!". Sau đó, bà dường như thì thầm lời xin lỗi khi Kendrick Lamar và SZA bước lên nhận giải.

Sau sự cố, ban tổ chức Grammy đã lên tiếng làm rõ. Nhà sản xuất điều hành Ben Winston khẳng định Cher đã được hướng dẫn đầy đủ trước khi lên sân khấu: "Tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã dặn dò bà ấy rất kỹ và mọi thông tin cần đọc đều đã được hiển thị trên máy nhắc chữ".

Bất chấp sự nhầm lẫn, Kendrick Lamar, SZA cùng ê kíp ca khúc Luther vẫn xuất hiện đầy phấn khích khi lên nhận giải Ảnh: Chris Pizzello

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, ông thậm chí cho rằng khoảnh khắc này không hề tiêu cực: "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn muốn điều đó xảy ra. Cher cảm thấy vui vẻ, bà ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Một chút hỗn loạn đôi khi lại làm chương trình trở nên đáng nhớ".

Bản thân Kendrick Lamar dường như không quá bận tâm đến sai sót này. Trong bài phát biểu nhận giải, nam rapper cho rằng khoảnh khắc ấy mang ý nghĩa đặc biệt đối với anh.

"Đây chính là tinh thần của âm nhạc. Luther Vandross, điều này thật sự rất đặc biệt với tôi. Tôi phải dành thời gian cho khoảnh khắc này. Ông ấy là một trong những nghệ sĩ tôi yêu thích nhất mọi thời đại. Khi chúng tôi được cấp phép sử dụng bản nhạc đó, tất cả chúng tôi đều đã rơi nước mắt, bởi chúng tôi hiểu Luther Vandross và Cheryl Lynn đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào ca khúc ấy. Việc được thể hiện lại bài hát bằng giọng hát của mình là một vinh dự lớn", nam ca sĩ 38 tuổi chia sẻ.

Grammy 2026 ghi dấu mùa giải thành công của Kendrick Lamar Ảnh: Chris Pizzello

Tại Grammy 2026, Kendrick Lamar dẫn đầu với con số kỷ lục 9 đề cử. Nam rapper nhận đề cử Album của năm và Album rap xuất sắc nhất cho GNX. Ngoài chiến thắng Ghi âm của năm, anh còn được đề cử Ca khúc của năm và Màn trình diễn rap giai điệu xuất sắc nhất với ca khúc Luther.

Kendrick Lamar cũng góp mặt ở hạng mục Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất với 30 for 30 kết hợp cùng SZA. Bên cạnh đó, anh nhận đề cử Màn trình diễn rap xuất sắc nhất cho Chains and Whips hợp tác với Clipse và Pharrell Williams, TV Off cùng Lefty Gunplay, cũng như đề cử Ca khúc rap xuất sắc nhất cho TV Off.

SZA cũng có đề cử cá nhân ở hạng mục Trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất với Crybaby. Trong khi đó, Lady Gaga theo sát phía sau với 7 đề cử tại mùa giải năm nay.