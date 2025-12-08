Danh ca Cher sắp kết hôn với bạn trai kém 40 tuổi?

Cher và Alexander Edwards đã bên nhau hơn 3 năm ẢNH: AFP

Gần 50 năm kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2, Cher được cho là đang tính chuyện lâu dài với bạn trai Alexander "AE" Edwards. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ Mirror: "Cher không quan tâm đến khoảng cách 40 tuổi giữa họ và cả hai đều sẵn sàng cam kết lâu dài với nhau. Bà ấy coi lễ kỷ niệm sắp tới khi bước sang tuổi 80 là thời điểm hoàn hảo để bà và Alexander 'ký kết' thỏa thuận".

Tuy nhiên, hôm 7.12 (giờ địa phương), PageSix chia sẻ phản hồi từ đại diện của Cher, người này cho biết thông tin trên không đúng sự thật.

Cher hạnh phúc khi được ở bên bạn trai kém 40 tuổi

Cher bên tình trẻ và con trai riêng của anh ẢNH: AFP

Cher và Alexander Edwards lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 11.2022 khi cả hai tay trong tay bên nhau ở Los Anegles (Mỹ). Vài ngày sau, nữ ca sĩ kỳ cựu lên tiếng bảo vệ mối quan hệ của họ và chính thức công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Từ đó, bộ đôi thường xuyên sánh bước bên nhau tại các sự kiện công khai. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người khiến cặp đôi nhận nhiều lời bình phẩm, chỉ trích. Tuy nhiên, hai người chọn cách phớt lờ tất cả, tận hưởng cuộc sống riêng bên nhau.

Trong cuộc phỏng vấn ở chương trình CBS Mornings hồi tháng 11 vừa qua, giọng ca If I Could Turn Back Time chia sẻ rằng bà mặc kệ những lời bàn tán, chỉ trích về mối quan hệ với bạn trai 39 tuổi. Ngôi sao 79 tuổi thẳng thắn: "Họ không sống cuộc đời của tôi. Không ai biết chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, nhưng thực sự chúng tôi chỉ đang cùng nhau tận hưởng thôi". Nghệ sĩ kỳ cựu cũng cho biết tuổi tác không phải vấn đề với Edwards, giám đốc âm nhạc này đã nói với bà rằng bà đang già đi nhưng tâm hồn bà lại trẻ trung hơn bao giờ hết. Chủ nhân hit Believe cũng khoe rằng suốt 3 năm gắn bó, họ luôn cười suốt ngày.

Cher bày tỏ thêm: "Tôi thực sự rất yêu anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy đẹp và thực sự tài năng. Đó là một trong những người tài năng nhất mà tôi từng gặp". Bà cũng dành nhiều thời gian ở bên Slash (6 tuổi), con trai chung của Alexander với bạn gái cũ Amber Rose. Giọng ca 79 tuổi mô tả cậu bé là người thông minh, hài hước và thú vị. Hiện Alexander Edwards sống cùng Cher trong dinh thự rộng hơn 1.200 mét vuông của nữ ca sĩ ở Malibu (Mỹ).

Ngôi sao 79 tuổi không quan tâm đến chuyện chênh lệch tuổi tác trong tình yêu ẢNH: AFP

Alexander Edwards (39 tuổi) là giám đốc âm nhạc tại Universal Music Group - một trong ba hãng thu âm lớn của ngành công nghiệp âm nhạc. Trước Edwards, Cher từng hẹn hò nhiều ngôi sao kém tuổi hơn mình: tài tử Val Kilmer, Tom Cruise, Rob Camilletti… vào những năm 1980. Bà từng chia sẻ trên People hồi 2021: "Sự thật là nếu tôi không hẹn hò với những người đàn ông trẻ hơn, tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc hẹn hò nào. Những người đàn ông trẻ tuổi không hề e ngại những người phụ nữ lớn tuổi hơn họ. Nhưng những người đàn ông trong độ tuổi của tôi thì không như vậy".

Hồi tháng 10.2023, Cher chia sẻ với People về việc tìm thấy tình yêu ở độ tuổi ngoài 70. Bà bộc bạch: "Điều tôi học được là không bao giờ là quá muộn màng cả. Nhiều người nghĩ rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng chúng tôi đã bên nhau được 1 năm và nếu chỉ 1 năm thôi thì cũng đáng giá. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Anh ấy thật đặc biệt. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn thích ở bên anh ấy. Anh ấy làm tôi cười và chúng tôi rất vui vẻ".

Huyền thoại âm nhạc luôn dành những lời có cánh khi nhắc đến bạn trai kém 39 tuổi ẢNH: AFP

Cher sinh năm 1946, là một trong những biểu tượng âm nhạc, thời trang nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ. Bà được truyền thông mệnh danh là "nữ thần nhạc pop" và được xem là hiện thân của nữ quyền trong ngành công nghiệp do nam giới thống trị. Nữ ca sĩ - diễn viên kỳ cựu này gia nhập làng giải trí từ thập niên 1960 và đến nay đã có sáu thập niên gắn bó với nghệ thuật. Bà đã phát hành gần 30 album phòng thu, bán được hơn 100 triệu đĩa khắp thế giới, xuất hiện trong hàng loạt bộ phim ăn khách và giành 1 giải Grammy, 1 giải Emmy, 1 giải Oscar, 3 giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Cher từng kết hôn với hai nghệ sĩ âm nhạc Sonny Bono (từ 1964 - 1975), Gregg Allman (từ 1975 - 1979) và có hai con Chaz Bono (hiện 56 tuổi), Elijah Blue Allman (hiện 49 tuổi).