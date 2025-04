Tài tử 'Top Gun' Val Kilmer qua đời ở tuổi 65

Val Kilmer (31.12.1959 - 1.4.2025) ẢNH: AP

Trưa 2.4 (giờ Việt Nam), tờ The New York Times xác nhận Val Kilmer vừa qua đời tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 1.4 (giờ địa phương), hưởng thọ 65 tuổi. Con gái của cố diễn viên - Mercedes Kilmer, cho biết nguyên nhân ông ra đi là do viêm phổi. Mercedes Kilmer cũng chia sẻ cha cô được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm 2014, trải qua thời gian dài chống chọi với bệnh tật và sau đó đã bình phục.



Sự ra đi của Val Kilmer khiến giới mộ điệu cùng những khán giả yêu mến ông không khỏi tiếc thương ẢNH: AP

Phim điện ảnh cuối cùng mà Val Kilmer tham gia là Top Gun: Maverick (2022), phần tiếp theo của bom tấn Top Gun (1986). Sau 36 năm, vai diễn Tom Kazansky (Iceman) của ông không còn là chàng phi công trẻ cao ngạo khi xưa mà đã trở thành một chỉ huy cấp cao trong lực lượng hải quân và lui về hậu trường nghỉ ngơi. Với uy tín của mình, ông đưa Maverick (Tom Cruise) trở lại trường Top Gun để huấn luyện lứa phi công trẻ xuất chúng trước khi cùng họ thực hiện một nhiệm vụ không tưởng. Dù xuất hiện không nhiều, nhân vật của Val Kilmer khiến người hâm mộ lâu năm bùi ngùi khi có màn tái ngộ xúc động với Maverick.

Val Kilmer tha thiết tham gia với vai trò khách mời trong khi dù đã mất khả năng nói do quá trình điều trị ung thư vòm họng. The New York Post tiết lộ đội ngũ sản xuất đã nhờ sự hỗ trợ của một công ty AI (trí tuệ nhân tạo) để tái tạo lại giọng nói của Kilmer thông qua các bản ghi âm của ông trong suốt sự nghiệp và lồng tiếng vào cảnh phim ngắn ngủi.

Kilmer từng chia sẻ về màn tái xuất trong Top Gun: Maverick: "Được hóa thân thành Iceman một lần nữa giống như hội ngộ người bạn đã thất lạc từ lâu". Trong khi đó, Tom Cruise bày tỏ niềm hạnh phúc khi tái hợp đàn anh: "Anh ấy là diễn viên mà tôi luôn ngưỡng mộ nên việc chúng tôi tái hợp là một điều thật tuyệt vời".

Tài tử kỳ cựu thời đóng Top Gun (1986) ẢNH: PARAMOUNT

Val Kilmer bắt đầu đóng phim từ đầu thập niên 1980 và được biết đến là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất những năm 1990. Nam diễn viên kỳ cựu từng nổi tiếng với loạt tác phẩm: The Doors, True Romance, Thunderheart, The Ghost and the Darkness, Wonderland… Ngoài Iceman của Top Gun, ngôi sao 65 tuổi còn được khán giả quốc tế biết đến với vai Batman trong Batman Forever (1995). Những bộ phim của nghệ sĩ tài năng này tham gia có tổng doanh thu hơn 3,7 tỉ USD.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Kilmer không còn đóng phim. Năm 2020, ông xuất bản cuốn hồi ký I'm Your Huckleberry: A Memoir. Nam nghệ sĩ này cũng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Val ghi lại sự nghiệp và các vấn đề sức khỏe của ông. Phim được chiếu tại Liên hoan phim Cannes, nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình.

Val Kilmer và Nicole Kidman trong Batman Forever (Người Dơi bất tử) phát hành năm 1995 ẢNH: WARNER BROS.

Về đời tư, Kilmer từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Joanne Whalley (từ 1988 đến 1996) và có hai người con: con gái Mercedes Kilmer (1991) và con trai Jack Kilmer (1995). Tài tử kỳ cựu từng có hơn chục năm vắng bóng ở Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi 2012, ông nói mình còn có nhiều sở thích khác đồng thời muốn dành thời gian cho các con. "Tôi không hối tiếc điều gì cả. Có một câu châm ngôn khá đúng: Một khi bạn đã là ngôi sao, bạn sẽ mãi mãi là ngôi sao. Chỉ là ở cấp độ nào thôi", ông chia sẻ.

Hồi 2017, The Hollywood Reporter tiết lộ nghệ sĩ nổi tiếng đã phải chiến đấu với ung thư vòm họng suốt hơn 2 năm. Trải qua quá trình phẫu thuật khí quản, hóa trị, nam diễn viên mất giọng nói. Ông phải dùng đến thiết bị hỗ trợ cắm trong khí quản để có thể giao tiếp song vẫn rất khó khăn để nói.