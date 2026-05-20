Cộng sự lâu năm tiết lộ góc khuất của Madonna

Hữu Tín
20/05/2026 19:07 GMT+7

Nhà sản xuất Stuart Price lần đầu tiết lộ về cách làm việc khắc nghiệt và những góc khuất tổn thương của 'nữ hoàng nhạc pop' Madonna trong quá trình thực hiện album mới.

Sau 19 năm kể từ thành công của album Confessions on a Dance Floor (2005), Madonna và "phù thủy âm nhạc" Stuart Price chính thức tái hợp để thực hiện phần tiếp theo mang tên Confessions II. Trong buổi nghe thử bí mật tại London (Anh), Stuart Price thừa nhận quá trình sản xuất kéo dài hơn một năm qua là một trải nghiệm "vắt kiệt sức lực" theo đúng nghĩa đen.

Stuart Price tiết lộ với The Sun: "Nữ hoàng nhạc pop" luôn duy trì thói quen làm việc xuyên đêm và chưa bao giờ rời khỏi phòng thu trước 3 giờ sáng. Dù đã ở tuổi ngoài lục tuần, Madonna vẫn giữ nguyên phương pháp làm việc vô cùng nghiêm túc và có nguyên tắc riêng. "Cô ấy luôn mang theo một cuốn sổ tay khổ A4 đến phòng thu. Mọi lời bài hát đều được viết ra và sắp xếp cẩn thận. Madonna cực kỳ kiên quyết rằng mọi công đoạn của album này phải được thực hiện trực tiếp cùng nhau trong phòng thu, không chấp nhận việc điều khiển hay chỉnh sửa từ xa", nhà sản xuất chia sẻ.

Madonna công bố ảnh album Confessions on a Dance Floor: Part II tiếp nối phần trước sau hơn một thập niên, dự kiến sẽ phát hành vào ngày 3.7

ẢNH: AP/WARNER RECORDS

Đặc biệt, Stuart khiến người hâm mộ bất ngờ khi cho biết chiếc micro được dùng để thu âm album mới chính là chiếc micro từ thời Confessions phiên bản đầu tiên. Đây là chiếc micro cũ kỹ, từng được chắp vá, sửa chữa lại bằng băng dính nhưng lại là "bảo vật" không thể thay thế của Madonna. Sự kỹ tính đến mức kinh ngạc của cô được thể hiện qua việc cô có thể nhận ra những chi tiết âm thanh nhỏ nhất và luôn chung thủy với chất lượng kỹ thuật mà chiếc micro này mang lại.

Album Confessions II sẽ bùng nổ khi sở hữu những nhịp điệu mạnh mẽ, mang đậm âm hưởng nhạc techno và dance-pop thời thượng. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của album là ca khúc Bring Your Love, đánh dấu màn hợp tác giữa hai thế hệ ngôi sao: một biểu tượng âm nhạc mọi thời đại và hiện tượng nhạc pop thế hệ mới - Sabrina Carpenter.

Mối duyên này bắt đầu từ những tương tác trên mạng xã hội nhưng thay vì thu âm từ xa, Madonna đã lập tức yêu cầu: "Hãy cùng vào phòng thu ở New York xem sao". Stuart Price nhớ lại: "Sự ăn ý về mặt thể chất và tinh thần giữa họ rất rõ rệt ngay từ phút đầu tiên. Họ rất hài hước khi ở bên nhau và chính năng lượng 'mặc kệ tất cả' đó đã tạo nên sự thành công cho bài hát".

Dù đã U.70, Madonna vẫn giữ thần thái quyến rũ và gây chú ý với các tour diễn kỷ niệm 40 năm sự nghiệp

ẢNH: AP/AFP

Bên cạnh đó, album còn có sự xuất hiện của ca khúc Danceteria - bản nhạc sôi động mang hơi hướng của bản hit huyền thoại Vogue (1990). Đáng chú ý, ca khúc này được sáng tác và thu âm chỉ trong đúng một đêm. Sau khi cùng Stuart loay hoay tìm giai điệu mà không có kết quả, Madonna đã tuyên bố: "Cứ để đó cho tôi". Ngày hôm sau, cô quay lại phòng thu với ba trang lời bài hát kín chữ, bước đến micro và hoàn thành bản thu ngay lập tức.

Madonna viết nhạc tưởng nhớ người anh trai quá cố

Sau những giờ làm việc căng thẳng, Madonna có thói quen đến thẳng phòng tập thể dục của mình, vừa tập luyện vừa nghe đi nghe lại toàn bộ thành phẩm để rà soát lỗi mỗi ngày. Đằng sau sự mạnh mẽ cá tính, Stuart Price cho biết album này phản ánh một Madonna "dễ bị tổn thương nhất từ trước đến nay". Chủ đề xuyên suốt của dự án là kể về những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, bao gồm cả những khoảng lặng đau đớn của Madonna.

Tạo hình của "nữ hoàng nhạc pop" tại Met Gala 2025 và 2026

ẢNH: AP/AFP

Đặc biệt trong album là bài hát áp chót mang tên Fragile. Đây là ca khúc được Madonna viết riêng để tưởng nhớ người anh trai quá cố của mình - Christopher Ciccone.

"Madonna đã mất đi người anh trai trong chính quá trình thực hiện album này. Đó là một giai đoạn đau buồn tột cùng. Cô ấy đã đưa toàn bộ sự yếu lòng, đau khổ và con người thật của mình vào bài hát. Theo tôi, những thành công lớn nhất của cô ấy với tư cách một nghệ sĩ là ở chỗ cô ấy dám ghi lại chân thực những gì mình đang trải qua, dù đôi khi điều đó không hề dễ chịu hay rõ ràng", Stuart bộc bạch.

Album Confessions II dự kiến phát hành vào ngày 3.7. Bên cạnh đó, "nữ hoàng nhạc pop" xác nhận sẽ có màn trình diễn bùng nổ giữa hiệp tại trận chung kết World Cup diễn ra vào ngày 19.7 tại sân vận động MetLife (New York, Mỹ) cùng BTS và Shakira.


Madonna khiến người hâm mộ phẫn nộ sau khi chia sẻ những bức ảnh do AI tạo ra về cảnh thân mật của cô và Đức Giáo hoàng Francis trên Instagram vào tối 13.12.

