Madonna và chồng cũ tái hợp sau 17 năm ly hôn

Hình ảnh gia đình hiếm hoi này được Rocco Ritchie chia sẻ trên Instagram vào hôm 15.12, ghi lại khoảnh khắc anh đứng giữa mẹ là Madonna và cha là đạo diễn Guy Ritchie trong buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật cá nhân mang tên Talk Is Cheap. Đây là lần hiếm hoi Madonna và Guy Ritchie cùng xuất hiện trước công chúng kể từ khi ly hôn vào năm 2008.

Cuộc tái hợp vì con trai

Cuộc tái hợp không ai nghĩ đến này diễn ra tại một nhà kho kiêm xưởng nghệ thuật ở khu Soho, London (Anh). Trong khung hình, hai nghệ sĩ nổi tiếng đứng bên cạnh cậu con trai 25 tuổi, tạo dáng trước những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao. Một số tác phẩm được cho là mang hình ảnh và cảm hứng từ chính cha mẹ của Rocco Ritchie.

Madonna và chồng cũ tái hợp nhờ con trai Rocco Ritchie và được nhìn thấy trò chuyện với nhau rất vui vẻ Ảnh: Instagram aantonioni

Chia sẻ trên mạng xã hội, Rocco Ritchie bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến cha mẹ cùng có mặt trong một không gian, vui vẻ và sẵn sàng ủng hộ anh, sau cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài và đầy căng thẳng vào năm 2016.

"Tôi hiểu vì sao có người phán xét tôi và tôi không trách họ. Tôi tự hào về con người mình, nhưng tôi còn tự hào hơn khi có cả cha và mẹ cùng ở trong một căn phòng để ủng hộ tôi. Tác phẩm nên tự lên tiếng, đó là lý do triển lãm có tên Talk Is Cheap", Rocco Ritchie viết.

Madonna và Guy Ritchie kết hôn từ năm 2000 đến 2008, mối quan hệ của họ từng xảy ra rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, cả hai được ghi nhận trò chuyện thân thiện, cho thấy cặp đôi đã lựa chọn gác lại hiềm khích vì sự nghiệp nghệ thuật đang nở rộ của con trai.

Cả Madonna và Guy Ritchie đều xuất hiện cùng những mối quan hệ hiện tại. Madonna đi cùng bạn trai kém 38 tuổi Akeem Morris. Nữ ca sĩ diện trang phục Versace cổ điển, giữ mái tóc bạch kim và kính râm cỡ lớn. Trong khi đó, đạo diễn Guy Ritchie, tham dự sự kiện cùng vợ hiện tại là Jacqui Ainsley - người đã gắn bó với ông suốt 10 năm qua.

Madonna và Guy Ritchie từng vướng vào cuộc tranh chấp quyền nuôi con trai gây nhiều ồn ào Ảnh: PA

Rocco Ritchie từng xây dựng sự nghiệp nghệ thuật dưới nghệ danh Rhed, với mong muốn được công nhận bằng chính tài năng thay vì danh tiếng của cha mẹ. Tuy nhiên, trong một số triển lãm gần đây, anh đã quyết định sử dụng lại tên thật.

Không chỉ có sự góp mặt của gia đình Rocco Ritchie, triển lãm còn thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng. Nam diễn viên Jason Statham - người từng nhiều lần hợp tác với Guy Ritchie, cũng xuất hiện cùng vợ là người mẫu Rosie Huntington-Whiteley, góp phần tăng thêm sức hút cho sự kiện.

Trước đó, vào tháng 3.2016, Madonna được cho là đã chấp nhận thỏa thuận với chồng cũ trong cuộc chiến giành quyền nuôi con trai khi Rocco Ritchie mới ở tuổi vị thành niên. Các nguồn tin khi đó cho biết Rocco Ritchie bày tỏ mong muốn được sống cùng cha tại Anh.

Madonna và Guy Ritchie thời còn mặn nồng bên con trai duy nhất Rocco Ritchie, trong bức ảnh chụp năm 2000 Ảnh: Press Association

Cuộc tranh chấp bắt đầu từ tháng 12.2015, khi Rocco Ritchie đang theo mẹ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhưng quyết định trở về Anh để ở cùng cha. Anh sau đó từ chối quay lại Mỹ đón Giáng sinh cùng Madonna, bất chấp yêu cầu của mẹ và phán quyết từ một tòa án tại New York (Mỹ). "Nữ hoàng nhạc pop" cũng thừa nhận rằng đây là một trong những giai đoạn đau đớn nhất cuộc đời cô.

Thời điểm đó, Madonna được cho là rơi vào trạng thái suy sụp nghiêm trọng. Trong thỏa thuận cuối cùng, cô yêu cầu những cam kết nhằm duy trì vai trò và ảnh hưởng của mình trong việc nuôi dạy người con trai ruột duy nhất. Về phía Guy Ritchie, người từng nhận khoản dàn xếp ly hôn trị giá khoảng 66 triệu USD thì cho rằng Rocco Ritchie cần không gian và sự tự do để phát triển.