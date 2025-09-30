Madonna tiết lộ giai đoạn đau đớn nhất cuộc đời

Ở tuổi 67, "nữ hoàng nhạc pop" Madonna lần đầu công khai kể về giai đoạn biến động nhất trong cuộc đời, khi phải đối diện với cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm để giành quyền nuôi con trai.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con đầy nước mắt

Trong buổi trò chuyện với Jay Shetty trên podcast On Purpose phát sóng ngày 29.9, giọng ca Material Girl thừa nhận: "Có những khoảnh khắc trong đời, tôi chỉ muốn chặt đứt cánh tay của mình. Tôi thực sự từng nghĩ đến việc tự tử. Có lẽ điều này nghe thật kỳ lạ vì tôi vốn không phải là người tiêu cực, nhưng tôi đã nghĩ: Tôi không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa".

Madonna chia sẻ rằng bà từng có ý định tự tử sau cuộc chiến giành quyền nuôi con bất thành vào năm 2016 Ảnh: Jay Shetty

Nữ ca sĩ 5X nhấn mạnh rằng bà không đổ lỗi cho ai, dù trước đây từng có xu hướng tìm cách trả thù những người khiến mình tổn thương. Madonna mô tả cuộc chiến giành quyền nuôi con là một trong những giai đoạn đau đớn nhất cuộc đời: "Ngay cả khi cuộc hôn nhân đã tan vỡ, việc có người cố gắng giành con trai khỏi tôi chẳng khác nào họ đang muốn cướp đi mạng sống của tôi".

Madonna nhớ lại khoảng thời gian đó, khi bà vẫn đang trong chuyến lưu diễn Rebel Heart Tour và buộc phải bước lên sân khấu mỗi đêm dù cùng lúc phải giải quyết vấn đề pháp lý với luật sư. "Tôi thường nằm gục dưới sàn phòng thay đồ, khóc nức nở. Tôi thực sự nghĩ rằng thế giới đã sụp đổ. Tôi không thể chịu nổi", Madonna trải lòng.

Tuy nhiên, bà cũng khẳng định hiện tại đã vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực ấy. "Cảm ơn Chúa, giờ tôi không còn cảm thấy như vậy nữa", nữ ca sĩ Like a Virgin nói.

Sau nhiều năm căng thẳng, giọng ca Material Girl và con trai Rocco đã hòa hợp và trở nên thân thiết hơn Ảnh: Instagram madonna

Theo Madonna, hành trình "tâm linh" đã giúp bà vượt qua nhiều biến cố, mang lại góc nhìn mới: coi khó khăn như những bài học thay vì hình phạt.

Madonna và Guy Ritchie kết hôn từ năm 2000 đến 2008 và có chung con trai Rocco (sinh năm 2000, hiện 25 tuổi).

Cuộc tranh chấp quyền nuôi con bùng nổ cuối năm 2015 khi Rocco, lúc đó 15 tuổi, từ chối trở về New York (Mỹ) để đón Giáng sinh cùng mẹ và bày tỏ mong muốn sống ở Anh cùng cha. Một thẩm phán khi ấy từng yêu cầu Rocco quay lại Mỹ, mặc dù một nguồn tin tiết lộ cậu thiếu niên không hòa hợp với mẹ.

Đến tháng 9.2016, cả hai bên đạt được thỏa thuận và Rocco chính thức được phép sống tại Anh cùng đạo diễn Guy Ritchie.