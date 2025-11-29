Nữ ca sĩ được gọi là 'hoa hậu bolero', hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân

Chia sẻ về mối duyên đến với bolero, Trần Mỹ Ngọc nói đó là lần đầu tiên cô thử sức ở một cuộc thi âm nhạc. Quyết định này từng khiến giọng ca 9X phải đắn đo vì trước đó, cô chỉ hát nhạc pop, ballad, chưa từng có cơ hội trải nghiệm ở nhạc trữ tình.

“Cách đây 5-6 năm, bolero rất thịnh hành, được mọi người yêu mến. Nhưng thời điểm đó, tôi chủ yếu hát nhạc trẻ, nhạc nước ngoài. Khi nhận được lời mời, tôi đắn đo vì sợ không giành giải cao sẽ bị quê, tự ái”, cô nói.

Mối duyên với bolero của Trần Mỹ Ngọc

Bận rộn chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng Trần Mỹ Ngọc tham gia một số chương trình. Mới đây cô gây chú ý khi góp mặt trong Kỷ niệm thanh xuân Ảnh: NSX

Song điều bất ngờ là khi tìm kiếm và thử sức với dòng nhạc bolero, Trần Mỹ Ngọc nhận ra mình đều thuộc vì đó là những ca khúc ba mẹ thường mở khi cô còn nhỏ. Chính ký ức tuổi thơ đã trở thành động lực để nữ ca sĩ mạnh dạn bước vào Duyên dáng bolero.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Mỹ Ngọc chia sẻ cô phải học rất nhiều kỹ thuật như luyến láy, nhả chữ, cách rung, cách tạo cảm xúc đặc trưng... Chính cô cũng thừa nhận chất giọng của mình không “đậm màu” bolero như những nghệ sĩ lâu năm. Vì thế, nữ ca sĩ chọn dùng cảm xúc chân thật để tạo nên sự khác biệt trong từng phần trình diễn.

Song hành trình đó cũng mang đến cho cô nhiều áp lực, đặc biệt là khi nữ ca sĩ mạnh dạn làm mới bolero theo phong cách hiện đại. Trần Mỹ Ngọc chia sẻ bản thân không muốn mọi thứ một màu, nên luôn tìm cách sáng tạo nhằm mang đến những màn trình diễn độc đáo cho khán giả. “Nhiều lúc tôi thấy mình liều vì muốn làm cho khác lạ. Nhưng khi tham gia chương trình, tôi thấy không có gì để mất nên cứ chơi hết mình”, cô nhớ lại.

Theo nữ ca sĩ, trước đây mỗi sản phẩm âm nhạc đều được đầu tư công phu với họp báo, quảng bá poster và ê kíp sản xuất bài bản. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ một bản cover phù hợp cũng có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều này cho thấy may mắn đôi khi quan trọng chẳng kém tài năng.

Thời điểm hiện tại, ca sĩ Trần Mỹ Ngọc ưu tiên chăm con nhỏ, tạm rời xa âm nhạc Ảnh: FBNV

Giọng ca bolero cũng cho biết, chính vì sự chuyển dịch quá nhanh của nền âm nhạc và xu hướng của khán giả, các ca sĩ ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc lựa chọn thời điểm ra mắt cũng như định hướng thể loại âm nhạc để phù hợp thị hiếu mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Ngoài sự nghiệp, Trần Mỹ Ngọc còn có tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân. Cô chia sẻ ở anh có sự thấu hiểu, giúp bản thân có thêm nguồn động lực khi làm nghề. "Hoa hậu bolero" bật mí: "Chồng tôn trọng tôi hoàn toàn, để tôi tự do quyết định mọi thứ". Dù vậy, Trần Mỹ Ngọc khẳng định bản thân luôn ý thức vun vén tổ ấm nhỏ. Đó là lý do sau khi sinh con, giọng ca bolero tập trung dành thời gian chăm sóc bé, ít hoạt động âm nhạc sôi nổi như trước.

Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, Mỹ Ngọc cho biết cô sẽ tiếp tục làm tròn vai trò người mẹ trước khi chính thức quay lại thị trường âm nhạc với các sản phẩm mới. Việc cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp không dễ dàng, nhưng giọng ca bolero tin rằng khi trở lại, mình sẽ trang bị đầy đủ kỹ năng, nắm bắt xu hướng thị trường và lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực đến khán giả.