Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Ngọc Sơn tuyên bố 'dạy nghề' cho TikToker triệu view ở 'Tình bolero'

Thạch Anh
Thạch Anh
16/11/2025 14:57 GMT+7

Ngồi ghế giám khảo 'Tình bolero', ca sĩ Ngọc Sơn ngẫu hứng tuyên bố sẽ 'dạy nghề' sau khi theo dõi bài thi của nhà sáng tạo nội dung Vương Khánh.

Tập 18 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của nhà sáng tạo nội dung Vương Khánh, diễn viên Hiền Trang và MC La Chí Hùng. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Chủ đề tuần này yêu cầu các thí sinh phải tạo nên những ca khúc bolero mang màu sắc cổ điển xen lẫn hiện đại. Theo ban tổ chức, việc nhân đôi số điểm trong vòng tranh tài là cơ hội để các ứng viên bứt phá trước thềm chung kết.

Ngọc Sơn tuyên bố 'dạy nghề' cho TikToker triệu view ở 'Tình bolero' - Ảnh 1.

Vương Khánh kết hợp với diễn xuất trong phần thi tại Tình bolero

ẢNH: BTC

Trong vòng thi bolero kết hợp, Vương Khánh gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Cô hàng xóm. Nam thí sinh kể câu chuyện về hai người trẻ đến với nhau bằng sự trong sáng, hồn nhiên. Thế nhưng khi tưởng chừng đã nắm tay nhau đi đến đoạn kết viên mãn, chàng trai bất ngờ thay đổi tính tình, trở nên xa cách và im lặng. Trước sự chất vấn của người thương (Lê Thu thủ vai), anh có dịp bộc bạch nỗi lòng qua Tình hờ.

Tuy nhiên, đằng sau sự lạnh lùng đó lại là một sự thật khác. Chàng trai đang mắc bệnh nặng nhưng chọn cách giấu kín, để người yêu ra đi, có cuộc sống tốt hơn. Song sau những thăng trầm, họ lại trở về bên nhau, tạo nên cái kết viên mãn qua ca khúc Đám cưới nha.

Nhà sáng tạo nội dung chia sẻ khi đến với Tình bolero 2025, anh học hỏi được nhiều điều về thanh nhạc, đặc biệt là cách luyến láy. Về việc lựa chọn nói tiếng miền Nam trong bài diễn dù sinh ra tại Nghệ An, Vương Khánh cho hay: “Đối với tôi, đây là vòng khó nhất. Tôi có thể đùa giỡn với bạn bè thì được, nhưng để lên sân khấu thì mình phải chỉn chu”.

Ngọc Sơn và dàn giám khảo nói về bài thi của Vương Khánh

Ngọc Sơn tuyên bố 'dạy nghề' cho TikToker triệu view ở 'Tình bolero' - Ảnh 2.

Ngọc Sơn và các giám khảo khuyên Vương Khánh trau dồi thêm dù chất giọng có nét riêng

ẢNH: BTC

Theo dõi bài thi, Vũ Thành Vinh đánh giá Vương Khánh có chất giọng riêng. Song nam giám khảo khuyên đàn em cần trau dồi thêm về diễn xuất bằng việc cộng tác ở sân khấu kịch. “Đây là nơi sẽ rèn luyện cho chúng ta. Tôi rất mừng khi biết rằng sắp tới bạn sẽ đi học. Mình có cái riêng rồi, để giọng nói, giọng hát của mình truyền cảm xúc thì đó là điều bạn cần chú ý”, anh nói.

Danh ca Phương Dung cho rằng Vương Khánh có giọng hát đặc biệt. Ở ca khúc đầu tiên, nam thí sinh thể hiện ổn định nhưng thiếu đi sự mượt mà. Còn với ca khúc thứ 2, nữ giám khảo đánh giá đàn em làm tốt hơn. “Nếu em thích dòng nhạc bolero, đặc biệt là những ca khúc buồn, tha thiết thì phải học nữa. Em phải biết đâu là sở trưởng, đâu là sở đoản để tập luyện”, cô nói.

Nghệ sĩ Ngọc Sơn nói dù có những điểm chưa hoàn thiện song Vương Khánh vẫn có lợi thế về chất giọng. “Quãng của em rất rộng, nốt cao và nốt trầm đều tốt. Vấn đề là mình phải rèn luyện thêm. Vào phía sau sân khấu tôi sẽ chỉ bạn thêm những kỹ thuật về bolero”. Trước ngỏ ý này của giọng ca Đêm cuối, Vương Khánh hào hứng rủ rê đàn anh cùng quay clip TikTok khiến nam giám khảo bật cười vì thích thú.

Với bài thi này, Vương Khánh nhận được 38,25 điểm. Trong đó, đáng chú ý, nghệ sĩ Ngọc Sơn cho nhà sáng tạo nội dung điểm tuyệt đối như một cách khích lệ anh khi dám thử sức với bolero.

Tin liên quan

Cô gái miền Tây lấy nước mắt Ngọc Sơn, Phương Dung ở 'Tình bolero'

Cô gái miền Tây lấy nước mắt Ngọc Sơn, Phương Dung ở 'Tình bolero'

Thể hiện ca khúc về tình phụ tử trên sân khấu 'Tình bolero', MC Huỳnh Thơ khiến Ngọc Sơn và dàn giám khảo xúc động.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Sơn Vương Khánh Tình bolero bolero TikToker
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận