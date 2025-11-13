Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Ngọc Sơn nhắc về mối ơn với cố nhạc sĩ Thế Hiển

Thạch Anh
Thạch Anh
13/11/2025 11:10 GMT+7

Trong chương trình Kính đa chiều, Ngọc Sơn có dịp chia sẻ về kỷ niệm được nhạc sĩ Thế Hiển động viên nên thử sức ở nhiều dòng nhạc, từ đó mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp của nam ca sĩ.

Thập niên 1990 được xem là thời kỳ hoàng kim của băng video ca nhạc tại Việt Nam, đánh dấu sự tỏa sáng của nhiều ca sĩ, trong đó có Ngọc Sơn. Anh được khán giả yêu mến với loạt ca khúc như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng…

Ngọc Sơn nhắc về mối ơn với cố nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 1.

Ngọc Sơn nhắc về thời kỳ đỉnh cao của băng đĩa ca nhạc thập niên 1990 trong chương trình Kính đa chiều

ẢNH: NSX

Ký ức khó quên của ca sĩ Ngọc Sơn

Tại chương trình Kính đa chiều, khi chia sẻ về giai đoạn này, Ngọc Sơn tiết lộ cơ duyên đến với băng video ca nhạc đầu tiên là vào năm 1997, khi nam ca sĩ tham gia biểu diễn trong một chương trình ở An Giang và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Cùng góp mặt trong sự kiện hôm đó có nhạc sĩ Thế Hiển. Trong cuộc trò chuyện, đàn anh khuyên ca sĩ Ngọc Sơn nên đa dạng hóa phong cách biểu diễn. “Anh ấy nói rằng tôi hát bolero rất hay nhưng phải mang đến nhiều màu sắc mới”, nam khách mời kể lại lời nhắn nhủ của tác giả Nhánh lan rừng.

Lời góp ý ấy đã khơi gợi trong nam ca sĩ một hướng đi mới. Sau đó, Ngọc Sơn cùng nhạc sĩ Thế Hiển và một thành viên khác quyết định thu âm lại toàn bộ chương trình để làm kỷ niệm. Không ngờ cuộn băng video ấy được khán giả vô cùng yêu thích và truyền tay nhau sao chép, mở ra cơ hội cho nam ca sĩ.

Ngọc Sơn nhắc về mối ơn với cố nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 2.

Ngọc Sơn cho biết anh "nghe rất nhiều thể loại nhạc, thấy các bạn trẻ hát tốt, mềm mại và dễ thương"

ẢNH: NSX

Trước sức hút đó, một hãng băng nhạc mời Ngọc Sơn thu âm và nhanh chóng trở thành hiện tượng khi bán được hơn 100.000 đĩa băng. Theo nam nghệ sĩ, chất giọng của anh khi đó được nhận xét là lãng tử, kết hợp giữa nét đặc trưng của quê hương ba mẹ và nơi mình sinh sống là ở miền Nam nên được mọi người yêu quý. Sau đó, giọng ca Đêm cuối tiếp tục hợp tác với các hãng băng đĩa như Kim Lợi, Mưa Hồng, Rạng Đông… Các băng đĩa của Ngọc Sơn bán rất chạy, đặc biệt, những bài hát như Tình cha, Lòng mẹ, Công tử Bạc Liêu… vẫn gắn liền với Ngọc Sơn cho đến hiện tại.

Cũng theo Ngọc Sơn, ngày xưa quy trình sản xuất băng video vô cùng vất vả, có thể mất cả tuần để hoàn thành vì phải đợi thời tiết phù hợp. Vì máy quay thủ công nên quá trình ghi hình cũng phải thực hiện lại nhiều lần. Đến khâu dựng video cũng phải họp cả ê kíp, từ nhạc đến đạo diễn, chủ đầu tư, nếu sản phẩm chưa đúng ý thì phải làm lại. Dẫu khó khăn là vậy nhưng Ngọc Sơn lại hạnh phúc vì có những kỷ niệm đáng nhớ cùng những bài hát này.

Khi được hỏi về thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, Ngọc Sơn dành nhiều lời trân trọng cho thế hệ tiếp nối. Anh chia sẻ: “Tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc, thấy các bạn trẻ hát tốt, mềm mại và dễ thương. Âm nhạc của các bạn hay và tích cực, có nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn cũng rất nhiều sáng tạo khi kết hợp cải lương hay âm hưởng Bắc Trung bộ”.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Sơn Ca sĩ Ngọc Sơn nhạc sĩ Thế Hiển Kính đa chiều
Bình luận (0)

