Văn hóa

Ngọc Sơn, Phương Thanh... hát trong chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển

Lạc Xuân
Lạc Xuân
06/10/2025 06:31 GMT+7

Hội Âm nhạc TP.HCM sẽ tổ chức chương trình tưởng nhớ NSND, nhạc sĩ Thế Hiển với chủ đề 'Nhánh lan rừng vẫn nở', diễn ra lúc 19 giờ ngày 6.10, tại Nhà tang lễ quốc gia phía nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Ngọc Sơn, Phương Thanh... hát trong chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Thế Hiển (1955 - 2025)

Ảnh: Hội Âm nhạc TP.HCM cung cấp

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời tối 1.10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM), sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo, thọ 70 tuổi. Tác giả ca khúc Nhánh lan rừng ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và khán giả.

Để tưởng nhớ và tri ân một nghệ sĩ lớn, một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, Hội Âm nhạc TP.HCM quyết định tổ chức đêm nhạc chủ đề Nhánh lan rừng vẫn nở, diễn ra ngay tại Nhà tang lễ quốc gia phía nam, nơi tổ chức tang lễ cho nhạc sĩ Thế Hiển.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc, ông đã để lại một di sản đồ sộ, phong phú về cảm xúc và đa dạng với nhiều đề tài khác nhau. Từ những ca khúc hùng tráng, đi cùng năm tháng như Hát về anh, Nhánh lan rừng... khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần người lính đến những bản tình ca sâu lắng, ngọt ngào hay những ca khúc về tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Dù ở cung bậc nào, âm nhạc của Thế Hiển vẫn luôn chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và một tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Ngọc Sơn, Phương Thanh... hát trong chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển- Ảnh 2.

Lễ tang của NSND Thế Hiển diễn ra trang trọng, ấm cúng

Ảnh: Hội Âm nhạc TP.HCM cung cấp

Chương trình âm nhạc với chủ đề Nhánh lan rừng vẫn nở còn là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu, một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến người nhạc sĩ tài hoa. Sự kiện đặc biệt này do nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM chỉ đạo thực hiện, phụ trách chương trình là nhạc sĩ Bảo Huy (con trai nhạc sĩ Thế Hiển), với sự tham gia của ban nhạc gồm nhạc sĩ Hoàng Huệ, Trần Minh Trung, Đinh Hoàng Vũ, Lâm Đình Thuận và Kim Long.

Đêm nhạc sẽ mang đến hành trình thấm đẫm hoài niệm và cảm xúc, qua những giai điệu quen thuộc của Nhánh lan rừng (ca sĩ Huỳnh Lợi); Nỗi nhớ từ đảo xa (ca sĩ Anh Thúy); Hát về anh (NSƯT Thế Vĩ); Khi bong bóng bay (Amy Lê Anh); Tự hào thành phố tôi yêu (Thiên Phú); Người mẹ và hoa sứ trắng ( Đông Quân, Đông Nghi); Hoàng hôn màu tím (Ngọc Sơn), Đà Lạt lập đông (Thạch Dũng), Nhong nhong nhong (Sumi Ngọc Thảo); Dấu chấm hỏi (Phương Thanh); Xin cảm ơn (Phước Chiến, Thiên Phú, Amy Lê Anh, Lan Anh). Đặc biệt, con gái nhạc sĩ Thế Hiển là ca sĩ Lan Anh cũng thể hiện ca khúc Tóc em đuôi gà, một sáng tác nổi tiếng của ông.

Theo cáo phó, Lễ truy điệu NSND Thế Hiển diễn ra lúc 7 giờ ngày 7.10. Linh cữu của ông được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

Nhớ nhạc sĩ Thế Hiển, thương mãi 'Hát về anh'

Nhớ nhạc sĩ Thế Hiển, thương mãi 'Hát về anh'

Khi nghe tin nhạc sĩ Thế Hiển bị bạo bệnh qua đời, nhà thơ Lê Minh Quốc bật ra hai tiếng thảng thốt 'Trời ơi!'... đau đớn. Anh quá thương cho người bạn thân thiết Thế Hiển, một 'nhánh lan rừng' đẹp luôn sống chân thành, hết lòng vì mọi người đã vội vã rời cành...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
