MV mới của Madonna gây choáng ngợp khi quy tụ 16 ngôi sao nổi tiếng

Ngày 9.6, Madonna chính thức ra mắt MV mới mang tên Confessions II - The Film thuộc album Confessions II dự kiến phát hành vào ngày 3.7. Sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi quy mô đầu tư lớn mà còn nhờ sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám.

Dàn sao nổi tiếng đổ bộ dự án mới của Madonna

Trong MV mới, Madonna vẫn duy trì phong cách táo bạo và khả năng tạo sức hút mạnh mẽ với công chúng Ảnh: Chụp màn hình MV Confessions II - The Film

MV có thời lượng 13 phút 54 giây, theo Madonna, đây là một bộ phim ngắn hơn là một MV thuần túy. Tác phẩm bao gồm 6 ca khúc đầu tiên nằm trong album phòng thu thứ 15 của nữ ca sĩ.

Bên cạnh phần âm nhạc, sản phẩm còn gây bàn tán bởi nhiều cảnh quay táo bạo mang đậm dấu ấn nghệ thuật vốn đã trở thành thương hiệu của Madonna trong suốt sự nghiệp. Trong một phân đoạn đáng chú ý, nữ ca sĩ xuất hiện trong khu vực nhà vệ sinh của hộp đêm tại một buổi tiệc khiêu vũ. Tại đây, cô có những tương tác đầy gợi cảm với một nam diễn viên trẻ, trong khi một nhân vật khác chứng kiến sự việc với vẻ mặt đầy bất ngờ.

Dù những cảnh quay này thu hút nhiều sự chú ý, điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm chính là dàn khách mời đình đám xuất hiện xuyên suốt bộ phim ngắn. Ngoài Madonna, sản phẩm còn có sự góp mặt của 16 gương mặt nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành giải trí, từ âm nhạc, điện ảnh đến thời trang.

Danh sách các ngôi sao xuất hiện trong Confessions II - The Film gồm: Kate Moss, Sabrina Carpenter, Julia Garner, Lourdes Leon - con gái của Madonna, Odessa A'zion, Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie, Debi Mazar, Richard E., Grant, Shygirl, Arca, Feid, Honey Dijon, Archie Madekwe, João Pedro, Cole Palmer.

Kate Moss xuất hiện trong không gian hộp đêm sôi động, mang đến một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất Ảnh: Chụp màn hình MV Confessions II - The Film

Ở khoảng phút thứ 6 của Confessions II - The Film, siêu mẫu Kate Moss xuất hiện trong phân cảnh hộp đêm mang cảm hứng từ Danceteria, địa điểm gắn liền với những ngày đầu lập nghiệp của Madonna tại New York (Mỹ). Trong bộ trang phục cá tính đặc trưng, Kate Moss hòa mình vào không khí tiệc tùng cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng như Benedict Cumberbatch, Richard E. Grant, Honey Dijon hay Cole Palmer. Sự xuất hiện của biểu tượng thời trang nước Anh được nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của bộ phim ngắn, góp phần tái hiện thế giới về đêm đầy phóng khoáng và nổi loạn mà Madonna muốn truyền tải trong dự án lần này.

Sự xuất hiện của Sabrina Carpenter được xem là màn giao thoa giữa hai thế hệ ngôi sao nhạc pop Ảnh: Chụp màn hình MV Confessions II - The Film

Khoảng giữa bộ phim ngắn, Sabrina Carpenter trở thành tâm điểm khi xuất hiện bên cạnh Madonna trong màn trình diễn Bring your love. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 diện trang phục ren đen, hòa mình vào không gian sàn nhảy đông đúc trước khi có màn song ca cùng Madonna. Đây được xem là khoảnh khắc kết nối giữa hai thế hệ biểu tượng nhạc pop, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch quảng bá album Confessions II. Trước đó, Madonna và Sabrina Carpenter cũng từng gây chú ý khi cùng biểu diễn ca khúc này tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026.

Khoảnh khắc xuất hiện của con gái Madonna, Lourdes Leon mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nữ ca sĩ Ảnh: Chụp màn hình MV Confessions II - The Film

Trong khi đó, Lourdes Leon, con gái của Madonna, đảm nhận một vai trò mang nhiều ý nghĩa biểu tượng trong bộ phim. Xuyên suốt tác phẩm, cô xuất hiện với hình ảnh người quay phim bí ẩn theo sát Madonna. Đến những phút cuối, danh tính của nhân vật này mới được tiết lộ, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Confessions II. Nhiều nhà phê bình cho rằng sự xuất hiện của Lourdes Leon giống như lời khẳng định về sự tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời thể hiện mối liên kết đặc biệt giữa Madonna và con gái trong dự án âm nhạc mới nhất.

Ở tuổi 67, Madonna tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí khi vẫn không ngừng đổi mới hình ảnh và thực hiện những dự án có quy mô lớn. Với Confessions II, "nữ hoàng nhạc pop" một lần nữa chứng minh khả năng thu hút sự chú ý của công chúng bằng những ý tưởng táo bạo cùng dàn khách mời hùng hậu trong một sản phẩm âm nhạc.