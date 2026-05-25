'Biểu tượng gợi cảm' Sydney Sweeney và cái giá của những cảnh quay táo bạo

Giới chuyên môn cảnh báo Sydney Sweeney

Theo cuộc khảo sát và phân tích chuyên sâu từ Fox News ngày 24.5.2026, giới chuyên gia truyền thông nhận định thương hiệu cá nhân của Sydney Sweeney đang phải "đi trên một ranh giới mong manh". Việc liên tục phơi bày những thước phim trần trụi trên màn ảnh đang đẩy nữ diễn viên vào một hiệu ứng tâm lý ngược từ đám đông.

Diễn xuất của cô trong mùa cuối của series Euphoria (phát sóng từ ngày 12.4.2026) liên tục chiếm lĩnh các bảng tin và mạng xã hội. Tuy nhiên, phần lớn cuộc thảo luận của công chúng lại dần lệch khỏi giá trị nghệ thuật, thay vào đó tập trung quá mức vào ngoại hình và cơ thể của nữ diễn viên.

Chia sẻ với tờ Fox News Digital, chuyên gia quản lý khủng hoảng và danh tiếng Dave Quast (người sáng lập EDQ Strategies) cảnh báo rằng khi công chúng chỉ tập trung vào khía cạnh gợi cảm thay vì năng lực diễn xuất, chính những vai diễn táo bạo từng giúp Sydney Sweeney nổi tiếng có thể vô tình thu hẹp hình ảnh của cô.

Vị này cho rằng thách thức lớn nhất với nữ diễn viên lúc này là khiến khán giả nhìn nhận đó như những lựa chọn phục vụ nhân vật, thay vì xem chúng là toàn bộ “thương hiệu” của cô trên màn ảnh.

Vai Cassie do Sydney Sweeney hóa thân trong phim gây tranh cãi ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM

Nhìn từ góc độ xây dựng thương hiệu, bài toán khó nhất của một diễn viên đi lên từ cảnh nóng là tách biệt giữa “bản sắc nghệ thuật của nhân vật” và sự phóng chiếu dục vọng từ phía công chúng. Trong môi trường truyền thông hiện nay, thuật toán mạng xã hội thường ưu tiên những khoảnh khắc gây sốc nhằm tạo ra tương tác tức thì - một “đường tắt” dễ mang lại độ phủ sóng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi tiêu đề báo chí, ảnh cắt từ phim hay các cuộc thảo luận trực tuyến liên tục xoáy vào ngoại hình của Sydney Sweeney, công chúng rất dễ hình thành định kiến rằng sức hút của cô phụ thuộc chủ yếu vào những phân cảnh cởi mở, thay vì năng lực diễn xuất thực sự.

Hệ lụy của việc này là sự bất công lớn đối với năng lực thực sự của nữ diễn viên. Kelcey Kintner – Phó chủ tịch cấp cao tại Red Banyan, nhấn mạnh rằng sự chú ý liên tục của truyền thông không đồng nghĩa với uy tín lâu dài trong ngành điện ảnh. Việc các tiêu đề báo chí chỉ xoay quanh thân hình hay những cảnh quay phô trương đã vô tình dựng lên một bức tường ngăn cách khán giả nhìn nhận tài năng thực sự của Sweeney. Dù thời gian qua cô gặt hái không ít lời khen ngợi từ các dự án kịch tính, đòi hỏi chiều sâu tâm lý như The Housemaid, Christy, Americana hay phim kinh dị Immaculate, song tất cả đều bị lu mờ trước những khoảnh khắc nhạy cảm "gây sốt" trên mạng xã hội.

Thế nhưng, bi kịch của Hollywood hiện đại là những giá trị nghệ thuật nguyên bản, tinh tế thường bị bóp nghẹt bởi giá trị gây sốc. Một bài phê bình khen ngợi diễn xuất của Sweeney trong Immaculate có thể mất vài ngày để tiếp cận khán giả, nhưng một hình ảnh hở bạo của cô trong Euphoria chỉ mất vài giây để lan truyền toàn cầu. Sự bất đối xứng này khiến toàn bộ nỗ lực chuyển mình của Sweeney bị lu mờ hoàn toàn trước cái mác "mỹ nhân cảnh nóng", gián tiếp thu hẹp không gian phát triển nghề nghiệp và tước đi cơ hội nhận được các giải thưởng điện ảnh danh giá của cô.

Dù cô thường đảm nhận các dự án kịch tính, đòi hỏi chiều sâu tâm lý nhưng tất cả bị lu mờ trước những khoảnh khắc nhạy cảm trong phim ẢNH: AFP

Làn sóng chỉ trích dữ dội vì những cảnh nóng

Sự phẫn nộ của công chúng đẩy lên đỉnh điểm khi mùa 3 của Euphoria đi sâu khắc họa tuyến truyện của nhân vật Cassie Howard (Sydney Sweeney thủ vai) bước chân vào thế giới nội dung khiêu dâm của nền tảng OnlyFans để kiếm tiền tổ chức đám cưới. Khán giả xem đài đã đồng loạt gửi tối hậu thư kêu gọi HBO hủy bỏ bộ phim và chỉ trích gay gắt đạo diễn Sam Levinson là kẻ "bệnh hoạn", đang cố tình biến các nữ diễn viên thành công cụ tình dục rẻ tiền.

Trên nền tảng X, hàng loạt bình luận giận dữ nhắm vào ê kíp sản xuất vì đã "làm nhục" Sydney Sweeney qua các tập phim lố lăng.

Một khán giả bức xúc viết: "Họ đã làm gì với Sydney Sweeney vậy? Vai diễn của cô ấy bị giảm xuống chỉ còn là làm nhục chính mình. Cô ấy sẽ không thể giành được bất kỳ giải thưởng nào với những cảnh quay như thế này".

Sweeney và đạo diễn Sam Levinson tại buổi ra mắt Europhia mùa ba vào tuần trước ẢNH: REUTERS

Sydney Leathers - một nhà sáng tạo nội dung OnlyFans nổi tiếng khẳng định nhiều chi tiết trong phim "vô lý và cường điệu như hoạt hình", thậm chí vi phạm nghiêm trọng điều khoản sử dụng đời thực của nền tảng khi cố tình mô phỏng các chủ đề bị cấm liên quan đến việc nhập vai trẻ vị thành niên.

Trong khi đó, ngôi sao truyền hình Maitland Ward thẳng thắn phê phán bộ phim đang củng cố những khuôn mẫu phiến diện và định kiến sai lệch mà Hollywood thường áp đặt lên ngành công nghiệp sex: "Bộ phim biến nó thành trò đùa, củng cố định kiến rằng những người làm công việc này không có giới hạn đạo đức và sẽ làm mọi thứ vì tiền. Tôi không thấy buồn cười chút nào".

Trước làn sóng phản đối dữ dội, đạo diễn Sam Levinson lên tiếng trần tình rằng ông chỉ muốn tạo ra cảm giác phi lý và hài đen (black comedy) nhằm lột tả thực tế trống rỗng, buồn bã phía sau ánh đèn livestream của nhân vật.

Dù vậy, lời giải thích này chưa thể xoa dịu dư luận. Nhiều chuyên gia cho rằng việc tình dục hóa hình ảnh có thể trở thành “đường tắt” giúp nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý và lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ bào mòn cơ hội xây dựng một sự nghiệp điện ảnh bền vững, nghiêm túc của Sydney Sweeney tại Hollywood.