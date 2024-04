'Mỹ nhân cảnh nóng' Sydney Sweeney hé lộ bí quyết giữ dáng

Sự nghiệp của Sydney Sweeney gắn liền những vai gợi cảm trên màn ảnh. Dẫu vậy người đẹp 27 tuổi cho biết muốn được công nhận tài năng diễn xuất, không chỉ dừng lại ở mác người đẹp chuyên đóng cảnh "ướt át". Năm 2019, Sydney Sweeney có cơ hội tham gia diễn xuất trong bộ phim được đề cử 10 giải Oscar - Once Upon a Time in Hollywood do Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Margot Robbie đóng chính.

Trong năm nay, Sydney Sweeney chuẩn bị quay trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim kinh dị Tu viện máu, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 19.4. Là diễn viên hiếm hoi trong dàn sao nữ Hollywood sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1,61cm, nhưng Sydney Sweeney lại nổi tiếng nhờ body bốc lửa, quyến rũ ngút ngàn. Để duy trì sắc vóc tuyệt mỹ này, nữ diễn viên đã tuân theo một lịch trình tập luyện nghiêm ngặt nhưng đạt hiệu quả cao bao gồm pilates, cardio, MMA và các môn thể thao dưới nước.

Sydney Sweeney ca ngợi lợi ích của các môn thể thao dưới nước, khẳng định nó đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể cô trở nên săn chắc và mạnh mẽ hơn. "Tôi lớn lên trên mặt nước, tôi luôn chạy khắp nơi trong bộ bikini. Nếu tôi không bơi ở hồ hay biển thì tôi đang trượt tuyết hoặc cố gắng lướt sóng. Tôi nhận thấy cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt sau mùa hè. Cánh tay của tôi khỏe hơn. Còn cơ bụng thì rắn chắc như đá", Sydney Sweeney chia sẻ niềm đam mê bất tận của mình với việc bơi lội.

INSTAGRAM NV

Gần đây, Sydney Sweeney cũng bị "ám ảnh" bởi các bài tập nặng lấy cảm hứng từ pilates. Tuy có cơ thể bé nhỏ nhưng nữ diễn viên 9X sở hữu vóc dáng săn chắc, cơ thể cân đối và lượng mỡ thừa luôn ở mức ổn định. Cô bày tỏ: "Tôi thích những bài tập có cường độ cao, mỗi khi tập luyện toàn thân tôi như đang được đốt cháy và tôi thích cảm giác đó".

INSTAGRAM NV

Khi nói đến việc cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng các chất dinh dưỡng phù hợp, Sydney Sweeney chọn chỉ uống nước lọc. Cô nói không với các loại nước ngọt và thức uống có gas.

INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên sử dụng lượng đường có chừng mực và thỉnh thoảng cô ấy cũng tận hưởng những món ăn mà mình yêu thích như mì ống và pho mát. INSTAGRAM NV

Sydney Sweeney chia sẻ cô làm việc 18 giờ một ngày và 7 ngày trong một tuần. Với tần suất dày đặc như vậy, nên việc chăm sóc bản thân và duy trì vóc dáng luôn là ưu tiên hàng đầu của mỹ nhân Hollywood. Từ các bài tập pilates cải thiện hình thể, đến các lớp võ thuật tổng hợp và niềm đam mê tuyệt đối với việc bơi lội. Đây là chế độ tập luyện và thói quen hằng ngày giúp Sydney Sweeney có được sức khỏe bền bỉ và dẻo dai.

Sydney Sweeney được mệnh danh là "It Girl" mới của Hollywood. Hiện tại, cô đang có sự nghiệp phát triển khi góp mặt trong nhiều dự án tiếng tăm, được công chúng yêu mến, sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và body nóng bỏng hút mọi ánh nhìn. Ngoài thành công về mặt diễn xuất, Sydney Sweeney còn có kinh nghiệm trong võ thuật tổng hợp MMA và từng thi đấu vật thời trung học. Người đẹp 27 tuổi được hãng thông tấn AP vinh danh là một trong những tên tuổi đột phá của làng giải trí thế giới vào năm 2021.