Vũ trụ điện ảnh Marvel sắp bị khai tử?

Theo The Hollywood Reporter, hai đạo diễn kỳ cựu Joe và Anthony Russo có những chia sẻ gây chú ý tại lễ hội âm nhạc, điện ảnh (SXSW London 2026) diễn ra từ ngày 1 - 6.6. Tại đây, khi đề cập đến dự án Avengers: Doomsday, anh em nhà Russo đã đưa ra một định hướng mới của Marvel nằm ngoài dự đoán của công chúng.

Đạo diễn Joe Russo thẳng thắn tuyên bố bộ phim sẽ đưa toàn bộ vũ trụ Marvel trở lại "giai đoạn 0" (Phase Zero). "Đây là sự khởi đầu lại hoàn toàn từ con số 0. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả khán giả khi ra rạp đều cảm thấy bộ phim này không hề vay mượn hay dựa dẫm vào bất kỳ dòng sự kiện nào trong quá khứ", nam đạo diễn nhấn mạnh.

Phát ngôn này ngay lập tức gây chú ý giới chuyên môn và người hâm mộ. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một tác phẩm vốn được định vị là phần kết cho cả kỷ nguyên đa vũ trụ Saga (Multiverse Saga) lại có thể rũ bỏ toàn bộ lịch sử để hoạt động như một phần phim độc lập "không cần xem các phần trước vẫn hiểu"?

Tương lai nào cho 'gà đẻ trứng vàng' của Marvel?

Kể từ sau thành công của Avengers: Endgame vào năm 2019, MCU đã đánh mất vị thế "chuẩn mực vàng" tại Hollywood khi liên tục trượt dài trong các mảng sáng tạo. Việc mở rộng quá đà sang nền tảng trực tuyến Disney+ đã làm loãng chất lượng các dự án. Bên cạnh những điểm sáng hiếm hoi như WandaVision, Loki hay Deadpool & Wolverine, Marvel phải gánh chịu hàng loạt thua lỗ từ Secret Invasion, Ant-Man and the Wasp: Quantumania cho đến Eternals.

Màn tái xuất của Robert Downey Jr. trong một vai diễn hoàn toàn mới là quân bài chiến lược nhằm cứu vãn đế chế Marvel ẢNH: AFP

Khủng hoảng từ việc "bão hòa siêu anh hùng" khiến các tác phẩm của Marvel không còn thu hút công chúng, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu phòng vé. Bản thân tài tử Robert Downey Jr., đảm nhận vai phản diện Doctor Doom trong phần phim mới, cũng thừa nhận thực tế cay đắng này khi phát biểu trước truyền thông tại SXSW London rằng đoàn phim đang nỗ lực "cố gắng giành lại lòng tin và sự tôn trọng của khán giả một lần nữa". Do đó, chiến lược "trở về con số 0" được xem là bước đi đầy mạo hiểm nhưng hết sức cần thiết.

Dù bắt đầu lại, Avengers: Doomsday trên thực tế vẫn là bộ phim thứ 39 của MCU và sở hữu dàn nhân vật đồ sộ nhất từ trước đến nay. Tờ The Hollywood Reporter hé lộ danh sách diễn viên tham gia bộ phim bao gồm hàng loạt cái tên đình đám như biệt đội Thunderbolts, nhóm Bộ tứ siêu đẳng (Fantastic Four) cùng sự trở lại của Thor (Chris Hemsworth), Captain America mới (Anthony Mackie) và cả những dị nhân X-Men gạo cội của Fox như giáo sư X (Patrick Stewart) hay Magneto (Ian McKellen).

Giới phê bình nhận định, "canh bạc" mang tên Avengers: Doomsday chính là yếu tố quyết định sự sống còn của thương hiệu điện ảnh tỉ đô này. Nếu bộ phim thành công vang dội tại phòng vé và tiếp tục chuỗi mạch với Avengers: Secret Wars (2027), Marvel Studios sẽ tạm thời vượt qua khủng hoảng và có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch 3 giai đoạn tiếp theo mà chủ tịch Kevin Feige đã vạch sẵn, bao gồm việc xây dựng một thế hệ nhân vật mới hoàn toàn. Ngược lại, nếu thất bại đây rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị của đế chế siêu anh hùng Marvel trên màn ảnh rộng.