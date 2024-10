'Avengers: Doomsday' hé lộ dàn siêu anh hùng

Thông tin quan trọng đầu tiên mà 2 đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo hé lộ với người hâm mộ là dự án Avengers: Doomsday dự kiến ghi hình trong quý 2 năm 2025 tại London (Anh). Phim có lịch ra rạp đã ấn định là ngày 1.5.2026. Theo đó, phần phim tiếp theo của chuỗi phim Avengers do 2 nhà làm phim này tiếp tục chỉ đạo là Avengers: Secret Wars dự kiến chiếu ngày 7.5.2027.

Tài tử Robert Downey Jr. (giữa) và 2 đạo diễn Anthony Russo (phải), Joe Russo tại sự kiện San Diego Comic-Con tháng 7 năm nay ẢNH: G.I

Trước đó, thông tin gây bất ngờ cho khán giả là tài tử Robert Downey Jr. sẽ tái xuất trong Avengers: Doomsday với vai ác nhân Doctor Doom. Hai đạo diễn xác nhận ngoài tài tử Robert Downey Jr., phim còn có sự góp mặt của 4 thành viên thuộc đội The Fantastic Four gồm Pedro Pascal đóng Mr. Fantastic, Ebon Moss-Bachrach đóng The Thing, Vanessa Kirby đóng Sue và Joseph Quinn đóng Johnny Storm.

Phần phim điện ảnh riêng về 4 nhân vật này là The Fantastic Four: First Steps (Matt Shakman chỉ đạo) sẽ ra rạp vào ngày 25.7.2025. Với lịch ra rạp trước Avengers: Doomsday và mang tính chất "chào sân" cho bộ tứ siêu đẳng, các nhà làm phim có thể sẽ sử dụng phần hậu danh đề (post-credit) của The Fantastic Four: First Steps để giới thiệu về nhân vật của Robert Downey Jr., từ đó khán giả có cái nhìn đầu tiên về nhân vật này trong Avengers: Doomsday.

Bộ tứ siêu đẳng không chỉ xuất hiện trong Avengers: Doomsday mà còn xuất hiện tiếp trong dự án tiếp theo là Avengers: Secret Wars, theo nhiều nguồn tin quốc tế xác nhận. Trong kế hoạch sản xuất các phần phim chiếu rạp và truyền hình (để chiếu trên nền tảng trực tuyến Disney+), The Fantastic Four: First Steps là phim chiếu rạp đầu tiên thuộc giai đoạn 6 của "vũ trụ điện ảnh" Marvel (MCU).

Sau bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nhân vật Doctor Strange của Benedict Cumberbatch sẽ tái xuất trong Avengers: Doomsday ẢNH: MARVEL

Ngoài biệt đội 4 người của The Fantastic Four, dự án Avengers: Doomsday còn có sự góp mặt của các nhân vật siêu anh hùng như Doctor Strange do tài tử Benedict Cumberbatch đóng, 1 thành viên của nhóm Thunderbolts* (chưa xác nhận cụ thể thành viên nào sẽ xuất hiện).

Phim Thunderbolts* (đạo diễn: Jake Schreier) kể về biệt đội của một nhóm dị nhân, phản siêu anh hùng thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho chính phủ Mỹ. Các thành viên của nhóm này gồm Yelena Belova do Florence Pugh đóng, Bucky Barnes do Sebastian Stan đóng, Alexei Shostakov do David Harbour đóng...

Thunderbolts* sẽ ra rạp vào ngày 2.5.2025, sau bom tấn Captain America: Brave New World (đạo diễn: Julius Onah) dự kiến ra rạp ngày 14.2.2025.

Các dự án điện ảnh sắp ra mắt trong giai đoạn 6 của MCU đang được tiết lộ thông tin dần đó là The Fantastic Four: First Steps, Blade (phim về dũng sĩ diệt ma cà rồng), Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars, cùng với đó là 2 dự án vẫn chưa tiết lộ thông tin.