'Vũ trụ điện ảnh Marvel' cán mốc 30 tỉ USD toàn cầu

Ông Kevin Feige, Chủ tịch hãng Marvel, thông báo với truyền thông, người hâm mộ tại sự kiện giải trí San Diego Comic-Con đang diễn ra ở Mỹ rằng MCU đã đạt mốc doanh thu 30 tỉ USD toàn cầu. Đây là dấu mốc quan trọng đối với phim siêu anh hùng.

Trong vòng 15 năm, kể từ khi trình làng tác phẩm Iron Man (2008) cho đến tác phẩm mới nhất là Deadpool & Wolverine (đang chiếu tại rạp), hãng Marvel đã sản xuất được tổng cộng 34 phần phim (nếu tính cơ học thì trung bình mỗi năm hãng tung ra thị trường hơn 2 phim).

Bom tấn Avengers: Endgame (2019), phim có doanh thu cao nhất trong MCU tính đến hiện tại MARVEL

Trong số các phim này, có 2 tác phẩm vào top phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh là Avengers: Endgame (2,799 tỉ USD toàn cầu) và Infinity War (2,05 tỉ USD). 2 phần phim này đều do anh em đạo diễn Anthony Russo - Joe Russo chỉ đạo. Hãng cũng có các "bom xịt" như Eternals (402 triệu USD), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (476 triệu USD) và The Marvels (206 triệu USD), song đây có thể xem là những tác phẩm đạt doanh thu khá nếu so với phim những hãng khác. Do kinh phí của những phim này đều trên 200 triệu USD nên The Marvels vẫn là phim "đội sổ" khi là tác phẩm thua lỗ nặng nề của hãng.

Phim Deadpool & Wolverine (đạo diễn: Shawn Levy), tân binh của hãng, là tác phẩm giúp cho Marvel lập được "kỷ lục" 30 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Phim đang chiếu tại rạp, thu về 96 triệu USD tại Bắc Mỹ chỉ trong ngày đầu xuất xưởng - số tiền cao nhất đối với phim gắn nhãn R (cấm khán giả dưới 17 tuổi theo hệ thống phân loại MPAA của Mỹ) và đứng thứ 6 trong danh sách những phim mở màn ăn khách nhất ở thị trường này. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của phim trên 211 triệu USD, theo giới quan sát phòng vé, đến hết chủ nhật, con số sẽ tăng lên trên 400 triệu USD.

Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) là thương hiệu điện ảnh ăn khách thứ 3 trong lịch sử. Phim thuộc nhánh phái sinh trong thương hiệu này là Rogue One: A Star Wars Story (chiếu năm 2016 - ảnh) đạt doanh thu 1,05 tỉ USD toàn cầu, chia bình quân doanh thu đạt 1/10 so với cả thương hiệu LUCASFILM

Xếp sau Marvel là các thương hiệu ăn khách khác, đứng thứ 2 là thương hiệu Người nhện (Spider-Man) của hãng Sony với tổng doanh thu 10,6 tỉ USD toàn cầu qua 10 phim đã sản xuất; tiếp theo là thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao với 10,3 tỉ USD qua 11 phần phim; thương hiệu Harry Potter đạt 9,6 tỉ USD với 11 phim và thương hiệu điệp viên James Bond đạt 7,8 tỉ USD với 25 phim.