'Người Kiến 3': Bom xịt của 'vũ trụ điện ảnh Marvel'

Trong khi các "tân binh" phòng vé - vốn không thuộc dòng phim bom tấn, siêu anh hùng như Cocaine Bear hay Jesus Revolution - đang sinh lời tốt tại thị trường Bắc Mỹ, bom tấn Người Kiến phần 3 (Peyton Reed chỉ đạo) dần đang "lỏng dây cương" trên chặng đua thu lời về cho hãng Marvel những ngày cuối tuần. Trong khi với vai trò là phát súng đầu tiên mở màn cho cả giai đoạn 5 của "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), lẽ ra Ant-Man and the Wasp: Quantumania phải làm tốt hơn thế.

Ở những ngày cuối tuần của tuần thứ 2 ra rạp, phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania thu về tổng 32,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Hiện tổng doanh thu tại nơi này là 167,3 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 363,6 triệu USD.

Hai diễn viên Scott Lang (vai Người Kiến) and Hope Pym (Chiến binh Ong) trong phần 3 của loạt phim Người Kiến MARVEL

Phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania trong ngày thứ 6 đạt doanh thu chỉ 8,3 triệu USD. Doanh thu các ngày cuối tuần của phim sụt giảm ở tỉ lệ 69,7%, mức giảm nằm ngoài sự tưởng tượng của giới quan sát phòng vé đối với những phim của MCU và là mức thấp nhất trong tất cả các phim của Marvel. Xếp sau Người Kiến 3 là phim Black Widow với mức sụt giảm 67,8%.

Năm rồi, bom tấn Thor: Love and Thunder có tỉ lệ sụt giảm doanh thu chạm đáy là 67,7%. Hay nhìn sang "vũ trụ phim" siêu anh hùng DC, tác phẩm Batman v Superman: Dawn of Justice có mức sụt giảm lên đến 69,9%. Tạp chí Hollywood Reporter gọi đây là "quãng thời gian giông bão" của phim Người Kiến phần 3, mặc dù phim ra mắt đúng vào dịp Presidents Day ở Mỹ.

Phim hài đen Cocaine Bear có mở màn tốt tại phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần này UNIVERSAL

Lướt qua danh sách phim ăn khách tại Bắc Mỹ theo ngày, phim Cocaine Bear, với kinh phí đầu tư dưới 30 triệu USD (theo Deadline), do đạo diễn Elizabeth Banks chỉ đạo, tuy chỉ đứng thứ hai với doanh thu 5,5 triệu USD trong ngày Chủ nhật, trước đó thu về 8,65 triệu USD, tổng doanh thu 3 ngày cuối tuần là 23,1 triệu USD nhưng được giới quan sát trầm trồ là phim có khởi điểm tốt hơn Người Kiến 3 về phong độ sinh lời. Còn phim Jesus Revolution của nhà làm phim Jon Erwin, có kinh phí dưới 15 triệu USD, vừa chiếu đã thu về 4,6 triệu USD. Cả 2 phim này tuy là phim kinh phí thấp nhưng đang so kè sát sao với phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vốn có kinh phí lên đến 200 triệu USD.

Tạp chí Hollywood Reporter cho biết hiệu ứng báo chí, mạng xã hội làm ảnh hưởng doanh thu của phim Người Kiến 3. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận mức chấm rất thấp là 48% cùng "mưa lời chê" từ phía các nhà phê bình. Song cũng cần đề cập đến việc chính phim Cocaine Bear - hiện đang là đối thủ đáng gờm của phim Người Kiến 3 - cũng có sức hút của riêng nó khi thu hút một lượng khán giả đa phần là khán giả trẻ cũng như cánh mày râu. Trên Rotten Tomatoes, phim Cocaine Bear nhận mức chấm 71% từ các nhà phê bình cùng nhiều lời khen cho tác phẩm.