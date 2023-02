'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' đạt 46 triệu USD trong ngày khởi chiếu ở Bắc Mỹ

Ant-Man and the Wasp: Quantumania đánh dấu doanh thu ngày mở màn vào tháng 2 cao thứ ba trong lịch sử, đứng sau hai phim phiêu lưu siêu anh hùng khác là Black Panther (75,9 triệu USD) và Deadpool (47,3 triệu USD). Phim cũng đạt con số mở màn cao nhất đối với loạt phim Ant-Man, đánh bại phần đầu năm 2015 (22,6 triệu USD) và phần tiếp theo năm 2018 (33 triệu USD).

Kathryn Newton (Cassie Lang) và Paul Rudd (Người Kiến - Scott Lang) trong phim

Galaxy

Do Disney phát hành, Ant-Man and the Wasp: Quantumania hiện đang nhắm đến doanh thu 3 ngày mở màn ở Bắc Mỹ là 100 triệu USD. Một số dự đoán lạc quan hơn cho rằng bộ phim thu về khoảng 130 triệu USD trong kỳ nghỉ Lễ Tổng thống kéo dài bốn ngày.

Các bom tấn đạt doanh thu cao trong tuần đầu phát hành của Marvel hồi năm ngoái là Doctor Strange in the Multiverse of Madness (185 triệu USD), Thor: Love and Thunder (144 triệu USD) và Black Panther: Wakanda Forever (181 USD) triệu). Tuy nhiên các phim thuộc series Ant-Man thường có doanh thu khiêm tốn hơn so với các phim cùng loại của Marvel.

Trailer phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Các nhà phê bình đã lạnh lùng với Ant-Man and the Wasp: Quantumania hơn so với sự đón nhận nồng nhiệt thường thấy dành cho Marvel. Bộ phim hiện chỉ có đánh giá 35% từ các nhà phê bình hàng đầu trên trang web tổng hợp Rotten Tomatoes. Sự đón nhận của khán giả dường như cũng dưới mức bình thường, với việc bộ phim đạt điểm "B" thông qua công ty nghiên cứu Cinema Score. Đó là điểm đánh giá điện ảnh thấp nhất từ trước đến nay đối với một phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, cùng với Eternals năm 2021.

Trong bài đánh giá của Variety, nhà phê bình phim Owen Gleiberman viết rằng ông "hiếm khi bắt gặp một cuộc phiêu lưu của Marvel bận rộn với cốt truyện cứu vũ trụ sinh tử như thế này, tựa như phim tồn tại chỉ đơn giản là để thiết lập phần tiếp theo cỡ chục tập".

Do Peyton Reed đạo diễn, Ant-Man and the Wasp: Quantumania có phần diễn xuất của Paul Rudd trong vai Ant-Man và Evangeline Lilly vai Hope van Dyne, cùng với Jonathan Majors thể hiện siêu phản diện Kang the Conqueror. Dàn diễn viên còn có Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, Kathryn Newton...

Sau Avengers: Endgame (2019), Ant-Man nằm trong số ít trụ cột còn sót lại của nhóm Avengers để dẫn dắt thế hệ tương lai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Với siêu năng lực liên quan đến Lượng Tử Giới (Quantum Realm), Ant-Man/Scott Lang trở thành người đầu tiên chạm trán ác nhân Kang (Jonathan Majors) trên màn ảnh rộng trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tựa Việt: Người Kiến và chiến binh ong: Thế giới Lượng Tử).

Scott Lang đối đầu với ác nhân Kang the Conqueror trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania Galaxy

Thời gian gần đây, Marvel Studios tập trung xây dựng thế hệ siêu anh hùng mới trẻ trung hơn để tiếp bước thế hệ trước. Sau cái chết của T'Challa (Chadwick Boseman), danh hiệu Black Panther thuộc về Shuri (Letitia Williams), Riri Williams sẽ trở thành Ironheart (Dominique Thorne) tiếp bước Iron Man. She-Hulk/Jennifer Walters (Tatiana Maslany) thay thế Hulk/Bruce Banners (Mark Ruffalo), Yelena Belova (Florence Pugh) thay chị gái làm Black Widow hay Hawkeye/Clint Barton (Jeremy Renner) truyền lại vị trí cho Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania có khả năng là bộ phim tri ân cũng như khép lại hành trình đầy biến động của Ant-Man trên màn ảnh rộng. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 17.2.