'Phim đa vũ trụ là kẻ thù của nghệ thuật kể chuyện'

Trên tờ The Rolling Stone, nhà làm phim nổi tiếng James Mangold, từng chỉ đạo 2 phần phim thuộc thương hiệu dị nhân X-Men là The Wolverine (2013), Logan (2017) và phần phim Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023), cho biết ông không đánh giá cao phim siêu anh hùng, mà cụ thể hơn là những tác phẩm xây dựng từ ý tưởng đa vũ trụ.

Đạo diễn đoạt giải Oscar James Mangold không đánh giá cao phim siêu anh hùng lấy ý tưởng đa vũ trụ trong bài phỏng vấn mới nhất với truyền thông NICK OTTO/THE CHRONICLE

Tờ The Hollywood Reporter đồng thời cũng dẫn lại lời chia sẻ này của ông, dưới góc nhìn của một người làm nghề lâu năm, trước thềm bom tấn Deadpool & Wolverine (đạo diễn: Shawn Levy) ra mắt khán giả quốc tế. Bộ phim này "hồi sinh" Wolverine (Hugh Jackman đóng), nhân vật mà ông từng chỉ đạo, nhưng nay được kết hợp với nhân vật Deadpool của Ryan Reynolds.

Bài báo của The Rolling Stone phỏng vấn dài hơi nhà làm phim này về dự án đang "lăn bánh" của ông là A Complete Unknown làm về cuộc đời huyền thoại âm nhạc Bob Dylan. Song khi được hỏi trong phim đã có nam diễn viên trẻ Timothée Chalamet đóng chính rồi, ông có định mời thêm tài tử Joaquin Phoenix tham gia không, ông nói: "Tôi không làm phim về những thế giới được xây dựng chồng chéo lên nhau". Tài tử Joaquin Phoenix trước đó đóng chính trong phim Walk the Line (2005), cũng do ông chỉ đạo.

Nam diễn viên Timothée Chalamet vai Bob Dylan trong A Complete Unknown. Đạo diễn khẳng định, dù ông có cảm tình với diễn viên từ phim trước nhưng ông cũng không mời đóng trong phim mới này SEARCHLIGHT PICTURES

Ông khẳng định, sẽ không có bất kỳ sự chồng chéo sáng tạo xảy ra trong A Complete Unknown. Ông nói, dù bản thân có yêu thích tài tử Joaquin Phoenix nhưng ông sẽ không mời nghệ sĩ đóng để tránh gây ra sự phân mảnh cũng như chồng chéo trong nội tại câu chuyện. "Tôi nghĩ đó là kẻ thù của nghệ thuật kể chuyện. Là cái chết của câu chuyện", ông chia sẻ.

Nhà làm phim sinh năm 1963 ví thế giới đa vũ trụ trong phim giống như những món đồ chơi xếp hình lego được xếp một cách vững chãi. Ông lý giải: "Khán giả thích thú xem cách mà các mảnh lego kết nối với nhau hơn là câu chuyện chuyển động trước mắt chúng ta ra sao".

Tài tử Hugh Jackman trong phim Logan (2017). Những tưởng vai của anh đã kết thúc nhưng vai này đã được tái xuất trong Deadpool & Wolverine 20TH CENTURY STUDIOS

Ông tiếp tục giải thích: "Với tôi, mục tiêu hướng đến là: Sự sáng tạo độc nhất của bộ phim này nằm ở đâu, các nhân vật này độc đáo ở điểm nào? Không làm bạn suy nghĩ về bất kỳ bộ phim nào khác, hay những chi tiết ấn tượng thú vị nào khác, hoặc bất kỳ điều gì khác, bởi đó đơn thuần là cách hoạt động của trí tuệ, chứ phim không khơi gợi được cảm xúc nơi người xem. Cái khán giả cần là một tác phẩm khơi gợi được cảm xúc ở tầm cao hơn".

Tuy không đánh giá cao thế giới phim được xây dựng theo ý tưởng đa vũ trụ nhưng không vì thế mà nhà làm phim này không chỉ đạo một phim nào thuộc vũ trụ lớn hơn. Ông đang lèo lái dự án Star Wars: Dawn of the Jedi, phần phim mới nhất trong "vũ trụ" Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Tuy không (hoặc chưa) chỉ đạo phần phim siêu anh hùng đa vũ trụ nào nhưng đạo diễn James Mangold cũng góp mặt trong ê kíp phim Deadpool & Wolverine với vai trò là cố vấn câu chuyện MARVEL

Kể từ khi ý tưởng đa vũ trụ được phát triển trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), nhiều phim điện ảnh, truyền hình của Marvel (trước hoặc sau khi sáp nhập thế giới nhân vật với 2 hãng khác là 20th Century Studios và Sony), đã triển khai rất nhiều phim khiến khán giả thích thú với ý tưởng này. Các thế giới chồng chéo, nhiều phép màu và nhiều sự bất ngờ là điều giúp cho Marvel hồi sinh nhiều siêu anh hùng hay có cớ để "xào nấu" lại nhiều chất liệu truyện tranh.

James Mangold là nhà làm phim nổi tiếng ở Hollywood qua các phim như Walk the Line (2005), The Wolverine (2013) và Logan (2017) thuộc thương hiệu dị nhân X-Men, Ford v Ferrari (2019) (nhận đề cử Oscar Phim hay nhất), Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023). Tính đến hiện tại, ông đã nhận tổng cộng 15 đề cử Oscar, thắng 4 giải.