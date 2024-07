'Deadpool & Wolverine': Phim 'cứu rỗi' Marvel?

Phim Deadpool & Wolverine (đạo diễn: Shawn Levy), có sự góp mặt của 2 tài tử Ryan Reynolds và Hugh Jackman, nhận "mưa lời khen" trên Rotten Tomatoes với mức chấm 80% (đạt chứng nhận "tươi") từ 141 bài đánh giá.

Trong số phim siêu anh hùng của hãng Marvel ra rạp từ năm 2023 đến nay, có những phim bị chê bai về chất lượng lẫn không đạt được doanh thu khả quan tại phòng vé như Ant-Man and the Wasp: Quantumania hay The Marvels. Do đó, Deadpool & Wolverine như "phép màu" với hãng khi trước hết, phim đã nhận về những đánh giá tích cực. Điều này có thể xem như một kênh tham khảo hữu ích đối với khán giả.

Phim Deadpool & Wolverine nhận mức chấm 80% trước khi ra rạp CHỤP MÀN HÌNH

Các tờ báo/tạp chí lớn dành cho phim những lời khen như Chicago Sun-Times, Variety, San Francisco Chronicle, The Washington Post, Empire Magazine, Vanity Fair, The New York Times... Đa phần các ý kiến đều nhìn nhận phim giải trí tốt, chứa hàng loạt "easter eggs" (những chi tiết ẩn thú vị, chú ý kỹ mới phát hiện) khiến khán giả thích thú.

Variety cho rằng tác phẩm lần này là sự kết hợp tuyệt vời giữa 2 nhân vật rất được yêu thích: Wolverine do tài tử Hugh Jackman hóa thân và Deadpool do Ryan Reynolds đóng (một bên là của 20th Century Studios và một bên là của Marvel).

Trang Empire Magazine nhận xét: "Từ những vai khách mời cho đến những chi tiết easter eggs rồi cả những cuộc hội ngộ trên màn ảnh, tất cả đều là những sự sáng tạo gây bất ngờ để khán giả cười mỏi mệt và quăng bỏng ngô lên không trung".

Thậm chí còn có ý kiến nhận định Deadpool & Wolverine là phim "cứu rỗi" hãng Marvel sau giai đoạn "thất bát" thời gian qua.

Lấy ý tưởng đa vũ trụ, phim Deadpool & Wolverine là màn "chào sân" của nhiều nhân vật mới, trong đó có Dogpool MARVEL

AP nhìn nhận tích cực khi Deadpool & Wolverine được phát hành trong hè này - đây là một tác phẩm vui nhộn, một phim hè được chế tác tốt. Theo đó, tuy là phim duy nhất của "vũ trụ điện ảnh Marvel" được phát hành trong năm nay nhưng điều này không cho thấy một tương lai ảm đạm rằng các nhà làm phim đã hết chất liệu để sáng tạo. Còn nhà phê bình lâu năm Peter Bradshaw của báo The Guardian nhận xét ngắn gọn: phim giải trí tốt.

Deadpool & Wolverine ra đời trong kỷ nguyên ý tưởng đa vũ trụ đang được hãng Marvel khai thác mạnh mẽ. Phim cũng đã "mở cửa" chào đón nhiều nhân vật mới. Trong phim, Deadpool - Wolverine cùng nhau thực hiện nhiệm vụ mới cho Tổ chức Phương sai Thời gian (TVA) - cơ quan đảm nhiệm dòng thời gian đa vũ trụ. Điều đáng chú ý là tác phẩm sẽ giới thiệu nhiều phiên bản khác của chính Deadpool, tạo thành một biệt đội trên màn ảnh, làm thay đổi lịch sử các siêu anh hùng.

Phim Deadpool & Wolverine dự kiến ra rạp toàn cầu vào cuối tuần này.