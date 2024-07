Nhóm NSYNC dự buổi ra mắt bom tấn Deadpool & Wolverine

JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass và Chris Kirkpatrick tạo dáng trên thảm đỏ trước khi khởi chiếu Deadpool & Wolverine.



Sự xuất hiện này không hoàn toàn ngẫu nhiên vì bản hit năm 2000 của NSYNC là Bye Bye Bye xuất hiện trong nhạc phim cùng với các ca khúc như I'm With You của Avril Lavigne, Iris của nhóm Goo Goo Dolls, Glamorous của Fergie, The Greatest Show từ The Greatest Showman và You're the One that I Want của nhóm Grease...

Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez và Chris Kirkpatrick (từ trái sang) của nhóm NSYNC BILLBOARD

Deadpool & Wolverine kể về Wade Wilson (Ryan Reynolds), người đã rời bỏ vai trò Deadpool trước khi được triệu tập trở lại để thực hiện một nhiệm vụ mới cùng với Wolverine (Hugh Jackman) để cứu Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Reynolds gần đây đã chia sẻ với báo giới về cách anh và Hugh Jackman thuyết phục được Madonna chấp thuận cho sử dụng ca khúc Like a Prayer trong phim Deadpool & Wolverine. "Chuyện đó liên quan đến một chuyến thăm cá nhân của chúng tôi đến nhà Madonna, nơi chúng tôi cho Madonna xem cảnh quay mà Like a Prayer sẽ được sử dụng", đạo diễn bộ phim Shawn Levy cho biết.

"Deadpool & Wolverine được quay giữa cuộc đình công của các biên kịch", Reynolds nói với tờ The Hollywood Reporter tại buổi ra mắt bom tấn ở New York. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hugh Jackman với vai diễn Wolverine sau khi nói lời chia tay trong Logan năm 2017.

Deadpool & Wolverine còn có sự tham gia diễn xuất của Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Karan Soni… Phim ra rạp toàn cầu vào cuối tuần này.