Justin Timberlake bị bắt ở New York vì… quá chén

Ca sĩ Justin Timberlake (43 tuổi) được thả mà không cần đóng tiền tại ngoại sau khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

"Justin Timberlake đã từ chối kiểm tra hơi thở. Anh cũng bị buộc 2 lỗi vi phạm với 2 giấy triệu tập khác của tòa án gồm: không dừng xe khi có tín hiệu báo dừng và không đi đúng làn đường giao thông", luật sư của nam ca sĩ, Ed Burke, nói với Us Weekly.

Ca sĩ từng đoạt giải Grammy Justin Timberlake VARIETY

Ngày ra tòa được ấn định vào 26.7, điều này có thể làm phức tạp kế hoạch lưu diễn của Justin Timberlake vì anh có một buổi hòa nhạc ở Ba Lan được lên lịch vào hôm đó, mặc dù không rõ liệu luật sư có thể xuất hiện thay mặt anh hay không.

Thông tin từ Sở Cảnh sát cảng Sag: "Vào lúc 12 giờ 37 sáng ngày 18.6.2024, Justin Timberlake ở Tennessee, đang điều khiển chiếc BMW 2025 đi về phía nam trên phố Madison, không dừng xe ở điểm báo dừng hợp lệ và không đi đúng làn đường. Một sĩ quan từ Sở Cảnh sát cảng Sag đã tiến hành dừng xe. Sau đó, cảnh sát xác định Timberlake đang điều khiển phương tiện của mình trong tình trạng say xỉn. Đôi mắt của Timberlake đỏ ngầu và đờ đẫn, hơi thở có mùi cồn nồng nặc. Anh ta không thể tập trung sự chú ý, đi đứng không vững và thực hiện kém trong tất cả các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo".

"Timberlake đã bị quản thúc và giữ qua đêm để điều tra. Anh bị buộc tội tại Tòa án Công lý cảng Sag vào lúc 9 giờ 30 ngày 18.6.2024, nơi anh ta được thả tự do", thông tin đưa thêm.

Justin Timberlake tại đồn cảnh sát sáng ngày 18.6 PEOPLE

Ca sĩ từng đoạt giải Grammy đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Forget Tomorrow để quảng bá cho album Everything I Thought It Was, phát hành vào tháng 3.2024. Tiếp theo, anh biểu diễn buổi hòa nhạc tại United Center, Chicago vào ngày 21 và 22.6, cùng với 2 buổi hòa nhạc nữa tại Madison Square Garden ở New York vào tuần tới. Chặng lưu diễn Bắc Mỹ tiếp tục cho đến ngày 9.7 tại Kentucky; sau đó dự kiến sẽ đến châu Âu từ cuối tháng 7 đến tháng 9 trước khi quay trở lại Bắc Mỹ vào tháng 10, với ngày biểu diễn cuối cùng là 20.12.2024 tại thành phố Kansas.

Everything I Thought It Was là album đầu tiên của Timberlake kể từ album Man of the Woods năm 2018, không được đón nhận nhiều, chỉ nhận phản hồi từ giới phê bình và thương mại ở mức trung bình, nhưng chuyến lưu diễn đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Justin Timberlake đã rời khỏi thời kỳ đỉnh cao cuối những năm 2000, một phần do cách đối xử được cho là không tử tế của anh với Britney Spears khi họ còn hẹn hò.