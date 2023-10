Britney Spears gây sốc khi tiết lộ từng mang thai với Justin Timberlake

Britney Spears và Justin Timberlake thời còn bên nhau SHUTTERSTOCK

Hôm 17.10 (giờ địa phương), People hé lộ một phần ngắn trong cuốn hồi ký The Woman in Me (dự kiến phát hành ngày 24.10) của Britney Spears, nơi cô tiết lộ chuyện từng mang thai với Justin Timberlake. Đây là bí mật mà giọng ca Baby one more time đã giữ kín hơn 20 năm qua.

Nữ ca sĩ tiết lộ rằng thời điểm hẹn hò với Justin Timberlake, cô đã mang thai đứa con chung của hai người nhưng sau đó quyết định không giữ. Ngôi sao nhạc pop viết trong cuốn hồi ký: "Đó là một điều bất ngờ, nhưng đối với tôi, đó không phải là một bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một gia đình bên nhau. Điều này sẽ sớm hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán. Nhưng Justin chắc chắn không hài lòng về việc mang thai. Anh ấy nói chúng tôi chưa sẵn sàng có con trong đời vì chúng tôi còn quá trẻ".



Nhắc đến quyết định khó khăn trên, Britney Spears bộc bạch: "Tôi chắc chắn mọi người sẽ ghét tôi vì điều này nhưng tôi đã đồng ý không sinh con. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu việc đó được giao cho một mình tôi quyết định, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Thế nhưng Justin lại chắc chắn đến mức anh ấy chưa muốn làm cha". Cô tâm sự: "Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là một trong những điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua trong đời".

Hồi ký của Britney Spears được săn đón sau tiết lộ gây sốc của cô CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin trên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn công chúng và đang là đề tài được bàn tán sôi nổi trên các trang tin, nền tảng mạng xã hội. Giữa làn sóng quan tâm của dư luận, Justin Timberlake vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ với ET Online: "Justin đang tập trung vào gia đình riêng của mình và cố gắng không quan tâm đến cuốn hồi ký của Britney. Những năm gần đây, anh ấy luôn cố gắng ủng hộ Britney từ xa. Họ đã hẹn hò từ rất lâu nhưng Justin vẫn dành sự tôn trọng cho cô ấy. Justin và Jessica chỉ muốn mọi người cùng trưởng thành và hướng về tương lai thay vì tiếp tục nhắc lại quá khứ".

Việc Britney Spears hé lộ điều này trong cuốn hồi ký sắp ra mắt khiến cuốn sách này được dân tình săn đón rầm rộ. Theo PageSix, The Woman in Me đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy của Amazon vào hôm 17.10 (giờ địa phương). Trên Instagram, ngôi sao 41 tuổi đã gửi lời cảm ơn người mộ đã đặt trước cuốn sách này.

Chuyện tình của cặp sao từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới SHUTTERSTOCK

Britney Spears và Justin Timberlake quen biết từ đầu thập niên 1990 rồi xác nhận yêu nhau hồi 1999. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được săn đón nhất tại làng giải trí Mỹ lúc bấy giờ, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, sân khấu âm nhạc đình đám. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc trong ồn ào vào năm 2002, Justin Timberlake từng ám chỉ bạn gái đã lừa dối, phản bội mình. Bộ đôi này có mối quan hệ không mấy thân thiện trong suốt nhiều năm sau đó, không ít lần đưa ra những phát ngôn lạnh lùng về người cũ.

Những năm gần đây, mối quan hệ của họ được cải thiện đáng kể. Năm 2021, nam ca sĩ này đã công khai xin lỗi Britney Spears vì những ồn ào trong quá khứ. Giọng ca sinh năm 1981 cũng công khai ủng hộ tình cũ trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột.

Justin Timberlake bên bà xã - nữ diễn viên Jessica Biel SHUTTERSTOCK

Sau khi chia tay bạn trai nổi tiếng, Britney Spears trải qua cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 55 tiếng với Jason Alexander, lấy vũ công Kevin Federline rồi có hai con trai Sean (2005) và Jayden (2006) rồi chia tay sau ba năm gắn bó. Tháng 8 vừa qua, cô và người chồng thứ ba Sam Asghari làm thủ tục ly hôn sau hơn một năm cưới.

Về phần Justin Timberlake, anh cũng trải qua nhiều mối tình với một số sao nữ trước khi kết hôn với diễn viên Jessica Biel hồi 2012, họ có hai con chung và vẫn gắn bó đến hiện tại.