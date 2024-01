Britney Spears khen ngợi ca khúc mới của ‘tình cũ’ Justin Timberlake

Mới đây, Britney Spears đã đăng tải một đoạn clip của Timberlake khi anh tham gia vào chương trình trò chuyện cùng Jimmy Fallon và viết thêm: "Tôi muốn xin lỗi vì một số điều tôi đã viết ra trong cuốn sách của mình. Nếu tôi xúc phạm bất kỳ người nào mà tôi thực sự quan tâm thì tôi vô cùng xin lỗi. Tôi cũng muốn nói rằng tôi rất yêu thích bài hát Selfish của Justin Timberlake. Nó hay quá và tại sao mỗi lần nhìn thấy Justin và Jimmy cùng nhau tôi lại cười ngặt nghẽo???".

Hình ảnh mới nhất của Justin Timberlake trong buổi trò chuyện cùng Jimmy Fallon Rolling Stones

Bài đăng của Britney là diễn biến mới nhất sau khi những người hâm mộ của nữ ca sĩ đang nỗ lực ngăn chặn các thành tích mới của nam ca sĩ. Là single mở đường cho album trở lại sau 6 năm của Timberlake, thế nhưng bài hát đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs không phải của anh, mà là đĩa đơn cùng tên đã được phát hành vào năm 2011 của Spears trong album Femme Fatale.

Người hâm mộ của Spears từ lâu đã có thái độ thù địch với Timberlake, người mà giọng hát Toxic hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002, đặc biệt là sau khi nam ca sĩ đóng vai "nạn nhân" trong đĩa đơn Cry Me a River ra mắt vào năm 2002. "Mối thù" nói trên gần đây cũng được khơi dậy khi cuốn hồi ký của Spears được phát hành.

Người hâm mộ của nữ ca sĩ đã "đẩy" đĩa đơn mở đường của Timberlake xuống vị trí thứ 3 Chụp màn hình

Britney cũng từng tiết lộ trong cuốn hồi ký The Woman in Me rằng cô và cựu thành viên NSYNC đã phá thai trong thời gian mà họ hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002.

Khi hồi tưởng trải nghiệm này, Spears mô tả đó là "một trong những điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua trong đời", và khẳng định rằng "Justin chắc chắn không hài lòng về việc mang thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con trong đời, rằng chúng tôi còn quá trẻ".

Cô viết trong cuốn sách: "Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu việc đó chỉ do một mình tôi quyết định, thì tôi sẽ không bao giờ làm thế. Thế nhưng Justin lại chắc chắn rằng anh ấy không muốn làm cha".

Cô cũng viết thêm dù "khá bất ngờ" với phản ứng của nam ca sĩ, nhưng "đó không phải là một bi kịch", vì cô tin rằng cuối cùng họ sẽ có một gia đình.

Sau khi cuốn hồi ký được phát hành vào tháng 10 năm ngoái, Spears đã giải thích rằng "mục đích cuốn sách của cô không phải là xúc phạm bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào" và những điều cô viết đều chỉ phản ánh quá khứ của mình.

Hồi ký The Woman in Me của Britney Spears Waterstones Booksellers

Cô viết trên Instagram trong một bài đăng hiện đã bị xóa: "Đó là tôi… đó là quá khứ!!! Tôi không thích những giật tít về cuốn sách trên báo chí… Đó chính xác là lý do tại sao tôi không còn hứng thú làm việc từ 4 năm trước. Phần lớn cuốn sách là từ 20 năm trước… Tôi đã sống tiếp một cuộc đời mới".

Britney cũng nói thêm: "Đây thực sự là một cuốn sách mà tôi cần phải viết…, mặc dù một số người có thể cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nó đã giúp tôi khép lại mọi thứ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng tôi có thể soi sáng cho những người cảm thấy đặc biệt cô đơn trong hầu hết các trường hợp, bị tổn thương hoặc bị hiểu lầm!".

Selfish là đĩa đơn đầu tiên trong album mới Everything I Thought It Was của Timberlake, dự kiến phát hành vào ngày 15.3 tới.