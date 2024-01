Britney Spears: 'Tôi không bao giờ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc'

"Công chúa nhạc pop" đang phản ứng với bài báo xuất hiện vào sáng 3.1 trên Page Six về việc Britney Spears nhiều khả năng phát hành một bản ghi âm không báo trước. Đây sẽ là ca khúc đầu tiên của cô sau gần một thập kỷ. Bài báo khẳng định cô vẫn chưa thu âm bất kỳ ca khúc mới nào "vì dự án chỉ mới bắt đầu thành hình".

Britney Spears tuyên bố giã từ ngành công nghiệp âm nhạc VARIETY

"Họ cứ nói rằng tôi đang thực hiện một album mới… Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc", Spears viết trong một bài đăng trên Instagram.

Michaels và Spears đã từng làm việc cùng nhau trong quá khứ. Michaels là người viết lời cho Slumber Party - ca khúc xuất hiện trong album phòng thu cuối cùng của Britney Spears là Glory (2016). Ca khúc do Mattias Larsson, Robin Fredriksson và Justin Tranter đồng sáng tác.

Britney Spears tiếp tục tự gọi mình là "người viết ẩn danh", nghĩa là cô sáng tác nhạc cho các nghệ sĩ khác mà không gắn tên mình vào các dự án và cho rằng: "Thành thật mà nói tôi thích làm theo cách đó".

Nhà văn, nhà báo Stephen Rodrick VARIETY

Cô cũng phản bác những bình luận cho rằng cuốn sách The Woman in Me đã phát hành mà không có sự chấp thuận của cô. Cuốn hồi ký là sách bán chạy nhất ở Mỹ, với hơn 1,1 triệu bản được bán trong tuần đầu tiên qua bản in, sách điện tử và sách nói.

Trong một bài đánh giá gửi cho Variety, nhà văn, nhà báo Stephen Rodrick mô tả cuốn hồi ký của Britney Spears như một bài học về cách truyền thông hủy hoại những phụ nữ trẻ, thành đạt. Ông viết: "Những người dẫn chương trình talk show và các giáo sư đã bày tỏ sự hối hận vì đã biến 'Công chúa nhạc pop' thành một con vật bị săn đuổi và khinh miệt. Chúng ta đã học được bài học đó".