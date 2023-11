Jamie Lynn Spears nói về mối quan hệ với Britney Spears trong chương trình 'I'm a Celebrity'

Giờ đây Jamie Lynn Spears đang hé lộ mối quan hệ của cô với chị gái Britney Spears.

Khi nói chuyện với người dẫn chương trình truyền hình Fred Sirieix trong tập thứ bảy của chương trình truyền hình thực tế tại Anh I'm a Celebrity (tạm dịch Tôi là người nổi tiếng), nữ diễn viên 32 tuổi đã mở lòng về việc lớn lên cùng với siêu sao nhạc pop và đưa ra nhận xét của cô về Britney Spears (42 tuổi).

Jamie Lynn Spears đang hé lộ mối quan hệ của cô với chị gái Britney Spears. PEOPLE

Jamie Lynn nói về việc kính trọng chị gái mình từ khi còn nhỏ. Cô nhìn nhận: "Bất cứ điều gì chị tôi làm, tôi luôn nghĩ là tốt nhất. Chị hơn tôi 10 tuổi và nổi tiếng từ khi tôi mới 6 hay 7 tuổi".

Khi được hỏi "có đúng là bây giờ bạn không hòa hợp với Britney không?", Jamie chỉ trả lời đơn giản: "Tôi yêu chị gái".

Một trong những tranh cãi lớn nhất trong cuộc đời Jamie Lynn là mối quan hệ căng thẳng của cô với chị gái. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, Britney và Jamie Lynn - người gần đây đã tham gia cuộc thi Dancing with the Stars - đã có một mối quan hệ gắn bó khi lớn lên ở quê hương Kentwood, bang Louisiana (Mỹ).

Jamie Lynn Spears (trái) bên chị gái Britney Spears. PEOPLE

Trong phần lớn cuộc đời lẫn sự nghiệp, Britney Spears và Jamie Lynn đã hỗ trợ và cùng nhau thực hiện các dự án, bao gồm cả bộ phim đầu tay của Britney là Crossroads (2002). Nhưng trong những năm gần đây khi quyền giám hộ 13 năm của cha với Britney chấm dứt thì mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Cả hai công khai mâu thuẫn về việc phát hành cuốn hồi ký của Jamie Lynn Things I Should Have Said: Family, Fame and Figuring it Out vào tháng 1.2022.

"Tôi yêu và ủng hộ chị gái và sẽ luôn như vậy. Rõ ràng đây là một quá trình đau đớn và tôi phải tôn trọng cách chị ấy vượt qua chuyện giám hộ", Jamie Lynn nói với People vào thời điểm 2 tháng sau khi Britney thoát khỏi quyền giám hộ của cha.

Trong cuốn hồi ký gây chấn động của Britney Spears The Woman In Me phát hành vào tháng 10.2023, Britney đã cởi mở về mối quan hệ rắc rối của 2 chị em.

Cả hai gắn bó nhau từ bé PEOPLE

"Jamie Lynn biết tôi sẽ liên hệ với cô ấy để được giúp đỡ. Tôi cảm thấy lẽ ra cô ấy nên đứng về phía tôi", Britney chia sẻ về việc bị đưa vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần vào năm 2018.

Ngôi sao âm nhạc cũng bày tỏ quan điểm cho rằng Jamie Lynn đã trục lợi từ sự bất hạnh của cô. "Khi tôi đang đấu tranh thoát khỏi quyền giám hộ và nhận được nhiều sự chú ý của báo chí, cô ấy đã viết một cuốn sách lợi dụng điều đó. Cô ấy tung ra những câu chuyện tục tĩu về tôi, gây tổn thương và phẫn nộ", Britney chia sẻ trong hồi ký của mình.

Tuy nhiên, Britney Spears cũng viết hy vọng rằng mối quan hệ của cô với Jamie Lynn có thể cứu vãn được. "Jamie luôn là em gái tôi và tôi yêu cô ấy cũng như gia đình của cô ấy. Tôi đang nỗ lực để cảm thấy thương xót hơn là tức giận với nó, với tất cả những người mà tôi cảm thấy đã đối xử tệ với tôi", chủ nhân ca khúc Hold Me Closer cho biết.