Britney Spears là 'fan ruột' của Taylor Swift

Britney Spears đang chứng tỏ cô là một Swiftie (fan của Taylor Swift) đúng nghĩa!

Nữ ca sĩ 41 tuổi vừa chia sẻ một bài đăng trên Instagram, trong đó cô kể lần đầu tiên gặp Taylor Swift cách đây hơn hai thập kỷ.

Ảnh chụp Taylor Swift (trái) và Britney Spears năm 2008 PEOPLE

Chia sẻ những bức ảnh chụp bên nhau của cô và Taylor Swift (33 tuổi) vào năm 2003, sau đó một lần nữa vào năm 2008, Britney Spears chú thích cho bài đăng của mình: "Đây là quá khứ nhưng đầy thú vị".

Sau đó Spears nhớ lại cách mà một thành viên trong nhóm của cô tiếp cận hậu trường trong Oops!... I Did It Again Tour năm 2000 để giới thiệu cô với giọng ca Midnights. Britney Spears kể tiếp: "Anh ấy nói, 'Tôi có một cô gái tên Taylor muốn gặp và hát cho bạn nghe'. Tất nhiên là tôi cũng thích! Anh ấy bước vào rồi Taylor hát một bài với cây đàn guitar cho tôi nghe.

Tôi ồ lên, thật không thể tin được! Chúng tôi đã chụp ảnh và sau đó Taylor trở thành nữ ca sĩ nhạc pop mang tính biểu tượng nhất trong thế hệ của chúng tôi. Cô ấy biểu diễn trên sân vận động và ngày nào tôi cũng thích xem MV của cô ấy hơn xem phim, Taylor thật tuyệt", tác giả cuốn hồi ký The Woman in Me nói.

Bìa cuốn hồi ký The Woman in Me AMAZON

Cả Britney Spears và Taylor Swift đều đạt được thành công vang dội trong năm nay. Spears phát hành cuốn hồi ký The Woman in Me vào ngày 24.10, kể lại những thăng trầm trong cuộc đời cô, được xếp vào danh sách bán chạy nhất. Sách đã bán được 1,1 triệu bản trong tuần đầu tiên, bao gồm cả các đơn đặt hàng trước, sách in, sách điện tử và sách nói, theo báo cáo của Gallery Books, một bộ phận của Nhà xuất bản Simon&Schuster.

Nhà xuất bản cho biết thêm, do tác giả quá nổi tiếng, cuốn hồi ký này đã được in lần thứ tư, nâng số lượng bản in bìa cứng lên hơn 1,4 triệu bản.

Trong khi đó, Taylor Swift hiện bắt đầu các điểm dừng ở Nam Mỹ trong chuyến lưu diễn Eras Tour được người hâm mộ toàn cầu yêu thích. Buổi biểu diễn gần đây nhất của cô tại Estadio River Plate ở Buenos Aires (Argentina) vào cuối tuần qua có sự xuất hiện của bạn trai Travis Kelce.