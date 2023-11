Album ghi âm lại '1989' của Taylor Swift thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Anh

Album 1989 (Taylor's Version) gồm 21 ca khúc được phát hành vào ngày 3.11, 9 năm tính đến ngày album gốc ra mắt vào năm 2014. Bản ghi âm lại ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album chính thức với "184.000 đơn vị trên bảng xếp hạng, nhiều hơn gấp đôi so với doanh thu tuần mở màn của bản gốc năm 1989 là 90.000 đơn vị", theo thống kê của Official Charts Company.

Taylor Swift phát hành album 1989 ở Anh REUTERS

Thành tích này vượt trội so với phần còn lại của top 10 trong tuần. 1989 là album quán quân tại Vương quốc Anh thứ 11 của Taylor Swift. Cô là nữ nghệ sĩ có nhiều album giữ vị trí số 1 nhất tại Vương quốc Anh trong thế kỷ này, Official Charts Company xác nhận, đồng thời cho biết thêm 1989 (Taylor's Version) cũng đứng đầu bảng xếp hạng đĩa vinyl.

Album ghi âm lại bao gồm các ca khúc Is It Over Now?, Now That We Don't Talk, Slut!, Welcome to New York, Blank Space, Sweeter than Fiction, This Love...

1989 là album thứ năm của Taylor Swift bao gồm các bản hit như Shake It Off, Blank Space, đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới và giành giải Album của năm, Album nhạc pop hay nhất và Video âm nhạc hay nhất tại Lễ trao giải Grammy 2016.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour G.N

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã tung ra các bản phát hành lại tác phẩm trước đó của mình sau khi cô mất quyền kiểm soát bản thu âm chính của 6 album đầu tiên khi rời hãng thu âm Big Machine vào năm 2019, gây ra tranh chấp gay gắt và công khai với chủ sở hữu hãng là Scooter Braun.

Braun đã bán các bản thu âm chính album của Taylor Swift cho một công ty cổ phần tư nhân trong một thỏa thuận được cho là trị giá hơn 300 triệu USD.